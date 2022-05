Tror stans i russisk gass vil gi strømpris opp mot fem kroner kilowattimen

Sommerstrømmen i Sør-Norge og Europa vil bli rekorddyr om Russland skulle skru igjen gasskranene, tror Entelios. Mye nedbør kan dempe prishoppet her hjemme.

Kraftanalytikere E24 har snakket med tror spådommen til Entelios er i nærheten av det man kan vente seg om den russiske gassen forsvinner fra Europa.

– Det vil være klar rekord over hele kontinentet, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios.

Han snakker om strømprisene vi kan få i vår og sommer dersom Russland skulle stoppe all gassleveranse til Europa.

Spådommen fra Entelios anslår at strømprisen vil havne et sted mellom tre og fem kroner kilowattimen i snitt dersom noe slikt skulle skje. Selskapet driver blant annet med krafthandel, og er et datterselskap til Agder Energi.

Noe av utgangspunktet for anslagene er hva som skjedde med prisen på strøm med levering frem i tid rett etter Russlands invasjonen av Ukraina.

– Krigsutbruddet sendte prisen på strøm opp til seks kroner kilowattimen på futures-kontrakter i Tyskland for andre kvartal i en kort periode. Markedet var da bekymret for at det skulle bli forstyrrelser eller stopp i gassleveransene fra Russland, sier Myhre.

Hvis gassen fortsetter å flyte fra Russland som i dag tror Entelios prisene blir litt lavere enn i april. Snittprisen i Sør-Norge ble 1,74 øre per kilowattime i forrige måned, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios

– Ikke så langt unna

Strømprisene Entelios anslår er innenfor eller i nærheten av det man kan vente seg ved et fullt og brått gasskutt, mener kraftanalytikerne E24 har snakket med.

Siri Line Hove Ås i Trønderenergi understreker at det er vanskelig å si akkurat hvor prisen vil ende om det skulle skje, men synes det høres ut som rimelige anslag.

– Det virker helt fair. Det ingenting som tilsier at strømprisen ikke skal opp hvis det skjer. Gass er en prissetter i Europa, sier hun.

Ås trekker blant annet frem at vi allerede har strømpriser over to kroner kilowattimen nå, uten at den russiske gassleveransen er stoppet.

Siri Line Hove Ås, kraftanalytiker i Trønderenergi.

Senioranalytiker Odd Gunnar Jakobsen i Volue Insights mener slike priser nok ikke er så langt unna det nivået vi vil oppleve, men sier samtidig at det er begrenset hvor lenge det vil vare.

– På kort sikt vil man få veldig høye priser, opp mot 3–4 kroner kilowattimen. Når det er lite vind vil vi få høye priser i enkelttimer, sier Jakobsen.

Volue-kollega og analysesjef Tor Reier Lilleholt går også med på at man vil nærme seg slike prisnivåer ved en full stopp i gassen fra Russland, men er klar på at det er vanskelig å vite hva markedet allerede har priset inn.

Vil ha betalt i rubler

Gassprisen steg videre fra allerede høye nivåer da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar. De skyhøye gassprisene har bidratt til å sende strømprisene opp i Europa, og i Sør-Norge som er koblet på markedet via utenlandsforbindelsene.

Energimarkedet på kontinentet er mye mer avhengige av gass enn man er i Norge, og russisk gass står for en stor andel av importen til mange europeiske land.

Russland har etter krigen i Ukraina og sanksjonene som fulgte krevd å få betalt i rubler for gassen, og truet med å stanse leveransene om det ikke skjedde.

Forrige uke gjorde Russland alvor av truslene overfor Polen og Bulgaria. EU omtalte gass-stansen utpressing, og kalte det et «uberettiget og uakseptabelt» grep. Gassprisen gjorde et hopp etter nyheten, og analytikere pekte på at presset økte på Tyskland og andre EU-land.

Russland har sluttet å sende gass til Polen, som her i Rembelszczyzna i nærheten av hovedstaden Warszawa.

Kan bli ulønnsomt for industri

Når energiprisene blir høye nok, tvinger det industri i Europa til å redusere aktiviteten. Det vil lette noe på pristrykket som skapes om Russland skrur igjen gasskranene, påpeker flere av analytikerne.

– De som bruker gass i industriell produksjon kan bli nødt til å skru av eller redusere aktiviteten, fordi det blir ulønnsomt å drive med så høye energipriser, sier Myhre i Entelios.

– Hva som er smertegrensen er samtidig vanskelig å si, påpeker Lilleholt i Volue Insights.

Analysesjefen trekker frem at man før de høye strømprisene slo inn i høst og i vinter, trodde norsk industri kunne bli nødt til å redusere noe produksjon om prisen kom opp i 1–2 kroner kilowattimen. Det har likevel nesten ikke vært noen reduksjon, ifølge Lilleholt.

Han påpeker også at industribedrifter har prissikret seg på energi, som letter på konsekvensene av høye priser. Den russiske gassen skal samtidig til andre markeder, som i Asia, og det kan igjen påvirke hvor den øvrige gassen selges, ifølge Lilleholt.

Stopp i russisk gass kan i tillegg til høy strømpris få store konsekvenser for europeisk industri, som her i Slovakia, mener analytikerne.

Snø og regn hjelper i Norge

At Norge stort sett produserer vannkraft, og ikke er direkte avhengige av russisk gass, gjør at en stans ikke trenger å gi like harde prisutslag i Sør-Norge som ellers i Europa. Særlig om det blir vått vær fremover.

– Hvis det blir tidenes drittsommer hjelper det på strømprisen, sier Myhre i Entelios.

Sør-Norge er koblet til det europeiske strømmarkedet gjennom flere utenlandsforbindelser til blant annet Tyskland, Danmark og Storbritannia. Jo mer nedbør som kommer, jo større avstand vil det bli til de europeiske prisene, forklarer Siri Line Hove Ås i Trønderenergi.

– Da vil du få flaskehalser, og få en egenpris på vår side, sier analytikeren.

Overføringskapasiteten ut av landet vil da ikke kunne sende nok strøm til at prisen blir lik på begge sider, på samme måte som at flaskehalsene innad i Norge gjør at prisene er lavere i Midt- og Nord-Norge.

Det er lav vannstand i mange norske vannmagasiner for tiden, som her i Dokkfløyvatnet i Innlandet.

Våren i seg selv gjør også at vannmagasinene her til lands, som nå er på lave nivåer, fylles mer opp. Det gir økte produksjonsmuligheter.

– Snøen skal ned der det er snø. Spesielt på Vestlandet er det mye snø som skal smelte, og det vil hjelpe på og gi mer kraft, sier senioranalytiker Jakobsen i Volue Insights.

– Så får vi håpe at det endelig kommer litt nedbør også, avslutter han.