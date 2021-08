Oljeministeren mener oljekutt er «et komplett blindspor»

Selv om kutt i norsk oljeproduksjon skulle gi globale utslippskutt, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) nei og kaller tiltaket et blindspor.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kom hjem til sine egne på Stavanger Høyres frokostmøte fredag – her i panelsamtale med blant annet konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. Vis mer

Et sentralt spørsmål i valgkampen er hvordan oljenasjonen Norge skal møte klimakrisen. Å kutte i norsk oljeproduksjon er ikke noe alternativ for olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Et komplett blindspor, sier hun til Aftenbladet.

Her er Miljøpartiet De Grønne uenige. De vil kutte oljeproduksjonen – og viser til forskning som sier at tiltaket vil gi globale utslippskutt.

Her står en artikkel fra Statistisk sentralbyrå fra 2013 sentralt. Konklusjonen er at hvis norsk olje forsvinner fra verdens oljemarked, vil ikke andre produsenter erstatte den full ut.

Og siden de største utslippene fra olje kommer fra bruken og ikke produksjonen, vil et slikt tiltak ha god effekt, mener forskerne. Forbrenningen av ett tonn olje gir utslipp på litt over tre tonn CO₂. Forskerne mener at for hvert tonn olje Norge kutter, reduseres globale utslipp med litt over ett tonn CO₂ – altså en effekt på én tredel.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) understreker at hun ikke avviser at norsk oljekutt kan ha et slikt resultat. Men hun fastholder at tiltaket likevel koster for mye, holdt opp mot konsekvensene for Norge.

– Rapporten sier at to tredeler av kuttet vil bli erstattet av andre produsenter. Gitt at vi leverer to prosent av oljen verden forbruker, må vi spørre om et slikt tiltak er verdt det? Jeg mener vi får veldig lite globale klimakutt for pengene. Oljekutt i Norge vil bety bortfall av veldig mange arbeidsplasser, vil ramme verdiskapningen og inntektene til oljefondet dramatisk. Å kutte norsk oljeproduksjon er derfor det dyreste klimatiltaket vi kan gjennomføre, sier Bru.

Kun olje, ikke gass

SSB-rapporten ser kun på konsekvensene av et kutt i oljeproduksjonen, ikke produksjonen av gass. Her mener økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl, en av forfatterne av rapporten, at gass «trolig har hatt positiv effekt» på verdens klimautslipp.

– Jeg har vært observatør på møtene til Opec (kartell av 13 oljeproduserende land, som også samarbeider med Russland, journ.anm.). Der diskuterte de i fjor oljekutt for å få prisen opp, ikke på grunn av klima og utslippskutt. I verden er det ingen manko på olje og gass, og så lenge det er behov, vil verden fortsette bruken. Vi må sette inn alt på å kutte etterspørselen etter fossil energi, ikke produksjonen.

Oljeproduksjonen vil falle, uansett

Så mener Statsråden at norske oljekutt allerede er godt i gang og vil fortsette.

– Produksjonen er halvert siden 2000-tallet og vil gå ytterligere ned med 65 prosent til 2050. Det vil skje selv om vi leter mer, finner mer og bygger ut mer. Og hvis vi slutter å lete etter mer olje i morgen, vil produksjonen selvsagt falle enda mer. Så Norge er allerede i gang med forberedelsene tili en framtid med mindre etterspørsel etter olje. Derfor må vi jobbe målrettet med omstilling og satse på nye næringer vi kan bygge på skuldrene av olje- og gassindustrien, sier Bru.

