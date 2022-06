Ekspertutvalg: – Prisen på karbon må opp

Et utvalg ledet av Thina Saltvedt har lagt frem sine anbefalinger for hvordan staten kan legge til rette for klimavennlige investeringer. Økt karbonpris er et av de viktigste verktøyene.

FERSK RAPPORT: Thina Saltvedt overleverte torsdag utvalgets rapport til næringsminister Jan Christian Vestre.

I 2020 ba Stortinget regjeringen om å sette ned et utvalg for å undersøke hva staten bør gjøre for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

Nå er arbeidet klart, og resultatet er en liste over anbefalinger til regjeringen. Karbonprising fremmes som det viktigste virkemiddelet, men det suppleres med reguleringer og økonomiske støtteordninger.

Utvalget oppfordrer videre regjeringen til å være proaktive i internasjonalt samarbeid, og implementere EUs regelverk snarlig.

– Norge er ikke i nærheten av å nå klimamålene, og vi må stramme inn fort. Prisen på karbon må derfor gå opp. På den måten kan markedsmekanismene virke for å finne de beste løsningene, sier Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea.

Hovedanbefalingene i rapporten fra utvalget Forutsigbar politikk for å realisere klimamålene, som gir en sosialt akseptert omstilling, og fortsatt produktivitets- og levestandardforbedring. Karbonprising er det sentrale virkemiddelet. Må suppleres med reguleringer og økonomiske støtteordninger, som stimulerer til omstilling til nye, utslippsfrie næringer. Klimavennlige investeringer har ofte høy politisk risiko. Forenkle og bedre styringen av tilskudd-, låne-, egenkapital og garantivirkemidler. Videreutvikle eksisterende kompetanse og teknologi for nye klimavennlige verdikjeder. EUs regelverk må innarbeides raskt. Norge må være proaktiv. Internasjonale standarder, merkeordninger, klassifiseringer og systemer Benytte reguleringer, krav, standarder og andre ikke-finansielle virkemidler, slik at utslippskutt, teknologiutvikling og -implementering blir gjennomført av markedet og i mindre grad gjennom statsbudsjettet. Offentlige innkjøp kan brukes for å supplere miljøkrav, f.eks. sirkularitet Effektive konsekvensutredninger og arealtildelingsrunder. Ved statlige satsinger eller disponering av felles ressurser – sikres at allmennheten får sin andel av verdiskapingen, f.eks. grunnrentebeskatning. Vis mer

Hun har ledet utvalget sammen med representanter fra næringsliv, finans og akademia.

Næringsminister Jan Christian Vestre uttalte at han er spent på å lese anbefalingene i rapporten.

– Regjeringens mål er å mobilisere privat kapital. I tråd med utvalgets anbefalinger skal vi ikke plukke vinnere, men vi skal stille opp med lån og garantiordninger for å mobilisere privat kapital, sier han til E24.

– Samtidig er det viktig at byrdefordelingen i det grønne skiftet skal oppleves rettferdig. De som har mest skal bidra mest, sier han.

Rapporten skal danne et grunnlag for hvordan Norge kan styrke rammevilkårene for klimavennlige investeringer i norske bedrifter.