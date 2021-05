Equinors generalforsamling: Klimaforslag i kø

Når Equinors generalforsamling åpner klokken 16 i ettermiddag skal ti forslag fra selskapets aksjonærer behandles.

Noen oppfordrer selskapet til å revurdere satsingen i utlandet, mens et flertall av forslagene er knyttet til bærekraft og klimagassutslipp.

Equinor-styrets anbefaling til generalforsamlingen er å avvise alle forslagene.

Unge i Miljøpartiet De Grønne (MDG) oppfordrer aksjonærene til å kreve sluttdato for oljenæringen.

– Når man ser forslagene som kommer frem er det tydelig at mange er dypt bekymret, sier energipolitisk talsperson Ask Lindal, som er førstekandidat i valgkretsen Sør-Trøndelag i stortingsvalget til høsten.

Nora Selnæs er ungdomskandidat for MDG i Sør-Trøndelag. Hun utfordrer aksjonærene til å stemme for oljesluttdato på Equinors generalforsamling.

– Hele min levetid har vært definert av klimaendringene. Året jeg ble født, 1998, var det varmeste noensinne registrert. Men siden har den varmerekorden blitt slått 19 ganger, og fortsetter vi som nå vil verden være langt forbi 1,5-gradersmålet innen jeg sitter på gamlehjem. Oljebransjen har satt kjepper i hjulene for norsk klimapolitikk hele mitt liv, sier Selnæs.

1,5-gradersmålet stammer fra Parisavtalen som ble inngått i 2015. Sentralt i avtalen er at temperaturen på kloden ikke skal øke med mer enn to grader og helst ikke mer enn 1,5 grader.

– Som klimastreiker og tilhørende den generasjonen som må betale prisen om Equinor skal fortsette med massiv olje- og gassutvinning, vil jeg oppfordrer aksjonærene i Equinor til å sette tydelige krav under årets generalforsamling, sier ungdomskandidat Nora Selnæs. Her sammen med førstekandidat i Sør-Trøndelag og energipolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Ask Lindal. Vis mer byoutline Jonas Fagereng Jacobsen

Aksjonærforslag Equinors generalforsamling Forslag fra aksjonær om å sette kort-, mellomlang- og langsiktige mål for klimagassutslippene fra selskapets virksomhet og bruk av energiprodukter.

Forslag fra aksjonærer om å rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko.

Forslag fra aksjonær om å stanse all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.

Forslag fra aksjonær om at det legges frem en strategi for en reell omlegging av virksomheten til en bærekraftig energiproduksjon.

Forslag fra aksjonærer om å stoppe all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet.

Forslag fra aksjonærer om å skille ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget selskap, «NewCo».

Forslag fra aksjonær om å selge seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet og å vurdere å trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet.

Forslag fra aksjonær om å stanse all leting etter nye olje- og gass funn, at Equinor mangedobler den grønne investeringen, styrker selskapets EGS-profil og reduserer risiko for fremtidige søksmål.

Forslag fra aksjonær om handlingstiltak for å unngå store tapsunderskudd i utlandet, besvarelse på sikkerhetshendelser samt revisjonens vurdering av forbedret kvalitetssikring og internkontroll.

Forslag fra aksjonær om å inkludere kjernekraft i Equinors portefølje

«Må forholde seg til virkeligheten»

Debatten om olje- og gassindustrien og klimamålene har pågått lenge. Et poeng som ofte fremmes er kompetansen i industrien. Noen partier ønsker en kompetanseoverføring fra olje- og gassindustrien til andre næringer, mens oljeselskapene ønsker å videreføre kompetansen til energiformål innad i bedriftene.

– Vi binder opp investeringsmuskler og massiv kapital i fossil energi. Det verste er at man også binder opp den beste kompetansen i landet. Kompetanse har en tendens til å flyte dit det kan betales for den. Equinor ønsker å låse kompetansen til fossil energi. Jeg frykter at andre land, som satser mer og tyngre på fornybar energi, vil lokke den beste kompetansen ut av Norge de kommende årene, mener Lindal.

Nora Selnæs sier andre selskaper går inn i fremtiden, mens Equinor forblir i fortiden. Hun viser til danske Ørsted som ett eksempel. Tidligere Dong Energy solgte seg ut av petroleum for å satse på fornybar energi og er blitt en av de store aktørene innen havvind.

– Norge bør være klimahelt

Selnæs påpeker videre at begrepet klimanøytralitet lett kan bli en fallgruve.

– Løftet om klimanøytralitet blir fort en unnskyldning for ikke å gjøre reelle kutt i egen virksomhet, da blir det grønnvasking og ikke netto utslippskutt. Equinor sier de skal ha netto utslippskutt ved å klimakompensere for enda mer oljeutvinning – det er et fantasiregnestykke. Norsk olje må bli liggende i bakken om vi skal nå klimamålene våre, sier Selnæs.

– Aksjonærene må sende et klart signal til styret i Equinor, staten som eiere og norske partier om hvilken retning Equinor skal ta. Norge bør ikke være en klimasinke, men en klimahelt.

Generalforsamlingen Den norske stat er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent.

Generalforsamlingen er Equinors øverste organ.

Alle aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VGS) har rett til å avgi stemme eller fremme forslag.

Equinor sine vedtekter sier at generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av juni hvert år.

Equinor varsler oppdatert strategi

Erik Haaland, pressekontakt i Equinor, sier at selskapet skal være ledende i det grønne skiftet og har lagt fram en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050.

– I fjor annonserte vi våre planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030, redusere absolutte klimagassutslipp i Norge med 40 prosent innen 2030 og til nær null innen 2050. Elektrifisering er et viktig virkemiddel for å realisere store utslippsreduksjoner i Norge.

Equinor vil akselerere investeringer innen fornybar energi, påpeker Haaland.

– Vi utvikler nye vindparker i Norge, Storbritannia, USA og Polen, og ser stadig på nye forretningsmuligheter innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Eksempler på dette så vi forrige uke med både en avtale for offshore vind i Polen og oppkjøpet av solenergiselskapet Wento. Å fortsette å levere på ambisjonene på kort og mellomlang sikt vil være avgjørende for å oppnå klimanøytralitet på lang sikt.

Han forteller videre at en oppdatert strategi som vil vise hvordan selskapet ønsker å prioritere innsats, kapital og kompetanse fremover vil bli presentert på Equinors kapitalmarkedsdag 15. juni. Neste år vil selskapet legge frem en energiomstillingsplan for rådgivende avstemning på sin generalforsamling.

