Fremskynder havvindplaner uten å nevne hybridkabler: – Forventer avklaring snarest

Opposisjonspolitikerne reagerer på at hybridkabler ikke er nevnt i Stortingets planer for havvindsatsingen. – Det er skuffende, med tanke på hvilke signaler det sender til bransjen, sier Une Bastholm.

MDG-leder Une Bastholm

Torsdag ble et flertall på Stortinget enige om å gi regjeringen flere nye tidsfrister for å fremskynde norsk havvindssatsning, etter å ha behandlet regjeringens tilleggsmelding om energi fra april.

Tidligere i år lanserte regjeringen planer om å dele ut områder hvor det kan bygges ut totalt 30 gigawatt havvind i Norge innen 2040. Det tilsvarer mellom 1.500 til 2.000 turbiner til havs.

I innstillingen som ble lagt frem torsdag er det derimot ingen avklaring på om de omdiskuterte hybridkablene blir en del av havvindsatsingen. Kablene ville koblet fremtidige havvindanlegg både til Norge og Europa.

– Det er skuffende at det ikke er planlagt for hybridkabler, med tanke på hvilke signaler det sender til bransjen, sier MDG-leder Une Bastholm til E24.

Hybridkablene har vært et omdiskutert tema. Industriaktører og næringsliv mener kablene er en forutsetning for at norsk havvind skal bli lønnsom.

Krever avklaring

Første fase med 1,5 gigawatt havvind på norsk sokkel skal kun sendes med kabel til Norge, opplyste regjeringen nylig. Dette gjør også at det kan bli nødvendig med subsidier for å få havvinden bygget, fordi kraftprisen i Norge normalt er lavere enn i landene lenger sør i Europa.

Frykten var at en kobling også til Europa kunne forsterke prissmitten til Norge, selv om en aktør som Statkraft mener det er mulig å bygge dette ut med tekniske løsninger som ikke gir dyrere strøm i Norge.

– Det er en stor svakhet at vi ikke har fått noe mer klarhet i striden om hybridkabler, sier Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup.

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup.

Han trekker frem at næringens budskap om at hybridkabler trengs for å gjøre industrien lønnsomt og for å få på plass en storskala havvind-produksjon i Norge.

– Regjeringen vil likevel ikke forplikte seg til noe, og næringen er like forvirret over rammevilkårene i dag som de var tidligere. Jeg forventer at regjeringen kommer med en avklaring snarest, slik at industrien vet hva de skal forholde seg til, sier han.

SV på gjerdet

Komiteens medlemmer fra SV sitter imidlertid stille i båten når det gjelder hybridkabler.

De ber regjeringen om å «utvikle havvind på norsk sokkel der hybridkabler kun kan benyttes dersom de bidrar til netto kraftflyt til Norge og en lavere pris for norske forbrukere».

– Vi er åpen for hybridkabler, men SV stiller noen klare krav: Hybridkabler må bidra til å kutte utslipp, vi må ha offentlig eierskap, og de må være med å sikre fortsatt lav pris for norske forbrukere og industri, har SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken uttalt til Aftenposten.

Vil vurdere kabler etter hvert

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen og saksordfører for tilleggsmeldingen om energi. Hun er fornøyd med at partiene på Stortinget har samlet seg om en rekke forslag i meldingen.

– På havvind har partiene gått sammen og stilt seg bak regjeringen mål om tildeling av areal for 30 gigawatt innen 2040, og sagt at man må ta hensyn til miljø, fiskeri og sameksistens og også evaluere dette underveis for å sikre at det er norsk industri som bygges, sier Næss til E24.

– Andre partier er kritiske og mener det fortsatt er uklart om dere går for hybridkabler?

– Det har vært en krevende kraftsituasjon i det siste, og vi må ha som første prioritet å sikre kraft til norske aktører. Så får vi bygget mye mer kraft fremover, og derfor har vi satt i gang et arbeid for å se på nettløsningene på lengre sikt, hvor hybridkabler er blant det som blir vurdert, sier Næss.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen og saksordfører for tilleggsmeldingen om energi.

Frykter investeringer i fossilt

– Det er åpenbart at regjeringen er splittet i synet på hybridkabler, sier Bastholm.

Hun mener det ikke gir mening å ha store ambisjoner på havvind, om Norge ikke vil utveksle fornybar energi med Europa.

Bastholm frykter nå at energiselskaper som har lyst til å investere i havvind ser til andre land eller fortsetter å investere i olje og gass.

– Jeg er redd mange vil sitte på gjerdet ettersom dette fremstår som veldig uklart, sier MDG-lederen.