Klimatoppmøtet: Fire saker du må få med deg

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow er i full gang. Her får du en rask oppsummering av det viktigste som har skjedd den første uken.

Demonstranter og politi i Glasgow. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her og få en mail fra meg hver fredag.

1. Privatfly, kø og forhandlinger

Indias statsminister Narendra Modi med Storbritannias statsminister Boris Johnson. Vis mer

Mens verdenslederne suste inn til klimatoppmøtet i Glasgow i rundt 400 privatfly, tok Miriam Akkouche og Pauline Tomren fra Bergen tog og buss gjennom «halve Europa» for å komme seg til Skottland.

Møtet startet med en storslått åpning med både maktelite, kjendiser og kongelige, som ble møtt av sprengt kapasitet ved konferansesenteret, togkaos, rotteinvasjon og søppel i gatene på grunn av streik, ifølge NTB.

Det er ikke første gang det blir kø på et klimatoppmøte, men i Glasgow har hele 25.000 mennesker fått tilgang, selv om byen bare har 15.00 hotellrom. Min kollega i Glasgow, Erik Fossen, forteller at det har blitt betydelig mindre kø etter at statslederne dro hjem tirsdag. Nå er det mer tekniske forhandlinger som står for tur, før diskusjonen løftes til politisk nivå igjen neste uke.

Hva nå? Norges forhandlingsleder, Henrik Hallgrim Eriksen, sier stemningen på møtet er blandet. Klimaforhandlerne har flere hundre mandater de skal levere på. En av sakene som har fått mest oppmerksomhet, er hvorvidt det er mulig å opprettholde målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Deltakerne på toppmøtet fikk seg også en real oppvekker denne uken da det ble klart at det globale utslippsnivået satte nye rekorder, melder The Guardian.

2. En rekke nye løfter

Kuer foran et kullfyrt varmekraftverk i Tyskland. Vis mer

Mer enn hundre land har sluttet seg til en plan for å redusere utslippene av metangass med 30 prosent innen 2030. Aftenposten skriver at dette klimakuttet er det enkleste og billigste å løse, fordi en stor del av utslippene kan reduseres ved å fikse lekkasjer fra gassindustri.

Over hundre land lover å stanse avskoging innen 2030. Ødeleggelse av regnskog fører til store klimautslipp og tap av biologisk mangfold. Den amerikanske presidenten, Joe Biden, sa at USA vil lede an ved å sette et eksempel hjemme og støtte andre Skogland og utviklingsland.

Mer enn 40 land har forpliktet seg til å fase ut kullkraft. 18 land forplikter seg til dette for første gang. Men flere store kullavhengige økonomier, som Kina, Australia og India, er ikke med på avtalen. Kinas president Xi Jinping har også fått kritikk for å droppe toppmøtet.

Realitet eller luftslott? Flere land, deriblant Brasil og India, har kommet med nye løfter om klimakutt. 450 firmaer og institusjoner innen finans, som kontrollerer til sammen 130 billioner dollar i eiendeler, har sagt at de vil sette klimamål i tråd med Parisavtalen.

3. IEA: – Mulig å nå 2-gradersmålet

Dr. Fatih Birol leder Det internasjonale energibyrået. Vis mer

Torsdag ettermiddag tok Dr. Fatih Birol som leder Det internasjonale energibyrået (IEA) til scenen i den nordiske paviljongen, skriver BT.

Der la han frem nyheter som han selv beskrev som ekstremt oppmuntrende: Dersom alle løftene om klimakutt så langt holdes, ligger vi an til en global oppvarming på 1,8 grader. Hovedmålet i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader.

Birol fortalte at kolleger i IEA hadde foretatt nye beregninger onsdag kveld, basert på blant annet løfter om nullutslipp innen 2050 og kutt i metanutslipp.

Dette blir dyrt: Birol anslår at den grønne industribransjen vokser så raskt at den snart er like stor som oljebransjen. Hans kollega Cristophe McGlade, som leder IEAs vurderinger av energitilgang og investeringer, sier det er investert til sammen tusen milliarder dollar i ren energi de siste fem årene. De neste åtte årene vil det behøves tre ganger så mye penger.

4. Demonstrantene stjeler showet

Engelske Chrissie Aslett demonstrerer mot oljeforbruk. Vis mer

Det er nesten umulig å oppsummere den første uken uten å nevne alle demonstrantene som har inntatt byen. Mens Greta Thunberg synger at verdenslederne kan stappe klimakrisen et visst sted, heller andre demonstranter oljeliknende væske over seg selv for å demonstrere mot oljebransjen.

De mange tusen demonstrantene som allerede er i byen, har blitt møtt av et like stort oppbud politifolk. Styrker fra hele Storbritannia er kalt inn for å bistå Glasgow-politiet under toppmøtet, melder Glasgow Live.

Hva skjer? Den største demonstrasjonen er likevel ventet lørdag. I forkant stenges hele sentrum for trafikk. Det er ventet at titusener av demonstranter skal ta til gatene i byen. Greta Thunberg har invitert med Prince Charles på marsjen. Han takket nei, men sa likevel at han forstår frustrasjonen til de unge aktivistene. Lørdag skal det også arrangeres over to hundre parallelle klimademonstrasjoner over hele verden. Ifølge initiativtakerne skal det holdes over hundre demonstrasjoner bare i Storbritannia på lørdag.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier: