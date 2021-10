Her er hydrogen den nye oljen

Her er fire grønne saker du må få med deg.

Ketil Djurhuus og Jonas Solbakken forsker på hydrogen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1. IEA tror energikrisen kan øke oljeetterspørselen

Dr. Fatih Birol leder IEA. Vis mer

For lave investeringer i energi gir risiko for turbulens i energimarkedene. Det advarer det internasjonale energibyrået (IEA) om i sin årlige rapport World Energy Outlook.

Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer mot en «humpete vei fremover» hvis ikke verden investerer mer i energiomstilling. IEA-sjef Fatih Birol sier investeringene i omstilling til ren energi er langt unna det som trengs for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Det store bildet: Den siste tiden har energiprisene i Asia og Europa skutt i været. Gassprisen har blitt mangedoblet, noe som kan føre til at gass byttes ut med olje. Dette kan gi en ekstra etterspørsel på 500.000 fat pr. dag sammenliknet med normale forhold, anslår IEA.

2. Bærekraftspionér blir ny næringsminister

Jan Christian Vestre (AP) er ny næringsminister. Vis mer

Torsdag trådte Jan Christian Vestre ut på Slottsplassen som en av 18 nyslåtte ministre. Vestre har ledet familiebedriften med samme navn. De siste årene har de hatt som mål å lage verdens mest bærekraftige møbelfabrikk. Vestre (Ap) blir næringsminister i den nye regjeringen, mens Espen Barth Eide (Ap) blir ny klima- og miljøminister.

I plattformen til de to regjeringspartiene, Sp og Ap, blir det varslet en satsing på kraftnettet og en rekke grep som skal bidra til å begrense folks strømregning. Utbygging av kraftnettet blir den viktigste oppgaven til den nye olje- og energiministeren Marte Mjøs Persen (Ap).

Det sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. Han sier Persen må sikre raskere utbygging og mer effektiv bruk av strømnettet for å nå klimamålene gjennom elektrifisering.

Hva nå? Ifølge Støre får Persen jobben med å «utvikle, ikke avvikle petroleumsnæringen». Hun får også en rekke betente vindkraftsaker på sitt statsrådsbord, og må håndtere spørsmål rundt omstridt mineralutvinning på havbunnen. Den nye regjeringens klimapolitikk har allerede fått sterk kritikk for å ha få konkrete tiltak.

3. Fra olje til hydrogen

Forskerene Ketil Djurhuus og Jonas Solbakken. Vis mer

På forskningsinstituttet Norce i Bergen har de bygget om det gamle oljelaboratoriet til noe helt nytt. Nå skal det i stedet forskes på hydrogen, som stadig får mer oppmerksomhet.

Hydrogen er også en av de fire pilarene i Equinor-sjef Anders Opedals plan for hvordan han skal forvandle oljegiganten til et grønt energiselskap. I tillegg til å skape et marked for hydrogen, skal Equinor redusere utslipp og kostnader i olje- og gassproduksjon, satse på havvind og tilby transport og lagring av CO₂.

Ambisjonen er å bli et ledende selskap i det grønne skiftet, og nå netto nullutslipp i 2050, sier Opedal. Netto nullutslipp oppnås når det er balanse mellom klimagassutslippene og opptak av klimagasser. Da må man fjerne minst like mye CO₂ fra atmosfæren som det slippes ut, ifølge Cicero.

Dette blir dyrt: Opedals grønne plan vil kreve investeringer på 350 milliarder kroner over ti år. Equinor selv vil legge 100 milliarder kroner i potten, og frir samtidig til leverandørindustrien, forskningsmiljøene og partene i arbeidslivet. Regnestykket går heller ikke opp uten at Stortinget og regjeringen stiller opp, sier Opedal.

4. Erling kjøpte sin egen vindmølle

Erling Lusæter i sin egen mølle. Vis mer

Da bonde og Senterparti-politiker Erling Lusæter fryktet økte strømpriser på begynnelsen av 2000-tallet, gikk han likeså godt til innkjøp av sin egen vindmølle.

Vindturbinen står i dag godt plassert 900 meter over havet i Heidalen i Gudbrandsdalen, på gårdsplassen til Lusæter. Gjennom 17 år har vindmøllen produsert strøm til dyrehold og gårdsdrift, og vel så det. I løpet av et normalår produserer turbinen 350.000 kilowattimer med strøm. Lusæter bruker kun en tiendedel, resten går inn på strømnettet til det lokale kraftselskapet Eidefoss.

Vindmøllen er en utstillingsmodell som Lusæter kjøpte av danske Vestås. Den kostet 2,5 millioner kroner – en investering som bonden tjente inn på åtte år.

Derfor er det viktig: Kraftforbruket i Norge er ventet å øke de neste årene. En måte å møte behovet på et å bygge ut mer vindkraft. Men motstanden mot utbygging på land har økt betydelig de siste årene, og kan sette en stopper for fremtidige vindkraftplaner på land.

