Regjeringens klimaplan kan bryte EU-avtale

Bellona, Greenpeace og Fremtiden i våre hender er ikke fornøyd med regjeringens klimabudsjett. For å nå klimamålene, trengs mer politisk handlekraft, mener de.

LA FREM KLIMABUDSJETT: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Torsdag la regjeringen for første gang frem et eget klimabudsjett sammen med statsbudsjettet.

– Vi har jobbet intenst med denne planen i ett år, og dette er det mest detaljerte klimabudsjettet som noen gang er blitt laget av en regjering i Norge, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide til VG i forkant av fremleggelsen.

Miljøbevegelsen er skuffet over det som kom i Eides «Grønne bok», og over det samlede klimaavtrykket for statsbudsjettet.

– Nok en gang må vi konstatere at Norges klimapolitikk er fullstendig utilstrekkelig for å nå klimamålet i 2030, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

– I klimaplanen fremkommer det at norske utslipp for 2023, med politikken foreslått i statsbudsjettet, vil bryte avtalen Norge har med EU. Det er direkte flaut hvis det blir fasit, sier Eriksen.

Han viser til at det av klimaplanen går frem at dagens politikk vil gi utslipp på ca. 23,9 millioner tonn, mens det i utslippsbudsjettet under avtalen Norge har med EU er 23,2 millioner tonn. Statsbudsjettet kutter 0,5 millioner tonn, i tillegg til at det arbeides med ytterligere virkemidler for å tette gapet på 0,2 millioner tonn.

– Dagens klimaplan er dessverre ingen «Grønn bok» tilsvarende statsbudsjettets gule, og står sånn sett ikke helt til forventningene. Det gjenstår fortsatt å se hvordan regjeringen faktisk ønsker å telle utslipp som de teller penger, sier Eriksen.

Da VG konfronterer klimaminister Espen Barth Eide med kritikken fra Bellona, svarer han slik:

– Det er direkte feil. Vi vil oppfylle avtalen med EU. De har misforstått, sier han, og legger til:

– Riktignok er det noen grep som ikke er gjennomført ennå, men de kan være til høring og de skal gjennomføres.

Norge med kjempeunderskudd på klima

Kuttene i klimagasser har vært for lite de siste to årene. Nå skal underskuddet hentes inn i 2023, viser regjeringens første klimabudsjett.

Dette viser regnskapet:

Det ble kuttet for lite i klimagassutslippene i fjor og i år, sammenlignet med hva Norge har forpliktet seg til. Norge har en «utslippsgjeld» på 900.000 tonn CO2.

700.000 tonn skal hentes inn igjen i 2023, slik at budsjettet nærmer seg å gå i balanse.

Det er årene fremover som avgjør: Innen 2030 skal Norge ned fra 50 til 23 millioner tonn CO2.

Norge «ligger an til å oppfylle avtalen» med EU om 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor, ifølge budsjettet.

Fremtiden i våre hender: «Tisser i buksen»

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, er ikke fornøyd med regjeringens klimabudsjett:

– Det er frustrerende å se at regjeringen har alle virkemidlene som trengs, men så mangler det politisk vilje til å kutte nok utslipp. Vi kan ikke avblåse klima- og miljøkrisen for å håndtere de andre. Regjeringen tisser i buksen for å holde seg varm. Det er en veldig dårlig strategi, sier hun.

IKKE FORNØYD: Leder Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender.

Bakken Riise mener likevel at dagens gladnyhet er at Norge kan nå klimamålene. Men det er et forbehold, mener hun:

– Det skjer ikke hvis Jonas og Trygve fortsetter som i dag, der klimaambisjoner bare finnes i festtaler. Skal vi komme i mål innen 2030 trenger vi enda mer politisk mot og handlekraft.

Greenpeace: – Usikkerhet i alle ledd

– Det er overordnet bra at regjeringens synliggjør klimaeffekten av statsbudsjettet i større grad enn før, sier klima- og energirådgiver Andreas Randøy i Greenpeace.

– Men det er synd at klimapolitikken som blir synliggjort på langt nær ikke er god nok.

Randøy peker på at politikken som legges til grunn for å nå målet om utslipp i ikke-kvotepliktig sektor, ikke er vedtatt ennå.

– Det er usikkerhet i alle ledd. Regjeringen legger til grunn politikk som ikke er vedtatt ennå, mens de kunne benyttet anledningen til å få inn nye utslippskutt i budsjettet, sier han.

– Regjeringen skriver i klimaplanen at den har som formål å bidra til en helhetlig omstilling. Men summen av dette budsjettet drar oss i motsatt retning av omstilling. Blant annet beholder regjeringen i stor grad oljepakken. Dette tar oss ikke nærmere noen helhetlig omstilling.

Fra WWF Verdens naturfond kommer det derimot skryt.

– Regjeringen fortjener ros for å ha laget et klimabudsjett, sier Else Hendel, assisterende generalsekretær i WWF.

– Et klimabudsjett gjør politikken konkret, det blir synlig hvilke beslutninger som bør prioriteres fordi de gir utslippskutt og hvilke vi må styre unna fordi de vil øke utslippene, utdyper hun.