De viktigste grønne sakene fra uken som gikk

Her er fire saker du må få med deg.

1. Stordalen: – Må spise mer fra havet

Gunhild Stordalen og EAT anbefaler at man spiser mer sjømat. Vis mer

Mer mat fra havet kan være både sunt og bærekraftig. Det var budskapet til Gunhild Stordalen da hun holdt et innlegg på FNs toppmøte om mat. Stordalen er klima- og mataktivist og flere ganger tatt til orde for at mat skal bli en større del av klimadebatten.

Hun har tidligere bedt norske politikere komme på banen og komme med konkrete tiltak for at kosthold og klimapolitikk skal henge sammen. Stordalen får støtte fra Norad-sjef Bård Vegar Solhjell. Han tror mat blir et enda større og viktigere tema i fremtiden. Det kan bli den nye energidebatten, sa han til meg da jeg traff han i Bergen denne uken.

Det store bildet: Etter bruk av olje og gass, er det bruk av landarealer til blant annet landbruk som gir de største globale klimautslippene. Et av FNs bærekraftsmål er å få slutt på sult innen 2030. Da må det produseres mer mat for å mette en økende befolkning. På grunn av stort trykk på areal på land, mener flere at en del av løsning kan være mer mat fra havet.

2. Norges første hydrogendrosje

Drosjen går på hydrogen. Vis mer

Det danske drosjeselskapet Viggo hevde de har landets første hydrogendrosje. Selskapet startet opp i København, og har nå inntatt Oslo med sine første biler. Målet til selskapet er å ha 100 nullutslippsdrosjer i Oslo innen neste sommer.

Hydrogenbiler har i dag ingen andre utslipp enn vanndamp. Oslo har vedtatt nullutslipp for drosjenæringen innen 2024. I mai 2020 var 88 av 1780 drosjer i Oslo utslippsfrie, ifølge kommunens budsjett. Oslo har vedtatt nullutslipp for drosjenæringen innen 2024. I mai 2020 var 88 av 1780 drosjer i Oslo utslippsfrie, ifølge kommunens budsjett.

Grønn smell: Selv om det i dag er fyllestasjoner for hydrogen på Lillestrøm og Høvik i Oslo-området, er det nærmest umulig å få tak i drivstoff til bilene andre steder i landet. Etter eksplosjonen på fyllestasjonen i Sandvika i 2019 har blant annet fyllestasjonen i Bergen vært stengt.

3. Klimaløfter og klimafiasko

Kinas president Xi Jinping. Vis mer

Det har vært en uke med flere nyheter om nye klimaløfter som er satt og gamle mål som ikke blir nådd. Her hjemme når verken Oslo eller Bergen egne klimamål for 2023.

Flere av verdens største oljeselskaper, fra Saudi-Arabia til USA og Kina, kom denne uken med et nytt mål om nullutslipp innen 2050. Selskapene som er med i klimamålene står for rundt 30 prosent av verdens olje- og gassproduksjon. Equinor er også med.

Kinas president Xi Jinping kom også med egne klimaløfter. Han lovet at landet ikke lenger skal finansiere kullprosjekter i utlandet. Xi sa at Kina vil trappe opp støtten til grønn og fornybar energi i utviklingsland. Daglig leder i Zero Sigrun Aasland kaller det den beste klimanyheten på mange år.

Derfor er det viktig: Mer enn 70 prosent av alle kullkraftverk er avhengig av kinesisk finansiering, ifølge Bloomberg. Løftet kan bety at 55 prosent av alle nye kullprosjekter i verden blir stanset, ifølge Reuters.

4. Her jakter de trær til batterier

David Njå feller trær i Njåskogen. Vis mer

I Njåskogen i Rogaland er batteriselskapet Beyonder i gang med en helt spesiell undersøkelse. De skal finne ut hvilke treslag som egner seg best i batteriproduksjon. Selskapet bruker sagflis til sine batterier og undersøker seks ulike treslag: bjørk, bøk, eik, furu, norsk gran og sitkagran. Etter at trærne er hogd ned og kuttet opp til sagflis, gjenstår en omfattende prosess på Beyonders laboratorium. Prosjektleder Dick van de Kleut sier at sagflisen kan forbedre batterienes ytelse.

Beyonder ble etablert i 2016 og har satt seg som mål å bli verdens mest bærekraftige produsent av batterier. Selskapet leverer i disse dager de første batteriene til kunder i Tyskland, India og Danmark. Neste sommer skal en produksjonslinje med kapasitet på 2500 batterier daglig være klar. Når selskapet etter planen setter i gang full produksjon om tre år, bil det være behov for fem tonn sagflis – hver dag.

Hvor stort er dette? Beyonder er langt fra det eneste selskapet som satser på batterier. Hydro, Equinor og Panasonic planlegger gigantfabrikk, mens Freyr har store planer i Mo i Rana. Morrow skal bygge i Arendal, mens Northvolt satser i Sverige og Tyskland.

