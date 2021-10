Ny rekord for Tesla: Leverte 241.000 biler i tredje kvartal

Elon Musks elbilselskap har lagt frem tall for leveranser og produksjon. Tallene er over all forventning.

Ny rekord for Tesla som leverte 241.000 biler i tredje kvartal: Takker kunder for «tålmodigheten» etter leveringsutfordringer

Tesla leverte 241.300 biler i tredje kvartal, viser en fersk melding fra elbilselskapet. Det er over all forventning og en ny leveringsrekord, ifølge Bloomberg.

På forhånd ventet analytikere at leveransetallene ville lande på 220.900 elektriske biler, ifølge CNBC. Andre estimater, samlet av Bloomberg, satte forventningene på 224.000 billeveranser i kvartalet.

Leveransetallene anses som viktige, ettersom de er Teslas beste tilnærming til salgstall, og dermed hvordan det går med selskapet.

Ny produksjonsrekord

Selskapet produserte samtidig 237.823 biler i tredje kvartal. Det er ny produksjonsrekord.

Av disse var 228.882 biler i modell 3 eller Y, mens nærmere 9000 var av modell S og X.

I andre kvartal leverte Tesla 201.250 biler.

Tesla produserer nå elektriske biler i Shanghai og på amerikanske fabrikker i Fremont, California, mens selskapet forsetter å produsere batterer i Reno, Nevada.

I tredje kvartal har også Tesla begynt å importere litiumbatterier fra Kina, som blir brukt i Teslas modell 3 for amerikanske kunder, ifølge Reuters.

Måtte sette produksjonen på vent

I meldingen skriver selskapet at de takker kunder for «tålmodighet» etter leveringsutfordringer.

Tidligere i år måtte en Tesla-fabrikk i USA sette produksjonen på vent på grunn av mangelen på såkalte halvledere.

Mangelen har preget mange bedrifter, både utenlands og her hjemme. Tesla-sjefen håper på en raske løsning på chipkrisen.

– Jeg tror mangelen på halvledere er et kortsiktig problem på kort sikt, sa Tesla-sjef Elon Musk i et intervju på den italienske konferansen TechWeek forrige uke.