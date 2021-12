Yara, Horisont Energi og Tizir får penger: Enova gir milliard til hydrogenprosjekter

Statlige Enova deler ut én milliard kroner til hydrogenprosjekter hos Yara, Tizir Titanium and Iron og Horisont Energi.

Yara får inntil 283 millioner kroner til et demonstrasjonsprosjekt for å erstatte naturgass med hydrogen ved ammoniakkanlegget i Porsgrunn. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en melding i forbindelse med en pressekonferanse fredag.

Ifølge Enova bidrar de tre prosjektene til teknologiutvikling i produksjonen og bruken av hydrogen til industrielle formål.

Horisont Energi får inntil 482 millioner kroner til prosjektet Barents Blue, som er et samarbeid med Equinor og Vår Energi om å lage ammoniakk fra naturgass kombinert med CO₂-lagring nær Hammerfest i Finnmark. Prosjektet skal produsere én million tonn ammoniakk i året

Tizir i Tyssedal får inntil 261 millioner kroner til å utvikle teknologi for bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal

Yara får inntil 283 millioner kroner til et demonstrasjonsprosjekt som skal erstatte naturgass med grønt hydrogen ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn

– Alle de tre prosjektene representerer viktig teknologiutvikling, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Prosjektene fra Horisont Energi og Tizir skal etter planen tilsluttes EU-samarbeidet IPCEI for hydrogen, opplyser Nakstad.

– Å bli nominert som et av fem prosjekter fra Norge til IPCEI Hydrogen-prosessen oppleves rett og slett som en ære og en stor anerkjennelse av det arbeidet som forsknings- og utviklingsmiljøet ved TTI har jobbet med siden 2012, sier administrerende direktør Rune Dolmen i TiZir Titanium & Iron AS.

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Vis mer

Les også Milliardprosjekt skal gjera Barents-gass til ein del av klimaløysinga

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), klima- og miljøminister Espen Barth Eide og energiminister Marte Mjøs Persen deltar under pressekonferansen.

– Vi i Enova er glade for at vi på tampen av året kan komme med denne gladnyheten, sier Nakstad.

– Vi trenger ny teknologi for at Norge skal kunne være et nullutslippssamfunn i 2050. Teknologiutvikling tar tid, så dette er en prosess vi hele tiden må dytte i riktig retning, sier Nakstad.

Kutter utslipp på 41.000 tonn

Yara-sjef Svein Tore Holsether er fornøyd med tildelingen, som kan kutte betydelige utslipp. Ammoniakkanlegget i Porsgrunn slipper ut 800.000 tonn CO2 i året, og dette første prosjektet skal kutte 41.000 tonn.

– For å skaffe noe verden trenger, nemlig mer mat, slipper vi ut noe verden ikke trenger, nemlig CO2, sier Holsether.

– Støtten vi nå får fra Enova vil gjøre at vi kan produsere grønn ammoniakk, og vi tar nå beslutningen om å investere, sier Holsether.

Les på E24+ Slik kan eit av Vestlandets største klimagass­utslepp bli historie

Milliarder til havvind og smelteverk

De siste årene har Enova delt ut betydelige summer til en rekke prosjekter. Blant disse er noen få gigantiske prosjekter til milliarder av kroner, men Enova deler også stadig ut titalls eller hundretalls millioner til mindre prosjekter.

Dette er noen av tildelingene:

Les også Rotevatn med ny marsjordre til Enova: Skal satse tyngre på klima