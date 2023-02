Krever bedre energistøtte til husholdningene: – Regjeringen har vært handlingslammet

En enstemmig energi- og miljøkomité krever at regjeringen utvider støtteordningen for energieffektivisering i husholdningene. Det kommer samme dag som regjeringen trodde de hadde gjort nettopp det.

REFSER: Sofie Marhaug mener regjeringen har vært alt for treige.

Torsdag morgen ble det kjent at Enova har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å øke kompetanse og kunnskap i markedet og bidra til energieffektivisering.

Enova støtter i dag flere energitiltak, blant annet i husholdningene, varmesentraler, fjernvarme og energitiltak i industrien.

– Kraft er en avgjørende forutsetning for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel, og vi presiserer derfor nå Enovas mandat knyttet til energi, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Handlingslammet

Det holder ikke for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som krever at regjeringen utvider ordningen ytterligere.

Nå har de enstemmig vedtatt å kreve at regjeringen utvider ordningen.

Komiteen krever i vedtaket bedre støtte til energieffektivisering i husholdningene, og viser til et vedtak fra oktober, der stortinget instruerte regjeringen i å gi Enova tilleggsmandat slik at de bedre kunne bidra til at husholdninger fikk støtte til å installere varmepumper, etterisolering, utskifting av vinduer og lignende.

Marhuag vil ha på plass støtte til varmepumper og annen energisparende teknologi så fort som mulig.

– Støtten til energieffektivisering har vært altfor dårlig i Norge, og forbeholdt de med mye penger. Nå trenger folk støtte til å få ned strømregningene og forbruket. Dette er en av de enkleste måtene å få tilgang på mer energi og er godt for økonomi og miljø, sier Rødts Sofie Marhaug.

– Her har regjeringen vært handlingslammet. Stortinget må gripe inn og stramme dem opp, sier hun.

Marhuag refser pressemeldingen, og mener regjeringens pressemelding fra i dag tidlig er trist.

– Det regjeringen skrev i pressemeldingen i dag var ikke veldig konkret, og mangler både en frist, en pengesum og en sosial profil. Stortinget går i hvert fall litt lengre, men ikke så langt som Rødt skulle ønske. Vi foreslo jo å endre Enovas mandat til å fokusere på energieffektivisering i januar i fjor, og ble nedstemt av nesten alle partiene.

PÅ TIDE: Bård Ludvig Thorheim (H) mener saken burde vært løst.

– Forundret

Også Høyre er overrasket over at saken har drøyd til senvinter.

– Det skulle bare mangle at de følger opp det stortinget vedtok i oktober i fjor. Men det vi er opptatt av er at folk faktisk får støtte, sier Bård Ludvig Thorheim som sitter i miljøkomiteen.

Han forventer at en sterkere støtteordning er på plass innen revidert nasjonalbudsjett kommer i mai.

– Det vil bety at alle fra mai skal kunne planlegge hvordan man gjør boligen sin mer energieffektiv. Det har masse å si for kraftbalansen på kort sikt, og sånn at vi alle blir bedre beskyttet mot høye strømpriser, sier han, og mener dette burde ha vært tilgjengelig lenge allerede.

– Jeg må sier jeg er forundret over at de har brukt så lang tid på dette. Det her skulle vært ukomplisert, det burde vært på plass denne vinteren, sier Torheim.