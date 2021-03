Nyhetsbrev om det grønne skiftet: Hva har Røkke, kraftkabler og elbiler til felles?

Mens Røkke rir den grønne børsbølgen, skaper elbiler nye, grønne jobber rett utenfor oljehovedstaden. Og med nye kraftkabler kan kanskje Norge kjøpe billig strøm fra Europa til grønn industri.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

1. Røkke råest i det grønne

Kristian Røkke leder Aker Horizons, som står i spissen for Aker-systemets grønne satsinger i Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen. Vis mer byoutline Signe Dons

Grønne selskaper som prøver å utvikle ny teknologi strømmer til Oslo Børs for å hente penger.

Tallenes tale: I fjor ble 54 selskaper tatt opp til notering på Oslo Børs. Så langt i år er tallet 14. Siden mars i fjor har disse selskapene fått tilført 40 milliarder kroner i ny kapital.

Kjell Inge Røkkes Aker-konsern har vært de råeste til å børsnotere grønne selskaper det siste året. Snart tar de også det helt nye selskapet Aker Clean Hydrogen på børs, og skal hente tre milliarder kroner i forbindelse med noteringen. Selskapet verdsettes til åtte milliarder kroner.

Men, men, men: Den siste tiden har flere grønne aksjer falt, og de færreste av de nye grønne selskapene som noteres tjener noe penger i dag.

Dykk dypere: Hvordan kan børsene gå så bra i en pandemi? Hva er FOMO og hvem er TINA? Er vi i en boble som snart sprekker? Alle disse spørsmålene og mye mer svarer min kollega Roar på i denne saken.

2. Strømmen kan bli 2000 kroner dyrere

Statnett/Nexans/Ryfylkefotografen Vis mer byoutline Den nye kraftkabelen til England starter på land i Suldal i Rogaland.

Hvordan vi skal få nok fornybar strøm til store industriprosjekter er en av største diskusjonene i det grønne skiftet.

Sitat: I en kronikk i Aftenposten om det grønne skiftet skriver NVE-sjef Kjetil Lund: «Litt forenklet kan vi si at vi alle ønsker mer kraft til elektrifisering og ny industri, vi ønsker alle å unngå kraftutbygginger og naturinngrep, og vi ønsker alle lave kraftpriser. Vi kan få to av de tre ønskene oppfylt, men ikke alle tre.»

Mellom linjene: Skal vi kutte utslipp og bygge ny industri, må vi enten godta mer kraftutbygging eller dyrere strøm. Eller begge deler.

Det betyr det for deg: Anslag Aftenposten har gjort viser at strømutgiftene til en vanlig familie kan øke med i underkant av 2000 kroner i året, basert på den forventede utviklingen i kraftmarkedet.

Men, men, men: Europa er i gang med å legge om til vind og sol som energikilder. Med stadig flere kraftkabler til Europa kan Norge kjøpe billig kraft til ny grønn industri, som potensielt kan være bra for både klimaet og min og din lommebok.

3. Toppøkonom: – Ta Equinor av børs

Mariana Mazzucato leder Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) ved University College London og er en av forfatterne av rapporten. Vis mer byoutline University College London

En fersk rapport fra forskere ved anerkjente University College London foreslår en rekke tiltak for å få fart på det grønne skiftet i Norge.

Kort fortalt: De foreslår blant annet å ta oljegiganten Equinor av børs og endre selskapets mandat slik at det kan endres fra fossil energiproduksjon til grønn vekst. Rapporten forslår også å opprette en grønn investeringsbank, og at det brukes 100 milliarder fra Oljefondet i det grønne skiftet hvert år, i ti år. I tillegg foreslår forfatterne å etablere et statlig, grønt eierselskap og et statlig fornybarselskap.

Men, men, men: Tom-Christer Nilsen (H), som sitter i næringskomiteen på Stortinget, vil ikke ta oljegiganten av børs. Han sier det ikke er en god idé å bruke 150–160 milliarder kroner på å kjøpe ut de andre aksjonærene fra selskapet, hvis man ønsker å bruke penger på grønn omstilling.

4. Elbil-ladere skaper nye arbeidsplasser

Mette Fredriksen står i enden av en lang Zaptec-produksjonslinje hos Westcontrol. Zaptec-sjef Anders Thingbø er svært fornøyd med produktene Tau-bedriften leverer. Vis mer byoutline Pål Christensen

Mer enn 347.000 elektriske biler ruller rundt på norske veier, og i fjor sto elbiler for over halvparten av nybilsalget.

Det har ført til økende etterspørsel etter ladere som blant annet produseres på fabrikken til Westcontrol på Tau utenfor Stavanger.

Nå skal fabrikken bemanne opp og utvide for å møte etterspørselen.

Tallenes tale: I fjor solgte storkunden til fabrikken, Zaptec, over 20.500 ladere. I 2021 tar de sikte på å selge mellom 40.000–60.000 ladere.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Gjennom den nye kronikkserien håper vi å løfte debatten, og bringe inn spennende tema og perspektiver til vår tids store sak.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier: