Oljeserviceselskap satser på miljøvennlig plastgjenvinning

For å ha en framtid etter oljealderen vil Hitec Products gjøre brukt plast «jomfruelig» igjen. Da vil plasten kunne gjenbrukes også innen næringsmidler og medisin.

Hitec Products holder til på Sola. Her er daglig leder Tor Atle Deisz og salgsdirektør David South, Sales and Marketing manager, ser at det er mye som skjer i fabrikkhallen i Solakrossen. Vis mer

Svært mye av plasten som i dag gjenvinnes mekanisk har en kvalitet som ikke tilfredsstiller krav innen næringsmiddelindustrien, vannforsyning eller farmasøytisk industri.

Og altfor lite plast blir resirkulert. Plastforbruket i Europa er årlig på 50 millioner tonn, og under 20 prosent blir resirkulert.

Eget selskap

– Vi etablerer nå et eget selskap som skal produsere modulbaserte gjenvinningsanlegg for plast. Gjenvinningen skjer gjennom en avansert kjemisk prosess som bryter ned plasten til sine opprinnelige byggesteiner. Dermed får vi et produkt som igjen kan produsere ny, jomfruelig plast av høy kvalitet og renhet, sier administrerende direktør Tor Atle Deisz i Hitec Products til Aftenbladet/E24.

Denne metoden gjør oljeprodukter overflødige i produksjonen av høykvalitets plast.

Hitec Products Hitec Products er en del av BR Industrier, konsernet som eier av Bjørn Rygg. Det har bakgrunn fra Hitec, selskapet som også Hitecvision sprang ut fra for over 20 år siden. Selskapet er et typisk oljeserviceselskap, og leverer ulike elektrohydrauliske kontrollsystemer for ventiler og rørsystemer innen olje- og gassproduksjon. Bjørn Rygg største eier med 60 prosent av aksjene, mens administrerende direktør Tor Atle Deisz eier vel 20 prosent. Selskapet hadde inntekter på 370 millioner kroner i 2020, og et resultat før skatt på 42 millioner kroner. Vis mer

Tor Atle Deisz og David South ser etter nye forretningsområder for Hitec Products som hittil har levd av olje og gassindustrien. Vis mer

Nye områder

Etter oljeprisfallet i 2014 hadde oljeserviceselskapet Hitec Products noen vanskelige år, men selskapet landet en stor kontrakt i Brasil i fjor.

Sola-selskapet, som har rundt 100 ansatte og en omsetning på 363 millioner kroner i 2020, leverer ulike elektrohydrauliske kontrollsystemer for ventiler og rørsystemer innen olje- og gassproduksjon.

– Oljebransjen er på hell, og vi trenger nye forretningsområder. Jeg er overbevist om at miljøvennlig plastgjenvinning blir stort, og vi ønsker på sikt å hevde oss i det globale markedet, sier Deisz.

Pointbreak

Hitec Products har derfor etablert selskapet Pointbreak som et heleid datterselskap, og med en aksjekapital på 500.000 kroner. Men mange millioner kroner må investeres for å forske på metoden og designe og bygge et pilotanlegg.

– Piloten skal testes ut på nyåret, sier Deisz. – Hittil har vi brukt over 20 millioner kroner på dette prosjektet, og vi søker patent på løsningen vår.

Hitec Products har alliert seg med teknologiselskapet Norner i Grenland.

– Norner har tung kompetanse innen plastverdikjeden både teknisk og kommersielt og er en perfekt partner for oss.

Moduler

Deisz sier at Pointbreak vil produsere moduler som kan utvides ved behov.

– Hver modul skal resirkulere 8–10.000 tonn plast i året. Dagens gjenvinningsanlegg for plast gjenvinner ca. 30 prosent av plasten, mens våre anlegg skal klare inntil 70 prosent.

Markedet for slike gjenvinningsanlegg vil bli svært stort, mellom 1000 og 2000 i Europa innen 2030. Kjøperne vil være raffinerier, avfallshåndterings-selskaper og gjenvinningsbedrifter.

– Vi vil kapre en så stor andel som mulig av dette markedet, sier Tor Atle Deisz.