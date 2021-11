Ny studie: «Luksus-utslipp» fra de rikeste truer 1,5-graders målet

Den rikeste én prosenten i verden ligger an til å stå for en enda større andel av C02-utslippene i 2030, ifølge studien som lanseres samtidig som klimatoppmøtet i Glasgow.

Megayatcher, privatfly og verdensromturisme, som her da Amazon-eier Jeff Bezos og tre andre passasjerer tok av i sommer, trekke fram som luksusutslipp i studien. Vis mer

Hvis det nåværende forbruket til den rikeste én prosenten fortsetter, er de i rute til å slippe ut 70 tonn Co₂ i snitt per person i året, ifølge studien The Guardian omtaler.

I 2030 vil de stå for 16 prosent av verdens samlede utslipp, ifølge beregningene. Det er en større andel enn i 1990 (13 prosent), og da Parisavtalen ble signert i 2015 (15 prosent).

– Det er på tide at myndigheter øker skattene på eller rett og slett forbyr svært karbon-intensivt luksusforbruk, fra SUV-er til megayatcher, privatfly og verdensromturisme, skriver forfatter av studien, Tim Gore, i konklusjonen.

Parisavtalen setter et mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Utslippene til de rikeste utgjør en kraftig utfordring om dette målet skal nås, skal vi tro studien.

Den øverste prosenten ligger an til å ha utslipp i 2030 som er 30 ganger høyere enn det som skal til for å nå dette målet. For den rikeste tidelen av befolkningen vil utslippene være 10 ganger høyere. Den rikeste tidelen vil også alene nesten slippe ut mer enn det som er grensene for å nå 1,5-gradersmålet.

Til sammenligning ligger den fattigste halvparten av verdens befolkning langt under grensen for utslipp som skal til for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader.

Studien er utført av Institute for European Environmental Policy (IEEP) and the Stockholm Environment Institute (SEI), på oppdrag fra organisasjonen Oxfam.