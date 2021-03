Ny kronikkserie på E24: Derfor satser vi på «Det grønne skiftet»

E24 har spurt utvalgte gjesteskribenter hva som blir viktigst i det grønne skiftet i 2021. Hver uke kan du lese en ny kronikk fra blant andre Gunnhild Stordalen, Siri Kalvig, Nina Jensen og Andreas Thorsheim.

Vis mer byoutline Brian Cliff Olguin/ Siv Dolmen / Marius Lorentzen / Marie von Krogh

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Første kronikk ut er fra Gunhild Stordalen. Hun utfordrer norske politikere på at norsk matpolitikk skal handle om mer enn bare kjøtt. Les kronikken hennes HER.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Gjennom den nye kronikkserien håper vi å løfte debatten, og bringe inn spennende tema og perspektiver til vår tids store sak.

