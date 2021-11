SAS-samarbeid vil produsere grønt drivstoff i stor skala

SAS og tre partnere undersøker muligheten for verdens første storskalaproduksjon av bærekraftig syntetisk drivstoff.

Et SAS-fly av typen Airbus 320 NEO på Malmø Lufthavn. Vis mer

SAS inngår samarbeid med det svenske energiselskapet Vattenfall, det nederlandske energiselskapet Shell og bioenergiselskapet LanzaTech for å undersøke muligheten for storskalaproduksjon av bærekraftig syntetisk drivstoff, ifølge en melding onsdag.

Målet er å få på plass et produksjonsanlegg som kan produsere inntil 50.000 tonn syntetisk «flybensin», gitt at en investeringsbeslutning tas på et senere tidspunkt, fremgår det.

SAS-sjef Anko van der Werff. Vis mer

– Vår felles satsing som skal muliggjøre storskalaproduksjon av et mer bærekraftig flydrivstoff er en fantastisk sjanse til å få drivstoffet hurtigere ut i markedet, som i sin tur kan fremskynde SAS’ omstilling til netto nullutslipp, sier SAS-sjef Anko van der Werff i meldingen.

Drivstoffet vil være produsert fra fossilfri elektrisitet og gjenvunnet karbondioksid. Systemet er utviklet av LanzaTech og det amerikanske energidepartementets Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

– Lovende

Når anlegget er i drift med full produksjon kan det komme til å forsyne SAS med inntil 25 prosent av selskapets etterspørsel etter bærekraftig flydrivstoff i årene etter 2030.

«Et felles studium har vist lovende forhold for prosjektet, og alle samarbeidspartnerne har nå blitt enige om å utføre dybdeanalyser», heter det.

Produksjonsanlegget er tiltenkt å ligge nær Forsmark på den svenske østkysten. Ambisjonen er at det er i drift en gang i 2026–27.

