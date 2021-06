Rosenberg-verftet kutter eksos og støy

Skip til kai hos Worley Rosenberg skal nå få strøm fra land. Tiltaket vil kutte både støy og utslipp på verftet.

Skip som legger til kai ved Rosenberg verft – her produksjonsskipet Jotun A – skal nå koble seg på strøm fra land, gitt at de er tilrettelagt for alternativ til dieselgeneratorer. Vis mer byoutline Jarle Aasland

I desember kom nyheten om at Enova gir 5,5 millioner kroner for å få på plass landstrøm på Rosenberg-verftet på Buøy i Stavanger.

Lokal politikere jublet for tiltaket, som vil hjelpe kommunen å nå klimamålene sine, sa Venstre-politiker Kjartan Alexander Lunde.

Nå tar prosjektet ett viktig steg videre. Worley Rosenberg har gitt Forus-bedriften Blueday Technololgy jobben med å sørge for at landstrøm faktisk blir noe av. Kontrakten er verdt rundt ti millioner kroner – og Enova-støtten er dermed helt avgjørende for at prosjektet blir noe av.

– At Rosenberg valgte oss, en annen lokal leverandør, er vi utrolig glade for. For nabolaget på Buøy vil landstrøm sørge for mindre bråk og eksos fra fartøy som ligger ved kaien, sier salgsdirektør Odd Arild Espedal i Blueday Technology.

På et fartøy – for eksempel en supplybåt som jobber ute på et oljefelt – vil en hovedmotor sørge for framdrift. Så vil generatorer på diesel sørge for strøm til lys, varme og kaffetraktere om bord.

Når supplybåten legger til ved en kai, skrur den av hovedmotoren, men trenger fortsatt generatorene for å trakte kaffe.

Med strøm fra land kan også disse skrus av, og dermed kuttes både støy og utslipp.

– Å få strøm fra land kan ikke skje med å rulle ut en skjøteledning. Et slikt anlegg må ta høyde for at forskjellige båter kan ha forskjellig opplegg for strøm, og så må oppkoblingen sørge for at overgangen går sømløst. Hvis et cruiseskip legger til kai, skal ikke passasjerene merke omkoblingen. Så teknologien er ganske avansert, sier Espedal.

Rosenberg vil bidra

Hos Rosenberg forteller prosjektleder Knut Høiland at de lenge har ønsket å få på plass et landstrømanlegg. Tidligere planer har også omfattet forsyning av cruisetrafikken i Stavanger sentrum, men til slutt endte prosjektet med å tilby strøm til fartøyer som legger til på verftet. Fire fartøy kan forsynes samtidig, opplyser prosjektleder Kunt Høiland.

Etter at Worley Rosenberg fikk innvilget støtte fra Enova, gikk verftet ut i markedet etter leverandør. Fire tilbydere ville ha oppdraget og valget falt altså på Blueday på Forus – den mest kortreiste løsningen.

– Hva betyr landstrøm for Rosenberg?

– Vi vil bidra til løsningen på klimautfordringen og til at kommunen kan nå sin ambisjon om kutt på 80 prosent innen 2030. Alle må bidra, sier Høiland.

Lyse inn på eiersiden

Salgsdirektør melder at Blueday Technology har hentet hjem en rekke kontrakter den siste tiden – både i Norge og ute i verden.

– Vi er verdensledende. Teknologien vår er utviklet takket være kunnskap fra oljebransjen og også det norske sikkerhetsregimet har vært viktig for oss, sier Espedal.

Blueday Technology har imidlertid slitt med å tjene penger. Siste regnskapstall fra 2019 viser at en omsetning på 104 millioner kroner ga et underskudd på 30,6 millioner.

– Gründere har satt hus og hjem i pant, tatt risiko og sovet dårlig om nettene – men faktisk skapt en arbeidsplass for 35 mennesker lokalt. Vi har hatt en solid nedtur, tatt grep for omstilling med ansatte som jobber dag og natt og leverer nå til nye markeder og segmenter.

Og Lyse er blant dem som har fått øynene opp for Blueday Technology. I januar sikret det interkommunale energiselskapet seg 29 prosent av aksjene for åtte millioner kroner.

Den ferskeste kontrakten er landstrømanlegg til Harstad havn, som ble signert mandag. Blueday har også fått en rammekontrakt verdt inntil 200 millioner kroner med Forsvaret på leveranse av strømaggregater.

– Kontrakt for landstrømanlegg for Oslo havn ble inngått før jul, og montering av utstyr foregår i disse dager. Nå kan østlendinger se at rogalendinger kan mer enn å lete etter olje, sier Espedal.