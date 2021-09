Eks-klimaminister tar oppgjør med MDG: – Merkelig og umodent

Norges tidligere klimaminister Vidar Helgesen kaster seg inn i oljeskatt-debatten – og går hardt ut mot MDG etter påstander om bløff og grønnvasking. Partiet «løsriver seg fra realitetene», sier han.

REAGERER: Vidar Helgesen, tidligere klimaminister for Høyre og leder i Klimaomstillingsutvalget. Vis mer

– Selv om jeg ikke engang bor i Norge lengre, ble jeg opprørt da jeg så hvordan MDG snakker om dette forslaget, sier Helgesen til E24.

– Behovet for mer offensiv miljøpolitikk er overmodent, og så har vi et parti som opptrer så umodent, fortsetter han.

MDGs Lan Marie Berg sparte ikke på kruttet da Norsk olje og gass mandag ga tommel opp til regjeringens forslag om å innføre kontantstrømskatt på norsk sokkel.

– Når selv oljelobbyen omfavner oljeskatten, er bløffen avslørt, uttalte Berg til E24.

Skatteomleggingen vil ifølge Solberg-regjeringen overføre mer risiko fra staten til oljenæringen – og svekke dagens incentiver til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) har sagt at skatteomleggingen blir «veldig viktig» i et klimaperspektiv.

Det avvises av MDG, som mener realitetene i forslaget er at «de gullkantede ordningene for oljeleting videreføres med små endringer».

– Å kalle dette for en klimaseier, er å grønnvaske oljeindustrien, fremholdt Berg etter at oljeindustrien og NHO selv gikk ut med sin støtte.

– Umodent

Vidar Helgesen, som for tiden bor i Sverige og er direktør for Nobelstiftelsen, lar seg provosere over MDGs fremstilling av skatteforslaget.

Han var klima- og miljøminister under Solberg-regjeringen fra 2015 til 2018, og ledet i fjor Klimaomstillingsutvalget sammen med tidligere finansminister Kristin Halvorsen.

Blant utvalgets forslag var et nøytralt skattesystem for petroleumsnæringen.

– Dette er noe både økonomer og andre som er opptatt av fornuftig skattepolitikk har bedt om lenge. Det er ikke minst noe miljøbevegelsen selv har etterlyst. Da blir det nokså merkelig og umodent av MDG å fremstille dette som uviktig, sier han.

– Men har ikke partiet et poeng: Når oljenæringen selv støtter skatteomleggingen, indikerer det at den ikke er særlig skjerpende?

– Jeg tror nok oljenæringen har innsett det uansett vil bli en bredt politisk oppslutning for en omlegging, svarer Helgesen.

Han sier det er legitimt å diskutere om skatteomleggingen går langt nok, men reagerer på hvordan MDG uttrykker seg om det han mener er opplagte første skritt, som «alle som er opptatt av klima må ønske velkommen».

– Det første du må gjøre er jo å slutte å overstimulere letevirksomhet, særlig ulønnsomme olje- og gassprosjekter.

MDG-Hansson: Jo, det er bløff

– Hva er skadelig ved at MDG kritiserer opplegget?

– Jeg mener de da løsriver seg for realitetene og de klimapolitiske tiltakene vi trenger. Jeg er enig med MDG på ett punkt, og det er at man må lytte mer til klimaforskningen. Men da må også MDG lytte mer til økonomisk forskning. De burde hilset disse endringene velkommen.

Men MDG er ikke interessert i å moderere sine angrep på skatteforslaget.

– Her bommer Vidar Helgesen totalt, svarer Rasmus Hansson, partiets andrekandidat i Oslo:

– Dette forslaget frigjør 45 milliarder til oljebransjen i 2022, som kan brukes til økte investeringer eller utbytte for oljeselskapenes styrtrike eiere. Oljeanalytikere spår at det vil gi økt utbygging og aktivitet i olje. Det er det motsatte av det vi trenger for å løse klimakrisen. Da er det selvfølgelig en bløff å kalle forslaget en klimaseier, slik Venstre og SV gjør.

– FNs generalsekretær ba alle land om å slutte med leting etter mer fossil energi og avskaffe fossilsubsidiene helt. Han ba ikke om å gi oljeindustrien et litt mindre superprofitabelt skattesystem. Problemet er at dette forslaget mest sannsynlig har null effekt for klimaet, fortsetter MDG-profilen.

GJENTAR BLØFFE-UTSPILL: MDGs andrekandidat i Oslo, Rasmus Hansson, sier det blir «helt feil» å fremstille skatteomleggingen som et viktig klimagrep. Vis mer

Savner lete-grep

Klimaomstillingsutvalget foreslo nøytral skatt, men også innstramminger i leteregimet, og en mer realistisk klimastresstesting av prosjektene.

– Er regjeringens opplegg tilstrekkelig, Helgesen?

– Ja, de viktigste punktene blir adressert, slik forslaget fremstår nå. Det nye systemet gjør at alt som er ulønnsomt før skatt, forblir ulønnsomt etter skatt. Dette er et veldig viktig grep. Å avvise det som grønnvasking, blir jo nærmest en anklage mot miljøbevegelsen også, mener Helgesen.

– Som tidligere klimaminister tror jeg Helgesen er enig i at det hadde vært et utrolig antiklimaks hvis Jonas Gahr Støre drar til Glasgow i høst og forteller at en liten justering av skatteregimet til oljebransjen er det Norge har tenkt å bidra med i klimakampen, sier Hansson.

– Det store bildet med dette forslaget er at oljen fortsatt beholder svært gullkantede ordninger som ingen andre næringer har, og at staten tar mesteparten av risikoen ved ny leting og investering i oljen. Det er utrolig langt unna hva vi trenger å gjøre, som er å stanse leting og fase ut oljevirksomheten.

Selv om han irettesetter MDG, sier Helgesen han er enig i at disse skatteendringene ikke bør sette noe endelig punktum for endrede rammevilkår for olje- og gassindustrien.

– Hva er det viktigste du mener det gjenstår å ta tak i?

– At ny leting bør begrenses til områder med eksisterende infrastruktur. Dette vil skatteomleggingen delvis bidra til, men vi mener man også bør gjøre noe med selve leteregimet.