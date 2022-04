Beyonder velger Rogaland for sin batterisatsing

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utlandet for vår storskala fabrikk, sier gründer og sjef i Beyonder Svein Kvernstuen.

Administrerende direktør Svein Kvernstuen i Beyonder.

Men nå ønsker Beyonder å starte sin batteriproduksjon på Haugalandet, ifølge en pressemelding mandag.

Bakgrunnen skal være regjeringens signaler om storsatsing på batteri, økt eksport og strøm frem til industrien.

– Det er en glede å ønske Beyonder velkommen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ifølge meldingen.

Batterier av sagflis

Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. Battericellene er særlig godt egnet til kraftintensiv industri og transport med behov for høy effekt. Beyonder er per i dag lokalisert på Forus i Rogaland, hvor de har etablert en småskala produksjonslinje. I dag tar de et stort skritt videre i planene sine om storskala battericelleproduksjon, skriver næringsparken i en pressemelding.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utenlandske steder for fabrikken vår. Men med tydelige signaler fra regjeringen om at de vil sørge for internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for storskala battericelleproduksjon, ligger alt til rette for at vi skal nå frem i verdensmesterskapet her fra Norge, sier gründer og administrerende direktør i Beyonder, Svein Kvernstuen, ifølge meldingen.



Vertsordfører i Tysvær kommune Sigmund Lier (Ap), administrerende direktør og gründer i Beyonder Svein Kvernstuen og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

Lover arbeidsplasser

Olje- og energiminister Terje Aasland er glad for at Beyonder nå ser mot Norge. Den trinnvise utbyggingen vil allerede i første trinn gi mellom 500-600 direkte arbeidsplasser, i en ellers industritung region på Haugalandet. Full utbygging, med inntil 10 produksjonslinjer, vil gi rundt 2000 direkte arbeidsplasser, blir det anslått i meldingen.

Alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv, skal komme i tillegg, ifølge planene.

– For et industrihjerte er det svært gledelig at industrien retter blikket mot Norge. Vi skal legge til rette for langsiktige, gode, trygge rammebetingelser og sørge for at industrien investerer nettopp i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.

Ny fase

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, mener avtalen signaliserer at også næringsparken nå går inn i en ny fase. De har brukt 20 år på utviklingsarbeid med reguleringer og tunge investeringer i infrastruktur, inkludert etablering av egen dypvannskai og havneområde.

– Det er en glede å ønske Beyonder velkommen som første storskala industrietablering i Norges største ferdigregulerte næringspark. Som den første store aktøren vil de ha påvirkningskraft på videre utvikling av parken. Vi har plass til flere i batteriverdikjeden, men andre industrier er også hjertelig velkomne. Beyonder blir en av mange som skal delta i verdensmesterskapet fra Haugaland Næringspark, og det er vi veldig fornøyde med, sier Fjeld i pressemeldingen.

