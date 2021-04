Vurderer hydrogenfabrikk i Kvinesdal: – Ser at planene for hydrogen akselererer i Norge

Hydrogenpro vurderer å produsere grønt hydrogen i Kvinesdal sammen med Kvina Energy Park. – Vil nok ta litt tid å utvikle, sier konsernsjef Mårten Lunde i Hydrogenpro.

Hydrogenpro meldte om planene i en børsmelding onsdag morgen.

Selskapet gikk på børs i fjor og satser på utbygging av produksjonsanlegg for hydrogen. Hydrogenpro har også japanske Mitsubishi på laget.

Nå vil selskapet samarbeide om et slikt anlegg med Kvina Energy Park, som har arealer og nærhet til strømnettet i Kvinesdal i Agder fylke.

De to vil etablere selskapet Kvina Hydrogen AS.

– Vi ser at planene for hydrogen akselererer i Norge, og blir stadig mer omfattende. Det er ingen tvil om hvilken retning dette vil ta. Og da posisjonerer vi oss også for å delta. Men det vil nok ta litt tid å utvikle dette prosjektet, sier konsernsjef Mårten Lunde i Hydrogenpro til E24.

Han påpeker at de prosjektene selskapet er involvert i så langt, er utenfor Norge.

– Vi ser det som spennende å komme inn i en posisjon i Norge. Det er ingen prosjekter for grønt hydrogen klare her i landet ennå, sier han.

Han peker på at det aktuelle området i Kvinesdal ligger nært kraftnettet og har gode transportmuligheter. I tillegg er det stort engasjement i lokalmiljøet, mener han.

Enormt kraftforbruk

Aktørene bak prosjektet tror det kan være mulig å få koblet til mellom 500 og 800 megawatt effekt i Kvinesdal. I så fall kan de produsere inntil 100.000 tonn hydrogen i året ved hjelp av elektrolyse.

Blir dette realisert og driften går for fullt hele året, vil dette prosjektet alene kunne få opp mot syv terawattimer (TWh) kraftforbruk i året. Norges totale forbruk var i fjor på 136 TWh.

Det kommer på toppen av en rekke andre kraftkrevende satsinger. Blant annet trenger Equinor 10–12 TWh til elektrifisering, og Yara kan trenge over fire TWh til å kutte 800.000 tonn i årlige CO₂-utslipp ved ammoniakkanlegget i Porsgrunn.

– Vi går jo inn for at dette potensielt er interessante volumer og størrelser. Det vil i så fall bygges opp gradvis, men vi har som ambisjon at hele denne rammen kan brukes til å produsere grønt hydrogen, sier Lunde.

Økt kraftbehov i industrien kan skape politiske utfordringer fremover, sa statsminister Erna Solberg tidligere i år. Norge har stort potensial innen vindkraft på land, men vindkraften har de siste årene møtt mye motstand.

10 kroner kiloet

Hvis strømmen blir billig nok, tror Hydrogenpro at det kan produseres grønt hydrogen til 1,2 dollar eller rundt 10 kroner kiloet i Kvinesdal.

– Er grønt hydrogen konkurransedyktig på 10 kroner kiloet?

– Da er vi på et nivå der vi kan konkurrere med grått hydrogen. Prisene på hydrogen kan variere mye. Men på 1,2–1,5 dollar per kilo mener jeg at vi er konkurransedyktige med grått hydrogen, sier Lunde.

Hydrogen fra ulike kilder: Hydrogen kan produseres på flere måter, med og uten CO₂-utslipp. Dette er noen av de mest omtalte teknologiene: Grått hydrogen = hydrogen produsert fra naturgass, med CO₂-utslipp

Blått hydrogen = hydrogen fra gass, med CO₂-lagring som kutter utslippet med rundt 90 prosent, men er dyrere på grunn av CO₂-lagringen

Grønt hydrogen = hydrogen produsert med elektrolyse ved hjelp av strøm fra fornybare kilder, uten utslipp. Foreløpig dyrere enn grått hydrogen Vis mer vg-expand-down

Skal ikke finansiere det selv

– Hva med finansieringen?

– Vi har ikke til hensikt å finansiere dette på egen balanse. Her snakker vi om å utvikle og foredle et prosjekt over tid, og eventuelt få med oss partnere. Det viser seg at Hydrogenpro er attraktive fordi vi har kompetanse på å optimalisere slike anlegg, sier Lunde.

Skal man produsere hydrogen, må man også ha kunder. Produksjonen av hydrogen i Norge må dermed gå hånd i hånd med at denne energibæreren tas i bruk av aktører innen industri og transport.

– En del av utviklingen er også å jobbe med etterspørselssiden og utvikle verdikjeder for grønt hydrogen, sier Lunde.

