Storbanker vil ekskludere selskaper involvert i avskoging

Flere store finansinstitusjoner, blant dem Storebrand, lover avskogingsfrie porteføljer innen 2025.

Storebrand er én av flere store finansinstitusjoner som krever avskogingsfrie porteføljer innen 2025. Bildet viser røyk fra et avskoget område i Amazonas-regnskogen i Brasil. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På første offisielle dag av klimatoppmøtet i Glasgow kom verdenslederne frem til det som omtales som en historisk avtale: Nå skal avskogingen, én av de store årsakene til globale klimagassutslipp, stanses.

Selv Brasils president, Jair Bolsonaro, som lenge har blitt kritisert for å la Amazonas-regnskog brenne bort, har sagt seg villig til å skrive under. Bevaring av mer enn 85 prosent av verdens skoger vil bli dekket gjennom avtalen, skriver The Economist.

Nå vil en global koalisjon av finansinstitusjoner, der blant andre norske Storebrand er medlem, støtte opp under avtalen ved å ekskludere selskaper som jobber med avskoging fra sine porteføljer.

Det skal skje innen 2025.

– Til tross for økende bevissthet om klimarelaterte spørsmål, er finansinstitusjoner bakpå når det gjelder tiltak mot avskoging. Men det finnes ingen vei til å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen som ikke innebærer omfattende beskyttelse og restaurering av verdens tropiske skoger, sier Emine Isciel, fagdirektør for klima og miljø i Storebrand Asset Management, til E24.

Les også Storebrand bekymret for klimarisiko: Krever at Equinor skjerper klimamålene

Soya og palmeolje på listen

Koalisjonen består av mer enn 30 finansinstitusjoner.

De har blitt enige om:

Avskogingsfrie porteføljer innen 2025, spesifisert som «avskoging fra råvare/landbruk». Hovedkildene til avskoging er blant annet produksjon av palmeolje, soya, papp og papir.

Åpenhet og samarbeid om aktivt eierskap. Tankegangen: Jo flere man er om et krav om strategiendring i et selskap man eier andeler i, jo mer makt får man.

Trapper opp klimakampen

Storebrand er en av de norske finansinstitusjonene som de siste årene har trappet opp kampen for klima. De har blant annet utfordret Oljefondet til å kaste ut kullselskaper og gått ut og krevd at Equinor skjerper klimamålene sine.

De siste årene har Storebrand også jobbet med en rekke natur-initiativer, blant annet direkte opp mot myndighetene i Brasil.

Klimaforsker og direktør for Bjerknessenteret, Kikki Flesche Kleiven, har tidligere uttalt til E24 at hun er svært positiv til at bankene krever mer fra store selskaper.

– Bankene pusher store selskaper til å foreta en snuoperasjon. Jeg blir klimaoptimist når jeg ser at denne typen selskaper kommer med klimakrav og klimaløsninger.