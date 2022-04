Slik blir Nels nye fabrikk i Porsgrunn: – En gamechanger

Onsdag ble Nels nye anlegg i Porsgrunn offisielt åpnet. – Fabrikken kan levere fem ganger verdens etterspørsel, sier Nel-sjef Jon André Løkke.

Nel-sjef Jon André Løkke under åpningen av Nels nye helautomatiserte fabrikk for produksjon av elektrolyserer på Herøya i Porsgrunn.

HERØYA, PORSGRUNN (E24): For nesten fire år siden varslet Nel planer om en ny fabrikk for produksjon av elektrolysører.

Onsdag sto olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for den offisielle åpningen av den nye fabrikken på Herøya i Porsgrunn, etter at produksjonen på den første linjen var i gang allerede i høst.

– Her er det viktige industriarbeidsplasser. Og her viser man med det man gjør nå at Norge er konkurransedyktig som produksjonsland, sier Aasland til E24.

En elektrolysør skiller ut hydrogen fra vann ved hjelp av elektrisitet. Denne måten å produsere hydrogen på er fortsatt dyr sammenlignet med fossilbasert hydrogen, men Nel har store ambisjoner om å kutte kostnadene.

– En gamechanger

– Dette er et veldig viktig steg i Nels historie. Vi har kalt dette en gamechanger. Denne fabrikken kan levere fem ganger verdens etterspørsel i 2019, sier Nel-sjef Jon André Løkke til E24.

– Det gjør at vi har en fundamentalt sett helt annen kostposisjon. Vi løper raskere enn våre konkurrenter og opprettholder en ledende posisjon, sier han.

Den avtroppende Nel-sjefen ga en energisk tale under den offisielle åpningen av den nye helautomatiserte fabrikken.

Nel-sjef Jon André Løkke under åpningen av selskapets nye fabrikk på Herøya i Porsgrunn onsdag.

– Ordrene som skal fylle produksjonskapasiteten, hvordan skal dere får de og når kommer de?

– Foreløpig er vi dekket ganske bra her. Nå har vi produsert ferdig til Everfuel. Nå går det til Nikola. Så har vi annonsert kontrakter jevnt og trutt, sier Løkke.

Han sier det er en «lang kø av kunder».

– Noen kunder begynner å bli litt smånervøse for at de må reservere kapasitet. Vi er litt i et dilemma. Enten er du utsolgt tre ganger og du må bygge masse ny kapasitet. Når trykker du på knappen for ny kapasitet, sier Løkke.

Kapasitet på 500 megawatt Den nye fabrikkens verdi ble oppgitt til rundt 322 millioner kroner i Nels årsrapport for 2021. Anlegget i Porsgrunn skal bygge elektrolysører med samlet kapasitet på 500 megawatt hvert år. Den skal kunne utvides til 2 gigawatt, som er en betydelig andel av Nels mål på 10 gigawatt samlet kapasitet innen 2025. Opprinnelig hadde Nel planer om å bruke 150 millioner kroner i et anlegg på Notodden og utvide kapasiteten til 360 megawatt, fra opprinnelig 40 megawatt. Nel har tidligere snakket om mulige fabrikksatsinger i USA og Asia, og selskapet har sagt at det er i gang med å lete etter tomt i USA. Hydrogenselskapet Nel sprang i sin tid ut fra Norsk Hydro, og ble i 2014 det første hydrogenselskapet på Oslo Børs. Siden har det kommet til flere. Blant disse er Hydrogenpro, som bygger ut ferdige elektrolyseanlegg, Everfuel som leverer fyllestasjoner og Hexagon Purus som blant annet leverer lagringssystemer. Vis mer

Slik ser det ut i Nels nye fabrikkanlegg på Herøya. Roboter står for de tunge løftene.

Etterlyste støtte

Under åpningen av fabrikken onsdag etterlyste Nel-sjef Jon André Løkke statlig støtte for å kunne utvide produksjonen videre i neste steg.

Det er mulig å firedoble kapasiteten på anlegget til 2 gigawatt, ifølge Nel.

– Hva skal til fra staten for at dere kan oppskalere?

– Det vi først og fremst har lyst til er at vi får det samme fra norske myndigheter som man får dersom man hadde bygget denne fabrikken i Tyskland eller Spania.

– Hva er det?

– Der får du mellom 40 og 50 prosent capex-støtte (investeringskostnad) og så får du opex-støtte (driftsutgifter) for å komme i gang.

