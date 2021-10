Se! Sandnes-selskap får det til å spire i ørkensand

Sandnes-selskapet Desert Control, som mener de kan gjøre ørken grønn med flytende nanoleire, melder nå om at de sikter mot store operasjoner i De forente arabiske emirater.

Bilde av hirse (panicum) som vokser i LNC-behandlet ørkensand. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Desert Control melder om positiv utvikling av pilotprosjektet med landbruks- og naturverngiganten Mawarid og Barari Natural Resources i Abu Dhabi. Basert på de positive resultatene og det vellykkede samarbeidet, utvides nå avtalen til å inkludere flere områder, inkludert mer strategiske jordbruksavlinger og anvendelser av LNC, som kan utvide forretningsmulighetene for partene ytterligere.

«Samtidig går partene videre mot fase to av intensjonsavtalen, som handler om å etablere et strategisk partnerskap for akselerert distribusjon og utrulling av LNC prosjekter for storskala operasjoner i De forente arabiske emirater og Midtøsten-regionen», skriver selskapet i en pressemelding.

Ørken til dyrkbar jord

Desert Control er et selskap som har fått mye oppmerksomhet for produktet sitt både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet hevder nemlig at de kan gjøre ørkensand om til dyrkbar jord ved hjelp av en flytende nanoleire. Dette vil igjen kunne redusere forbruket av vann og gjødsel med 50 prosent - og bekjempe ørkenspredning og jordforringelse.

– Grunnlaget for vellykket partnerskap bygges på felles verdier og en samlende kultur som skaper varige relasjoner og tillit. Måten vi har samarbeidet med Mawarid og Barari i piloten viser at vi allerede bygger et solid fundament for å lykkes, sier administrerende direktør i Desert Control, Ole Kristian Sivertsen, til Aftenbladet/E24.

Ayman El Gayar, konsernsjef i Mawarid og Ole Kristian Sivertsen, administrerende direktør i Desert Control. Vis mer

– Lønnsom vekst

Ifølge Sivertsen innebærer den første fasen en pilot som består av å skape dyrkbar matjord i ørkenen samt å redusere vannforbruk innen jordbruk samt for skoger, treplanting, og naturvern ved hjelp av Desert Controls flytende nanoleire. Prosjektet omfatter en rekke landbrukseiendommer og skoger som forvaltes av Mawarid.

– Mawarid og Barari skaper verdi ved å være i forkant av innovasjon og bærekraftig praksis for å forbedre miljøet og samtidig drive lønnsom vekst, sier konsernsjef i Mawarid, Ayman El Gayar.

Og fortsetter:

– I samarbeid med Desert Control kan vi spare vann, redusere gjødselbruk, forbedre ørkenjord, bekjempe ørkenspredning og redusere kostnadene for vår egen drift så vel som for våre kunder. Partnerskapet vårt vil kunne skape enorm positiv miljøpåvirkning i De forente arabiske emirater for hele Midtøsten-regionen.

Frukttrær dyrkes også i ørkenen ved hjelp av den flytende nanoleiren. Administrerende direktør i Desert Control, Ole Kristian Sivertsen, i midten. Vis mer

Endelig avtale gjenstår

«Desert Control har et globalt marked for flytende nanoleire, og gjennom intensjonsavtalen vil Mawarid sikres eksklusive rettigheter for De forente arabiske emirater med potensial til å utvide partnerskapet til å dekke Midtøsten og Nord-Afrika. Målsettingen er at dette vil skje gjennom etablering av et partnerskap hvor Desert Control fortsetter utvikling og produksjon av nanoleiren, mens partnerskapet mellom Desert Control og Mawarid vil utvikle markedskanaler og ta ansvar for prosjektgjennomføring for behandling av landområder», heter det i pressemeldingen.

Den endelige avtalen for partnerskapet gjenstår, og vil ferdigstilles basert på resultater fra piloten og kommersielle forhandlinger mellom partene.

«Selskapet kan derfor ikke gi noen garanti for at samarbeidet som vurdert er gjennomførbart eller at ytterligere avtale vil bli inngått i fremtiden, men bemerker at utviklingen er positiv. Selskapet understreker også at pilotprosjektet ikke er fullført og at endelige resultater kan avvike fra foreløpige resultater. Endelige resultater fra pilotprosjektet forventes i andre halvdel av november», står det i pressemeldingen.

Kjente investorer med

I løpet av første halvår ble Desert Control børsnotert og hentet 200 millioner kroner i markedet. Med på eiersiden er en rekke kjente og pengesterke investorer som seriegründer Jakob Hatteland og AKVA group og Fjord Line-eier Frode Teigen, barnehage-bygger Einar Jansen, rederarving Cathrine Hermansen og Bergens-rederne Johan Odvar og Kristin Odfjell. Tidligere stjerneforvalter i Skagen, Kristian Falnes, er også med.