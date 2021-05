Equinor scorer på havvind i Polen: – Snart samme treffprosent som Lewandowski

Etter å ha landet massive havvindkontrakter i Storbritannia og USA har Equinor nå fått sitt gjennombrudd i Polen. Det får selskapet til å sammenligne seg med en polsk superstjerne.

Dette bildet er fra Equinors britiske havvindanlegg Dudgeon på 402 megawatt. Nå står nye britiske, amerikanske og polske gigantprosjekter for tur. Vis mer byoutline Jan Arne Vold / Equinor

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I starten av 2021 har Equinor fått solid uttelling på sine havvindprosjekter. Tidligere i år fikk selskapet to enorme kontrakter på havvind utenfor New York, hvor det også hadde et prosjekt fra før.

Nå mener selskapet det har fått et gjennombrudd i Polen, i form av kontrakter med faste strømpriser i 25 år på to store prosjekter. Bałtyk II og Bałtyk III får til sammen en kapasitet på 1,44 gigawatt.

– Til sammenligning er fase A av Dogger Bank på 1,2 gigawatt, så dette er et av de største prosjektene Equinor kommer til å jobbe med de neste årene, sier Pål Eitrheim til E24.

Konserndirektøren for Nye energiløsninger i Equinor peker på at selskapet gikk tidlig inn i Polen og sikret seg arealer i 2018. Det var tre år før Polen i år etablerte sin havvindlov.

Nå har de sikret seg verdifulle fastpriskontrakter med 25 års varighet, og kan gå videre med prosjektene.

Les på E24+ Guide til grønne investorer: Hvor mye er en megawatt?

Pål Eitrheim er Equinors konserndirektør for Nye energiløsninger, og har ansvaret for selskapets havvindprosjekter. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

– Jeg har sagt før at det å vinne en lisens er å få en målsjanse, men det å vinne kraftkontrakter er å få ballen i mål, sier Eitrheim.

– Vi har hatt en veldig bra start på 2021 med New York og nå Polen. For å holde seg til fotballmetaforen: Nå har vi snart samme treffprosent som Robert Lewandowski, sier han.

Den polske fotballstjernen Lewandowski spiller for Bayern München, og har ifølge tyske Transfermarkt skåret 289 mål på 326 kamper.

Les også Britene skal bygge nye 8.000 megawatt havvind: BP og Total blant vinnerne

Vil ikke oppgi investeringer

Selskapet har sagt at Dogger Bank-prosjektet kan utløse investeringer på ni milliarder pund (104 milliarder kroner). Rystad Energy anslår at dette vil bli et av de største offshoreprosjektene i verden i perioden frem mot 2026.

Empire 1-prosjektet i USA kan koste rundt 25 milliarder kroner, men Equinor har ikke oppgitt noen kostnad for de enda større prosjektene Empire 2 og Beacon 1 utenfor New York.

Eitrheim vil heller ikke røpe kostnaden for de polske prosjektene.

– Men at dette blir megaprosjekter, det blir det. Dette vil kreve store investeringer fremover, sier han.

– Det er vanskelig å sammenligne investeringene på tvers av landegrenser fordi kostnadene er veldig forskjellige fordi leverandørindustrien har ulik modenhet, men det er ingen tvil om at det blir et stort prosjekt, legger han til.

Den polske fotballspilleren Robert Lewandowski er storscorer i tyske Bayern München. Vis mer byoutline Alexander Scheuber / POOL / GETTY POOL / NTB

Equinor har tjent milliarder på å selge deler av havvindprosjekter til andre oljeselskaper. I første kvartal bokførte selskapet rundt 1,4 milliarder i gevinst på salget av deler av USA-prosjektene Empire og Beacon til BP og deler av Dogger Bank til Eni.

– Kan vi vente at dere selger dere ned i også dette prosjektet?

– Vi sa på kapitalmarkedsdagen i fjor at det å selge seg ned i prosjekter der vi har gått tidlig inn og tatt ut risiko, det er en del av vår forretningsmodell og vår verdiskaping. Om og når det blir aktuelt i Polen har vi ingen kommentar til nå, sier Eitrheim.

Les også Equinor rapporterer fornybartall for første gang: – Bekreftet vår evne til å skape verdi

Polen kan bli et kjerneområde

Equinor ønsker å bygge seg opp i noen kjerneområder for havvind.

Selskapet utvikler for tiden kjempeprosjektet Dogger Bank i Storbritannia, og fikk i år to store havvindkontrakter utenfor New York hvor de har ett prosjekt fra før. Denne uken kom gjennombruddet i Polen.

Landet har ambisjoner om å fase ut kullkraften sin, og satser derfor tungt på havvind.

– I denne første fasen som vi er del av skal de totalt deler ut 5,9 gigawatt, og så kommer det ytterligere seks gigawatt innen 2040 som blir mer auksjonsbasert. Dette er et område som har potensial til å bli et kjerneområde for Equinor, sier Eitrheim.

Les også Fersk rapport om havvind: Enorme muligheter i Nordsjøen

Garanterer 70 øre kilowattimen

Polen er villig til å bla opp store midler for å sikre seg ny, ren kraft. Landet gir en garantipris i 25 år til Equinor og partneren Polenergia på 319,6 zloty per megawattime, som tilsvarer rundt 70 øre kilowattimen.

Også danske Ørsted har fått havvindkontrakter i Polen til samme garantipris. Ørsted planlegger prosjektene Baltica 2 og 3 på totalt rundt 1.000 megawatt.

– Utgangspunktet er at dette området i Østersjøen har gode vindressurser. Det er mellom 20 og 40 kilometer fra land og relativt grunt vann hvor vi planlegger bunnfaste installasjoner, sier Eitrheim.

– Det utgangspunktet vi har fått nå med kontraktslengde og prisnivå gjør at vi ser mulighet for å skape verdier i disse prosjektene. Vi går jo ikke inn hvis vi ikke tror prosjektene er lønnsomme, sier han.

Les også – En av vår tids største muligheter

Dyrere havvind i nye provinser

– Det er høyere enn for eksempel Doggerbank der prisen er på rundt 40 pund, eller litt under 60 øre kilowattimen justert for inflasjon. Hvorfor er den polske garantiprisen høyere?

– Hvis du ser på Storbritannia, der de første havvindprosjektene krevde støtte på 150–200 pund per megawattime, mens Doggerbank krever rundt 40 pund, så er det en utvikling som har skjedd etter utbygging på rundt 10 gigawatt over ti år, sier Eitrheim.

– Forsyningskjeden i Storbritannia er modnere enn i både USA og Polen, så det er vanskelig for nye provinser å ligge på samme prisnivå som industrilederen. Dette handler også om industriutviklingen og størrelsen på turbiner, legger han til.

Les også Equinor sikrer havvind-kontrakter i Polen

Les også Venter «negative subsidier» om få år: Britisk havvind blir stadig billigere

Les også Equinor har valgt base til gigantprosjekt: Havvind skaper britiske jobber

Les også Får støtte til hydrogen og CO₂-rensing: – Jeg syns britene er tøffe

Publisert: Publisert: 5. mai 2021 15:20 Oppdatert: 5. mai 2021 15:40