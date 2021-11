Klimatoppmøtet i Glasgow 2021

Norge bør delta i en ny dansk-ledet allianse som skal jobbe for å få slutt på produksjon av olje og gass, mener SV og MDG.

– Jeg mener vi bør slutte oss til denne alliansen, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB. Han viser til at SV ønsker å avslutte all ny letevirksomhet på norsk sokkel.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har slått fast at det ikke er aktuelt for regjeringen å melde Norge inn i alliansen. MDG mener imidlertid at innmelding kan være i tråd med regjeringens erklærte målsettinger.

– Jonas Gahr Støre mener at store investeringer i norsk olje og gass er en viktig del av en vellykket overgang til fornybar energi. Dersom han virkelig mener det, står det ingenting i veien for at Norge skal greie å forhandle fram et medlemskap i Boga-alliansen, som nettopp har som mål å sørge for et vellykket, globalt grønt skifte, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, påpeker at 1,5-gradersmålet står i fare for å ryke dersom verdens oljeproduksjon fortsetter som planlagt.

– Situasjonen er så alvorlig at det er direkte uansvarlig å lete etter mer olje og gass. Regjeringen fører en olje- og gasspolitikk som er i direkte konflikt med 1,5-gradersmålet, sier den tidligere klima- og miljøministeren.

