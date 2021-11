Utslippskjempen Yara blir med i Bidens klimaallianse

Yara-sjefen møtte USAs president i Glasgow. Den norske gjødselgiganten er med i en USA-ledet industrikoalisjon som skal jobbe for nullutslippsløsninger innen skipsfart, luftfart og sement.

Yara-sjef Svein Tore Holseter (nr. fire f.v) og syv andre næringslivsledere samt tidligere utenriksminister og president i Verdens økonomiske forum, Børge Brende, møtte USAs president Joe Biden og klimautsending John Kerry (ryggen til) under klimatoppmøtet i Glasgow. Vis mer

Torsdag lanserte president Joe Biden og USAs klimautsending John Kerry en ny allianse av internasjonale selskaper som skal bane vei for klimakutt i utslippstunge industrier.

Alliansen blir kalt «First Mover Coalition» og består blant annet av det danske vindkraftselskapet Ørsted, den tyske fraktgiganten DHL, svenske Vattenfall og altså den norske gjødselprodusenten.

Selskapene forplikter seg til nullutslipp i innkjøpene innen 2030, og skal jobbe for å etablere verdikjeder og styre markeder inn mot utslippsfrie varer og tjenester.

– For oss er det avgjørende at det jobbes på markedssiden. Dette er dyrere produkter, og vi trenger en allianse for å få det til, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24.

Han var en av syv globale næringslivsledere som fikk møte den amerikanske presidenten under klimatoppmøtet i Glasgow.

Det siste året har gjødselprodusenten jobbet med å skaffe pengestøtte til å skifte ut gass med fornybar energi på anlegget i Porgrunn. De har også lansert en ny selskapsenhet kalt «Yara Clean Ammonia». Yara driver global ammoniakkhandel og -transport med en markedsandel på 20 prosent.

USAs president Joe Biden og klimautsending John Kerry har samlet en gjeng globale næringslivsledere til å omstille utslippstunge industrier. Volvo og Vattenfall er blant selskapene. Her under en seanse på klimatoppmøtet i Glasgow. Vis mer

Ammoniakk som energibærer Ammoniakk blir fremstilt av hydrogen i en kjemisk prosess. Det er en gass med kraftig stikkende lukt, som blir flytende ved 33 minusgrader. Dersom hydrogenet er laget med fornybar energi, eller med fangst av CO₂, blir ammoniakken «grønn». Både hydrogen og ammoniakk er energibærere. Mens komprimert eller flytende hydrogen vil gjøre nytten på kortere distanser, regner man ammoniakk som løsningen for havgående skip som må ha med store mengder energi. Vis mer

Landbruk og skipsfart

Tunge industrier som sement, stål, skipsfart og aluminium slipper ut enorme mengder klimagasser. Yaras aktivitet bidro alene til over 71 millioner tonn Co₂-utslipp i 2020. Det er mer enn Norges totale utslipp samme år.

Alliansen ledet av USA vil samle selskaper som kan utfylle hverandre og etablere nye verdikjeder med mindre forurensende løsninger, som i dag er langt dyrere enn de fossile. Yara skal blant annet bidra til å omstille landbruket og langdistansetransport til sjøs gjennom utvikling av grønn ammoniakk.

Den danske shippinggiganten A.P. Møller-Mærsk er også med i alliansen, og blir sett på som en verdifull partner for Yara.

– Alliansen skal sørge for at myndigheter foretrekke nullutslippsløsninger, og at selskaper forplikter seg til omstilling, sier Holseter.

Får ikke pengestøtte

Holseter understreker at Yara ikke får penger for å bli med i alliansen, og peker på at verdien ligger i det å samle beslutningstagere for å ta for seg utfordringene tunge utslippsindustrier står overfor.

– Shippingindustrien må finne nullutslippsløsninger, og da er ammoniakk en av de mulighetene. Og dersom skipsfart konverterer til ammoniakk, snakker vi om en stor etterspørsel på det området, sier han.

– Hva kan USA hjelpe til med?

– Når USA bestemmer seg for å gjøre ting, så skjer det med enorm kraft, sier Yara-sjefen.

Holseter mener USA nå tar en lederrolle i klimakampen og velger å bruke næringslivet aktivt.

– For oss handler dette om å skape markedsplasser for produktene våre. Å synliggjøre presisjonslandbruk og nullutslippsløsninger til skipsfart – det gir oss en arena.

– Allerede nå merker vi at den synligheten og det trykket myndighetene i USA gir, det skaper en interesse for samarbeid med Yara, sier han.