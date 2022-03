Det blir likevel fangst av CO2 på Klemetsrud

Regningen for å få til CO2-fangst på Klemetsrud er på få måneder økt fra 7 til 9,2 milliarder kroner. Men Oslo kommune og de nye medeierne tar regningen, selv uten EU på laget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det forteller Oslo-ordfører Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Det er imidlertid forbehold fra kjøpernes side om at staten skal bidra med 3 milliarder.

I november ble det klart at EUs innovasjonsfond ikke ville støtte CO2-fangst på Klemetsrud.

Tirsdag morgen kom meldingen om at det finske energiselskapet Fortum selger sin halvdel av fjernvarmeaktøren Fortum Oslo Varme. Kjøperne er de tre selskapene Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Transaksjonen priser fjernvarmeaktøren til 20 milliarder kroner.

Milliardgap som må tettes

Totalbudsjettet for et CO2-fangst anlegg på Klemetsrud har, foreløpig, vokst til vel 9,2 milliarder kroner.

Eierne skyter inn 6 milliarder kroner i prosjektet. Staten har lovet å bidra med 3 milliarder kroner.

Søknaden til EU, som ble avslått i første runde, var på 1,8 milliarder kroner.

Oslo kommune vil eie 60 prosent

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent.

Kraftprodusenten Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen overføres eierandelen Oslo kommune har i dag til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Infranode og Hitecvision driver begge med investering innenfor energisektoren.

Karbonfanst er mål for det nye partnerskapet

Bystyret i Oslo og Konkurransetilsynet må godkjenne transaksjonen før den kan gjennomføres. Transaksjonene er allerede godkjent av selskapene som er involvert.

Realiseringen av prosjektet for karbonfangst på Klemetsrud i Oslo er et klart mål for partnerskapet, ifølge meldingen fra Hafslund Eco.

