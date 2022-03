– Alle elektrikere som kan solceller er ute og skrur

Etterspørselen etter solpaneler er så høy at norske leverandører ikke klarer å henge med. Investeringen er nedbetalt på under ti år med dagens strømpriser, ifølge Otovo-sjef Andreas Thorsheim.

TRAVEL MANN: Solselskapet Otovo og adm. direktør Andreas Thorsheim melder om «voldsom» etterspørsel etter solpaneler i Norge. Vis mer

Skyhøye strømpriser gjør det mer attraktivt å investere i solpaneler på taket, men nordmenn som vil lage sin egen strøm må smøre seg med tålmodighet.

Pågangen hos leverandørene er nemlig så stor at ventetiden er blitt svært lang i mange områder.

Det bekrefter Andreas Thorsheim, adm. direktør i det børsnoterte solselskapet Otovo.

– Vi har sett en voldsom økning i etterspørsel på tvers av våre markeder, som har skjedd så raskt at installatørkapasiteten ikke følger med overalt. Dette har ført til lengre ventetid i noen markeder, sier Thorsheim til E24.

Ifølge Enova er det installert tre ganger så mange solpaneler i Norge hittil i 2022 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Alle elektrikere som kan solceller er ute og skrur. Denne sektoren mangler ifølge mine beregninger rundt 500 ansatte i Norge slik situasjonen er nå, men det kan rekrutteres fra elektro-sektoren som teller over 30.000 årsverk, sier Thorsheim.

– Norge bare en liten del

Otovo er en digital markedsplass som kobler kjøpere av solpaneler med sine lokale nettverk av kvalitetssikrede installatører.

Selskapet er i gang med en omfattende ekspansjon i Europa, og får nå drahjelp av økende bekymring for de høye energiprisene, både fra myndigheter og forbrukere.

Under rapporteringen av fjerde kvartal opplyste Otovo at det solgte like mange prosjekter i fjerde kvartal i 2021 som de gjorde i hele 2020.

Samtidig ble det varslet en ventet omsetning på 250–350 millioner kroner i første halvår 2022, noe som i så fall vil være en vekst på 143–243 prosent fra samme periode i fjor.

– Hvordan påvirker denne begrensede evnen til å følge opp nye kunder Otovos vekstambisjoner for 2022?

– Økt etterspørsel har ført til stor salgsvekst, noe som er positivt for oss for å nå vekstambisjonene våre. Det er også verdt å merke seg at Norge bare er en liten del av porteføljen nå, som består av syv land, sier Thorsheim.

POPULÆRE: Høye strømpriser har ført til en eksplosiv etterspørsel etter solpaneler på taket i Norge. Vis mer

– En kamp mellom etterspørsel og tilbud

Otovo hentet nylig 300 millioner kroner i en rettet emisjon mot institusjonelle investorer.

Pengene skal brukes til å gå inn i seks nye land og investeringer i organisasjon, markedsføring og teknologi.

Når E24 får Thorsheim på tråden mandag, er han på vei inn i et jobbintervju i Portugal.

– Hvor lang er ventetiden for en kunde i Norge nå?

– Knappheten på montører varierer mellom landsdelene. Her i Norge har vi hatt en situasjon der mye av den økte etterspørselen kom i oktober og november, på vei inn i vintersesongen. Du får ikke lagt solceller på taket hvis det allerede ligger en meter med snø der, sier Thorsheim.

Han sier det er uvisst hvor lang tid det tar å «få unna køen».

– Installasjonstakten er sesongavhengig i Norge, og perioden desember-februar er den mest langsomme, når det ligger snø på tak og mange montører tar ut ferie. Normalt er våren veldig mye raskere. I år vil det vil være en kamp mellom etterspørsel og tilbud som vil bruke litt tid på å komme i balanse, sier Thorsheim.

– 20 år med gratis strøm

Sviktende produksjon av fornybar energi, utenlandskabler, galopperende gasspriser og Russlands invasjon av Ukraina blir alle brukt som forklarende faktorer på at Norge har hatt de høyeste strømprisene noensinne denne vinteren.

Lønnsomheten av å investere i solpaneler, som kan koste mellom 150.000–200.000 kroner for en enebolig, avhenger i stor grad av prisen på strømmen man sparer i årene som kommer.

– Strømprisene vi har sett i det siste har vært mer enn dobbelt så høye som for to år siden. Dette slår direkte ut på tilbakebetalingstiden, og gjør isolert sett at den blir halvert, sier Thorsheim.

Ifølge Otovo-sjefen vil et norsk hus med gode solforhold ha en tilbakebetalingstid med dagens priser på under ti år.

– Gitt at panelene har en levetid på over 30 år, så har man da i hvert fall 20 år med gratis strøm, sier Thorsheim.

– Hvor lenge forventer du at det regnestykket holder seg så godt?

– Jeg tror prisene vil øke i løpet året som følge av økte råvare- og utstyrspriser, men strømprisene stiger også, så effektene kan mer eller mindre utligne hverandre, sier Thorsheim.

Venter «kraftfullt» EU-tiltak i juni

Nylig varslet Enova at det trapper opp den maksimale støtten til solcelleanlegg med rundt 80 prosent, til 47.500 kroner.

Olje- og gassgiganten Russlands brutale angrep på Ukraina er også ventet å sette ytterligere fart på EUs arbeid for å gjøre seg uavhengig av fossile energikilder.

– Den russiske krigføringen i Ukraina har gjort at å få solcellepaneler og batterier i europeiske hjem ikke bare er en prioritet for klima, men også for sikkerhetspolitikk, sier Thorsheim.

Basert på nylige uttalelser fra EU, mener han det er rimelig å forvente at det i juni vil annonseres økt støtte for solpaneler til husholdninger, samt at forventningen om at EU vil fjerne moms på solcelleinstallasjoner er styrket.

– Hvis det blir nullmoms på solpaneler i EU, vet vi fra erfaring med elbiler i Norge at det er et kraftfullt tiltak. For en spanjol eller tysker som ser at høye strømpriser spiser av kjøpekraften, tror jeg dette vil ha stor betydning, sier Otovo-sjefen.

