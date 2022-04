Elkem, Hydro og Altor blir partnere: Satser på Vianodes batterimaterialer

Hydro og Altor tar en andel på 30 prosent hver i Vianode, som skal produsere batterimaterialer i Porsgrunn. Elkem beholder 40 prosent.

Slik skal Vianodes anlegg for produksjon av batterimaterialer i Porsgrunn etter planen se ut.

Partnerne planlegger milliardinvesteringer på industrianlegget Herøya i Porsgrunn, ifølge en melding fra Elkem onsdag.

Elkem, Hydro og Altor sier at målet med partnerskapet er å få fart på Vianodes vekst. Selskapet skal lage anoder av grafitt som brukes i batterier.

Partnerne vil bestemme seg for å bygge en fabrikk på Herøya i Porsgrunn i første halvdel av 2022, med 100 ansatte, opp fra 30 i dag. Anlegget skal årlig produsere nok grafitt til batterier til 20.000 elbiler.

Hydro og Altor sikrer seg nå en eierandel på 30 prosent hver i Vianode, mens Elkem beholder 40 prosent. Altor går inn gjennom fondet Altor Fund V.

– Vi er veldig imponert over arbeidet Elkem har gjort med Vianode, sier Tom Jovik i Altor.

Milliardinvesteringer

Investeringene i første fase er ventet på rundt to milliarder kroner. Da skal man også forberede et potensielt fullskalaanlegg.

Tidligere har Elkem-selskapet Vianode antydet at et fullskalaanlegg kunne utgjøre investeringer på 10–11 milliarder kroner.

Selskapet sier at et anlegg i full skala vil kunne leverer batterimaterialer til mer enn én million elbiler i året, og vil kunne øke antallet Vianode-ansatte til rundt 300.

Altor, Hydro og Elkems felles mål er å gjøre Vianode til et «svært verdifullt bidrag» til batteriverdikjeden i Europa, sier de i meldingen.

Anlegget i Porsgrunn er imidlertid avhengig av tillatelser, offentlig støtte, tilstrekkelig utbygging av kraftnettet og langsiktig tilgang på strøm til lave priser, opplyser Elkem.

Norge har tradisjonelt hatt rikelig av billig, grønn vannkraft. Men usikkerheten om fremtiden har økt etter en vinter med skyhøye priser grunnet gassmangel i Europa.

Elkem-sjef Helge Aasen har tidligere advart mot et mulig norsk kraftunderskudd og dyr strøm for industrien, og har tatt til orde for å bremse elektrifiseringen av sokkelen for å spare på strømmen.

Kapasitet på 5.000 tonn

Elkem sa i høst at Vianode håpet å komme i gang med en produksjonskapasitet på 5.000 tonn anodegrafitt allerede innen slutten av 2022.

Selskapet har allerede et industrielt pilotanlegg i Kristiansand med kapasitet på over 200 tonn i året.

Da Elkem og Vianode først la frem sine planer skulle produksjonsakapasiteten i fullskalaanlegget bli på rundt 20.000 tonn batterigrafitt per år. Siden økte dette til 50.000 tonn, og i høst var målet økt til 55.000 til 60.000 tonn.

60.000 tonn batterigrafitt er ifølge Vianode nok til å forsyne én million elbiler.

– Markedet for batterimaterialer vokser eksponentielt, og det er kritisk for den grønne omstillingen å utvikle bærekraftige verdikjeder, sier Elkem-sjef Helge Aasen.

– Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industrielt samarbeid, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en kommentar.

– Dette er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker mer av når vi nå vil gå gjennom den største omstillingen av norsk økonomi noensinne, sier han.