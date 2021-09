Nytt samarbeid om flytende havvind

RWE, NTE og Havfram vil inn på Utsirahøyden med flytende havvind.

RWE, NTE og Havfram har signert en samarbeidsavtale. Sammen skal de tre selskapene delta i regjeringens konsesjonsprosess for flytende havvind, som starter senere i år.

Dette kommer fram i en pressemelding selskapene sendte ut fredag.

– Utsira Nord er en utmerket mulighet for oss til å utvikle et flytende havvindprosjekt i industriell skala, sammen med to sterke norske

partnere. Når det gjelder flytende vindkraft til havs, gjør vi allerede banebrytende arbeid ved ikke mindre enn tre demonstrasjonsanlegg, inkludert TetraSpar-prosjektet som nå settes i drift mindre enn 20 kilometer

fra Utsira Nord. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring fra pilotprosjektene i vårt fremtidige arbeid i Norge, sier Sven Utermöhlen, administrerende direktør i Offshore Wind RWE Renewables.

Inne 2030 har Norge satt mål om å redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent sammenlignet med 1990. Olje- og energidepartementet har utpekt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, nær sektorgrensen til Danmark, som områder for produksjon av flytende havvindkraft.

I pressemeldingen heter det videre at samarbeidskonsortiet er overbevist om at energi fra havvind er en sentral komponent i fremtidens energimiks og en av løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter fornybar energi.

– Fremveksten av havvind er en avgjørende faktor for

en vellykket energiovergang i Norge. Sammen med RWE og NTE bestreber vi å fremme denne overgangen og har som mål å være et verdifullt bidrag til Norges marine energisektor, sier Odd Strømsnes, administrerende

direktør i Havfram.

Havfram er en norsk subsea- og havvindkontraktør med global utbredelse, og har datterselskaper i blant

annet USA og Storbritannia. Havfram har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av komplekse

offshoreoperasjoner.