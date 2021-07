Norsk skog skal hjelpe Microsoft å nå klimamål

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Planting av trær brukes som et aktivt klimatiltak over hele verden. Vis mer byoutline Marie von Krogh

1. Planter skog som skal fange klimagass

Rasmus Stokkeland og Anders Kristiansen har store planer for fremtiden, med mål om 1 million trær plantet årlig. Vis mer byoutline Marie von Krogh

Ved Hagalid gård på Hjelmeland finner man Norges første kommersielle klimaskog. Det vil si en skog hvor det plantes trær som skal fange karbon for å kompensere for utslippet til betalende kunder av skogen.

Skogen på Hjelmeland eies og forvaltes av selskapet Trefadder. Karbonet som fanges av klimaskogen blir til såkalte klimakvoter. Bedrifter som ønsker å kompensere for sine klimautslipp kan kjøpe kvotene. På kundelisten til Trefadder står blant annet IT-giganten Microsoft, som har som har satt seg et hårete mål om å fjerne all klimagass de har sluppet ut siden selskapet ble stiftet i 1975.

Hype: Treplanting og klimaskog har de siste årene blitt et av de mest populære klimatiltakene over hele verden. Klimaaktivist Greta Thunberg laget en egen film om fenomenet. En journalist i The Guardian startet sin egen kampanje for å gjenoppbygge nedhugget skog.

Grønnvask: Selv om treplanting kan være et billig og effektivt tiltak er det ikke helt uproblematisk, skriver blant annet BBC. Klimaskog har fått kritikk for å bidra til grønnvask, ved at bedrifter kjøper kvoter fremfor å kutte eget utslipp. Forskere advarer også mot at økt skogplanting kan ødelegge for andre økosystem og tap av naturmangfold.

2. Går til valg på å stanse oljeleting

Guri Melby vil kutte klimautslipp fra oljenæringen. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Valgkampen er i full gang, og Venstre-leder Guri Melby sier et av partiets viktigste valgkampløfter er «Nei til ny oljeleting».

Utlysing av nye lisenser til oljeleting er omdiskutert. Den siste tiden har det fått mye oppmerksomhet, etter at en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) slo fast at det ikke trengs flere nye oljefelt, dersom verden skal nå klimamålene i 2050. Venstre-lederen får støtte fra bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt. Hun sier at stans i nye lisenser vil hindre investeringer i felt som aldri kommer til å bli åpnet og dermed aldri vil bli lønnsomme.

Men, men, men: Melby lykkes ikke i å overbevise politikerkolleger verken i regjering eller opposisjonen. Olje- og energiminister Tina Bru sier Høyre ikke vil være med på Venstres forslag. Heller ikke Arbeiderpartiet vil gå inn for letestopp.

3. Setter sluttdato for salg av bensinbiler

Volkswagen-biler som skal eksporteres fra Tyskland. Vis mer byoutline DAVID HECKER / EPA

Det er ingen nyhet at fossilbilen er på vei ut. Bilprodusenter over hele verden har begynt å sette tidsplaner for utfasing av biler som benytter fossilt drivstoff, i tråd med stadig strengere utslippsregler for å bekjempe global oppvarming.

De tyske bilgigantene Volkswagen og Audi (som er eid av samme konsern) har begge satt en sluttdato for salget av biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer i Europa. Mens Volkswagen sier det skal skje en gang mellom 2033 og 2035, varsler Audi full stopp i produksjon av biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer i 2033.

Tallenes tale: I Norge er bensin- og dieselbilsalget allerede i ferd med å tørke ut. Ifølge NAF ble det solgt 896 nye bensinbiler og 883 nye dieselbiler i juni, som var 8,2 prosent av nybilsalget. Denne uken sa også regjeringen ja til å teste såkalte nullutslippssoner i Oslo og Bergen, hvor det skal bli forbud mot bensin- og dieselbiler.

4. Her skal de resirkulere gamle plattformer

På denne delen av oljeverftet på Stord hugges gamle plattformer. Vis mer byoutline Aker Solutions

Etter en stor fest, må man rydde. På norsk sokkel ligger plattformene i dag strødd som legoklosser, men i fremtiden skal disse fjernes, demonteres og gjenvinnes.

Selskapene AF-gruppen og Aker Solutions varslet denne uken at de går sammen for å gjøre forretning på nettopp dette, såkalt dekommisjonering.

I en rapport fra Miljødirektoratet som ble publisert tidligere i år, ble det trukket frem at det man fortsatt har begrenset med erfaring på dette i Norge.

Hvor stort er dette? På verdensbasis finnes det mer enn 12.000 oljeplattformer. Bare i Nordsjøen skal det fjernes 900.000 tonn fra oljeinstallasjoner i perioden 2020 til 2029. Hvis man fortsetter å holde samme tempo på resirkuleringen som man gjør nå, vil det ta 100 år å gjenvinne alle plattformene. Derfor må tempoet opp, mener AF-gruppen og Aker Solutions.

