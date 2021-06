- Skal gjøre Norge grønnere og bedre

Olje- og energiminister Tina Bru (H) legger fram planen som skal sikre nok strøm og arbeidsplasser, i et Norge som skal gå på strøm.

Fredag presenterer Tina Bru, olje- og energiminister fra Høyre, regjeringens langsiktige plan for Norge som energinasjon. Det blir ifølge Bru første gang en slik stortingsmelding ser hele olje-, gass og kraftsktoren under ett.

– Det handler om ryggraden for utviklingen i Norge, sier Bru til Aftenbladet/E24.

Et sentralt tema vil være hva som må gjøres med med tilgangen til strøm, og strømnettet, for å håndtere at så og si alt som i dag går på fossil energi, i framtida skal gå på strøm - fra motorsaga til cruiseskipet, som Venstres Ola Elvestuen pleide å si da han var klima- og miljøminister.

Bru sier elektrifiseringen «skal gjøre Norge grønnere og bedre», og sikre utviklingen av norsk industri.

– Det som er så fint, er at elektrifisering, i tillegg til å kutte utslipp, gir fantastiske muligheter for næringsutvikling, smarte løsninger og bedre liv, sier Bru.

– En utfordring

I elektrifiseringsstrategien som legges frem på fredag, er det over 20 punkter med tiltak, mål og ønsker.

De fem hovedpunktene er:

Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi

Energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi

Best mulig utnyttelse av overføringsnettet

Vurdere systemet for nettutvikling i lys av økende elektrifisering

Legge til rette for fremtidig elektrifisering uten at forsyningssikkerheten for strøm svekkes

Blant det som skal utredes er tariff for tilknytning til nettet, hvordan «en større elektrifisering» påvirker forsyningssikkerhet og effektbehov, og brukerbetaling for konsesjonsbehandling.

– Vi har et klart mål om at kraften vår skal tas i bruk for å foredle og produsere mer i Norge, og vi ser at tilgangen på kraft og strømnettets dimensjonering er en utfordring. Det innmeldte behovet for kraft bare øker og øker, sier Bru.

– Det grønne skiftet er noe som skjer her og nå, og vi er nødt til å se på hvordan vi kan utvikle strømnettet bedre, og sikre at det blir grunnlaget for industri og næringsliv. Og så trenger vi strømmen for å innfri klimaplanen.

Ekspertutvalg

Bru varsler at det også blir satt ned et «hurtigarbeidende utvalg», som skal ledes av Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Utvalget skal vurdere:

Tiltak for å gjøre det raskere å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg

Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet.

Forbedringer i systemet med tilknytningspunkt.

Sistnevnte handler ifølge Bru om å vurdere mulige kriterier, som gjør at nettselskapene kan prioritere mellom de som ønsker å reservere plass i strømnettet.

– I dag går alle inn i den samme køen etter et førstemann til mølla-prinsipp. Utvalget skal se på om det er mulig å tenke annerledes, sier Bru.

– Kan ikke sitte stille og vente

Knut Kroeplien, administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonene for kraftbransjen, skriver i en kommentar til E24 strømnettet vil være «den mest kritiske faktoren for å lykkes med elektrifisering og industriutvikling de kommende årene ».

– Det er bra at regjeringen nedsetter et ekspertutvalg for å svare på hvordan strømnettet kan utvikles raskere og til en lavere kostnad for kundene, skriver han.

Kroeplien sier at nettselskapene merker en «voldsom pågang fra aktører innen elektrisk transport, batteri- og hydrogenproduksjon, datalagring og annen industri», og at det med dagens reguleringer ikke er mulig for nettleverandørene å bygge ut nettet raskt nok.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på utvalgets arbeid det neste året. Vi må jobbe parallelt med raskere beslutninger og mer kundevennlige prosesser, skriver Kroeplien.