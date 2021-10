Saudi-Arabia varsler nullutslipp innen 2060

Saudi-Arabia, en av verdens største oljeprodusenter, varsler at landet vil kutte CO2-utslippene til null innen 2060.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman under et virtuelt G20-møte. Vis mer

NTB-AP-AFP

Publisert: Oppdatert i dag 10:59

Kronprins Mohammed bin Salman kom med kunngjøringen da han lørdag innledet Saudi Green Initiative Forum, den første konferansen i sitt slag i landet noensinne.

Konferansen blir holdt en uke før klimatoppmøtet COP26 innledes i Glasgow.

Tidligere denne uken ble det avslørt at Saudi-Arabia er blant flere land som har forsøkt å få FNs klimapanel til å dysse ned behovet for å avvikle bruken av fossile energikilder, som olje, gass og kull.

Saudi-Arabias økonomi er fortsatt helt avhengig av olje- og gassproduksjon.

Ifølge kronprinsen skal kuttene skje ved hjelp at en tilnærming han kaller «sirkulær karbonøkonomi». Han lover at tiltak i energisektoren vil kutte CO2-utslippene med 278 millioner tonn per år innen 2030, mens det tidligere målet lå på 130 millioner tonn.

I en uttalelse heter det også at Saudi-Arabia vil bidra til å kutte verdens metanutslipp med 30 prosent innen 2030, og at landet med dette ønsker å bidra til en «renere og grønnere framtid».

Kunngjøringen kommer dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres sa at den nåværende klimasituasjonen er å ligne med en «enveisbillett til katastrofe».

FNs klimakonferanse starter 31. oktober og varer til 12. november.

I mars sa kronprinsen at Saudi-Arabia ønsket å redusere utslippene ved å sikre at halvparten av landets energi kommer fra fornybare kilder innen 2030.