SJ girer opp: Gjeninnfører hurtigtog mellom Oslo og Stockholm

Etter pandemi og flere års arbeid på skinnene, vil det svenske togselskapet SJ gi full gass. Fra midten av desember vil det gå fem tog i hver retning mellom Oslo og Stockholm.

RULLER: Fra midten av desember vil tre SJ-hurtigtog rulle fra Oslo og Stockholm hver dag.

Fra 11. desember vil det gå fem tog mellom de to nordiske hovedstedene i hverdagen, hvor tre av dem vil være hurtigtog. I helgen vil det være tre avganger lørdag og fire søndag.

På avgangene med hurtigtog lover SJ en reisetid på drøyt fem timer fra sentrum til sentrum. I flere år har det bare vært to «vanlige» togavganger på strekningen.

Nå ber SJ Norge-sjefen norsk næringsliv benytte sjansen til å ta ordentlig klimagrep.

– Man sparer rundt 100 kilo Co₂ per person tur/retur ved å velge tog fremfor fly. Det er betydelige utslipp om man tenker på de mange flyreisene som går mellom Oslo og Stockholm, sier SJ Norge-sjef Rikke Lind til E24.

SMILER: SJ Norge-sjef Rikke Lind smiler over det hun kaller et «fantastisk godt tilbud».

Oppfordrer til å bygge tog-kultur

Ifølge Lind er flystrekningen mellom byene den 20 største i verden.

– Vi er en altfor fly-glad nasjon. Nå må norske bedrifter virkelig ta et krafttak. Vi må få en kultur blant bedrifter i Norge hvor man velger klimasmarte reiser, det vil være en viktig del av klimakuttene i bedriftenes regnskap, sier Lind.

Hun beskriver at det er en helt annen kultur for å reise med tog i Sverige enn i Norge, og at SJ har flere bedriftsavtaler der.

– I Norge får man omtrent ikke opp tog som reisealternativ hos reisebyråene. Nå må norske bedrifter ta fatt i utslippet og også gjøre togtiden om til en del av arbeidstiden, sier Lind.

– Har tro på trafikkgrunnlaget

SJ vil ikke gå ut med hvor mange passasjerer de ser for seg at de vil frakte på strekningen, men at det vil bli lønnsomt for SJ er Lind sikker på.

– Ja, vi har tro på trafikkgrunnlaget og på togstrekningens fremtid. Så håper jeg at tilbudet blir så mye brukt at det blir behov for ytterligere avganger i 2024 og 2025, sier Lind og gjør det klart at SJ både har tog klare til å nettopp få det til.

Med fem daglige avganger, hvorav tre er med hurtigtog, er SJ nå tilbake på nivået fra årene 2016 og 2017. Men neste sommer vil planlagt arbeid på skinnene mellom Laxå og Kristinehamn gjøre reisetiden noe lenger igjen, for en periode.

Men ifølge SJ vil dette være det siste store arbeidet på strekningen.

I oktober viste en studie at en ny hurtigtogsforbindelse mellom Oslo og Stockholm, hvor reisetiden kan bli redusert til under fire timer, kan føre til at omkring en halv million flyreiser blir erstattet med tog.

SJ Norge-sjefen håper myndighetene på begge sider av grensen vil fortsette oppgraderingsarbeidet på jernbanen, som nettopp kan bidra til å få ned reisetiden.

– Får man kundegrunnlaget, så vil det meste presse seg frem, sier Lind.

Ønsker også direkteruter fra Trondheim

Hun kan også røpe at SJ etter hvert ser for seg å åpne direkteruter mellom Trondheim og Stockholm.

– Når Trønderbanen blir elektrifisert i 2024 ønsker vi å sette inn to til tre avganger daglig mellom Trondheim og Stockholm, sier Lind.