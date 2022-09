Frp skuffet over Nordeas Nordic Mining-exit

Frp mener Nordea undergraver mineralnæringen ved å selge Nordic Mining-aksjene sine. SV mener regjeringen må komme på banen.

Nordea trekker seg som aksjonær i selskapet Nordic Mining. Det vekker blandede reaksjoner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag ble det kjent at Nordea, én av de største aksjonærene i Nordic Mining, selger seg ut av selskapet grunnet «bærekraftsaspekter».

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sa Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

Gruvedriften i Førdefjorden har skapt debatt og vekket kraftige reaksjoner fra flere hold. Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i fjorden, selv om dette kan få konsekvenser for truede arter.

Les på E24+ Forskertopp om Norges største utfordringer: – Går det for fort, kan det gå galt

Lars Haltbrekken, representant for SV i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget vil utfordre regjeringen til å revurdere selskapets tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

– En klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiets regjering bør ikke være bekjent av at finansnæringen stiller strengere miljøkrav enn dem. For et parti som hadde verdens miljøminister, Gro Harlem Brundtland, i sin tid, må dette være pinlig.

E24 har forsøkt å få en kommentar fra klima- og miljødepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Mener miljøkrav er nødvendig

– Noen mener at norsk mineralutvinning er mer grønn enn mineralutvinning andre steder. Hva tenker du om det?

– Vi er nødt til å stille miljøkrav til gruveindustri også i Norge. Det finnes planer for mineralutvinning ved Engebøfjellet som ikke har til hensikt å dumpe avfallet i Førdefjorden, så det finnes mindre forurensende måter å gjøre dette på.

Lars Haltbrekken (SV) mener det er pinlig for Arbeiderpartiet at finansnæringen stiller strengere krav til miljø enn regjeringen.

Haltbrekken sier at denne saken minner om da den største kjøperen av kobber i Nussir-gruva ved Repparfjorden i fjor sommer trakk seg fordi planene ikke overholdt deres krav om hensyn til urfolk.

– Dette viser at det som skjer i finansnæringen er viktig for å få på plass strengere krav, sier han.

– Dette må bli starten på slutten for Nordic Minings skandaløse prosjekt om å bruke Førdefjorden som søppelplass for gruveselskapet sitt, legger han til.

– Nødvendig for det grønne skiftet

Bengt Rune Strifeldt, medlem i næringskomitéen for FrP, mener det er svært skuffende at en seriøs bank som Nordea velger å trekke seg ut fra Nordic Mining.

– Nordea holder selv frem bærekraft og samfunnsansvar som kjernen i sin virksomhet. Men med denne beslutningen bidrar Nordea til å undergrave mineralnæringen, som er en helt nødvendig næring for å nå det grønne skiftet og for å sikre tilgang til nødvendige råvarer i en mer usikker verden, sier han.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) mener mineralnæringen i Norge er viktig for å sikre tilgang til nødvendige mineraler.

Strifeldt sier at å bygge opp en mineralnæring i Norge er en del av løsningen for å nå det grønne skiftet og ikke en del av problemet. Han mener Nordea her kunne bidratt til å løse et reelt problem.

– Jeg kan ikke tenke meg at Nordea er komfortable med at nødvendige mineraler utvinnes i land med langt lavere standarder enn Norge både når det gjelder miljøhensyn og arbeidsrettigheter. Det fremstår for meg at Nordea er komfortable med at vi er avhengige av tilgang til mineraler fra diktaturer og totalitære stater, sier han.

Les også Nordic Mining-sjef om Nordeas exit: – Lar seg presse

Strifeldt i FrP trekker frem hvor tydelig Russlands krig i Ukraina har vist at Europa er avhengig av russisk gass. Han mener derfor at Norge burde tenke mer på beredskap rundt metall og mineraler.

– På mineralsiden er vi svært avhengige av Kina, og i en verden med økt maktbruk av autoritære regimer er vi nødt til å tenke beredskap. Dette ansvaret burde også en seriøs aktør som Nordea tatt, istedenfor å bøye nakken for aktivister, sier Strifeldt.