– Vi synes det er litt urettferdig at våre konkurrenter får tilgang til andre rammevilkår enn vi gjør. Og vi skal stå til ansvar for våre investorer.

Han sier at han helst vil bygge ut mer kapasitet i Norge.

– Det er ikke noen grunn til at vi ikke skal ta vare på den industrien vi har. Nå har vi fått en ny sjanse. Vi tok ikke vare på solindustrien. Den forsvant ut.

Ønsker økt eksport

Olje- og energiministeren avviser ikke umiddelbart Nels bønn om støtte. Regjeringen har store ambisjoner for hydrogen, og har blant annet lovet å sette konkrete mål for norsk produksjon av blått og grønt hydrogen.

– Vi er veldig tydelige på at vi ønsker å øke eksportandelen fra alt utenom olje og gass. Og da er virkemidler viktige, hvordan vi kan tiltrekke oss og bygge opp under investeringer. Så vi må vurdere virkemidlene som rettes inn mot industrien i fortsettelsen. Det ligger i næringsministerens ansvarsportefølje, sier Aasland til E24.

– Vi ønsker å være industriens førstevalg. Det betyr at vi må ha rikelige mengder energi til konkurransedyktig pris. Men det betyr også at vi må ha andre typer virkemidler som gjør at den ønsker å investere i Norge, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) stod for den offisielle åpningen av Nels nye elektrolysørfabrikk i Porsgrunn onsdag. Aasland er selv fra Skien, bare noen kilometer unna.

Mål på 1,5 dollar kiloet

Tradisjonelt produseres hydrogen fra naturgass, en prosess som gir betydelige klimautslipp. Både EU og mange enkeltland har varslet store satsinger på grønt hydrogen, som produseres ved hjelp av fornybar energi.

Men fortsatt er denne teknologien dyrere.

Nels mål er å få kostnadene for grønt hydrogen ned til 1,5 dollar per kilo. Det krever at investeringene i nye anlegg reduseres til 25 prosent av dagens nivå.

Tre elementer blir avgjørende, forteller Løkke. Den nye fabrikken skal bidra med rundt halvparten av det nødvendige kostnadskuttet. Automatisering og større kapasitet er to av nøklene.

– Industrialisere, øke skala og ta ut kost - mye mer effektiv produksjon, sier Løkke om Herøya-anlegget.

– Denne linjen er nesten femten ganger større enn den forrige linjen, som var manuell, sier han.

Han sier at rundt 25 prosent av kostnadsreduksjonen skal komme gjennom arbeidet Nel gjør med sine partnerere og leverandører.

– Et elektrolysøranlegg er ikke bare elektrolysørene. Det er ganske mye rundt.

– Da må du velge de leverandørene som ønsker å bli med på en sånn reise. De må skalere opp, og de må få ned kost, sier Løkke.

Et tredje element er det Løkke kaller «storskalakonseptet».

– Det går rett og slett på at du må sette sammen mange kloke ingeniører og utvikle et konsept for storskala produksjon. Der har vi en historie. Vi har laget storskala før.

Vil øke kapasiteten Tradisjonelt har Nels elektrolysører hatt en kapasitet på rundt 2 megawatt. Nel jobber nå med elektrolysører på 4–5 megawatt, og sier at de på sikt ønsker å bygge dem med kapasitet på 8 til 10 megawatt. Med større elektrolysørerer trengs det færre enheter, og det vil på sikt kunne kutte investeringskostnadene for aktører som vil ta hydrogen i bruk. Dette er en utvikling man også har sett innen vindkraft. Der har turbinstørrelsen økt mye, slik at det trengs færre turbiner for en gitt kapasitet på et kraftverk. Turbinene har også blitt mer effektive. Nel investerer nå i utvikling av større elektrolyseanlegg på inntil 800 megawatt, som skal være basert på «byggeklosser» på 10, 100 og 200 megawatt. Vis mer

– Kan komme mer

Nel er i gang med å produsere for lastebilprodusenten Nikola ved fabrikken på Herøya, forteller Nel-sjefen. Selskapene inngikk allerede i 2018 en avtale om leveranser av elektrolysører.

– Det kan komme mer derfra, sier Nel-sjef Jon André Løkke.

– Vi har jo en rammeavtale som er mye større. Det vil komme mer. Men Nikola har også vært gjennom en litt vanskelig fase, og er litt forsinket med sitt utrullingsprogram. Jeg tror hele tidslinjen er litt preget av det. Men jeg tror det kommer mer fra Nikola, sier Nel-sjef Jon André Løkke.