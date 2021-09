Equinors gigantprosjekt i havvind har nådd en milepæl

Arbeidet med å skape verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, er i rute og torsdag ble det kakespising på Dommersnes i Vikebygd i Vindafjord. – Dette er bare starten, sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim.

Pål Eitrheim fra Equinor og Kjetel Digre fra Aker Solutions får for første gang se fundamentene til Hywind Tampens vindturbiner på nært hold. 107 meter glidestøpt betong til det første fundamentet var ferdig grytidlig torsdag. I løpet av de neste månedene skal den få selskap av ytterligere 10 identiske betongkolosser. Vis mer

– Pilotprosjekter innen havvind har vi nok av. Ikke kom med flere. Nå er tiden for å bygge stort og stadig større. Og med dette prosjektet er vi i full gang, sier Equinors Pål Eitrheim til Aftenbladet/E24.

Han har endelig kommet seg på en ekte byggeplass, nærmere bestemt på Dommersnes industriområde i Vikebygd.

– Nå har jeg i halvannet år holdt meg på soverommet sammen med to bikkjer, og jeg kan love dere at de har blitt bortskjemt! Det er helt supert å få komme seg ut på en ekte arbeidsplass. Og her skjer det jo store ting, sa Eitrheim til en fornøyd forsamling fra Equinor, Aker Solutions, Vindafjord kommune og noen leverandører.

Folkene var samlet for å markere en milepæl.

Gyve løs på resten

– Klokka 06.52 i morges nådde vi nøyaktig 107 meter, og målet ble nådd! Nå kan vi ta noen kakestykker, og så brette opp ermene og gyve løs på resten av arbeidet, sa Equinors prosjektleder Ørjan Rist da han ønsket velkommen.

De 107 meterne han snakket om er av betong, og det som støpes er fundamentene til de 11 svære vindturbinene som skal utgjøre vindparken Hywind Tampen. På byggeplassen kalles de for «11 små troll», med henvisning til de gigantiske Troll-plattformene som ble bygget på 1990-tallet. Byggemetoden, glidestøp, er den samme, og alle håper at «småtrollene» skal bli like viktige for havvind-utviklingen som Troll-plattformene har vært for olje og gass.

Karina Savho serverte kaker og boller til Pål Eitrheim i Equinor og Kjetel Digre i Aker Solutions. Vis mer

Utsira Nord!

Pål Eitrheim er både stolt og glad for at byggingen på Dommersnes både går etter tidsplan og på budsjett, til tross for pandemi-utfordringene.

– Det er utrolig viktig for Equinor, ja for Norge, å være så tidlig ute som vi er innen flytende havvind. Husk at 80 prosent av utvinnbare havvind-ressurser vil skje fra flytende installasjoner fordi det blir for dypt å satse på bunnfaste.

Men for at flytende havvind skal lønne seg, må det bygges stort.

Hywind Tampen Hywind Tampen er på 88 megawatt og koster fem milliarder kroner. Prosjektet skal kutte CO₂-utslipp med 200.000 tonn årlig, tilsvarende utslippene fra 100.000 personbiler. Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm, og investeringen vil ligge på rundt fem milliarder kroner. Strømmen fra vindparken tilsvarer om lag 35 prosent av det totale kraftbehovet til Snorre og Gullfaks-plattformene. Resten av energien henter de ved hjelp av gassturbiner. Statsforetaket Enova har tidligere gitt tilsagn om støtte på rundt 2,3 milliarder kroner til utbyggerne. I tillegg til Enova-støtten, mottar Equinor 566 millioner kroner fra Næringslivets NOx-fond. Fabrikasjon av vindturbinene er tildelt Siemens Gamesa, og vil foregå ved flere lokasjoner i Europa før de transporteres til Wergeland Base i Gulen i Sogn og Fjordane, hvor de skal sammenstilles. Vis mer

– Denne vindparken, som består av turbiner som kan produsere 8 megawatt, blir verdens største, altså totalt 88 Mw. Men vi trenger vindparker med en kapasitet på mellom 300 og 500 megawatt. Så mye må til for å få ned kostnadene per megawatt, sier Eitrheim.

Equinor studerer for tiden rammevilkårene for den framtidige utbyggingen av Utsira Nord.

– Der regner Equinor med å spille en viktig rolle i utbyggingen?

– Jeg kan bare love at vi skal gjøre vårt beste. Men det er interessant for oss!

Mange fikk kake på Dommersnes torsdag. Men den store feiringen er planlagt til august neste år, når alle de 11 fundamentene er ferdige. Vis mer

Aker Solutions

Aker Solutions, som altså har hovedkontrakten på 1,5 milliarder kroner i utbyggingen av de 11 vindturbinene, ser også for seg havvind som et viktig framtidig forretningsområde.

– Vi er utrolig stolte og glade for at Hywind Tampen går bra, sier konsernsjef Kjetel Digre til Aftenbladet/E24. – Dette er en unik mulighet til kompetanseheving og tillits-bygging innen noe jeg er sikker på kan bli et industrieventyr. Jeg ser faktisk vanvittige muligheter for oss her.

Aker Solutions skal hente en tredel av inntektene sine fra fornybar sektor innen 2025.

– I andre kvartal i år var inntektene våre fra fornybar faktisk 17 prosent, mye takket være Hywind Tampen, så vi er allerede nær målet, sa Digre.

En stille og rolig dag. Men hvordan blir høststormene i Ålfjorden i Vindafjord? Vis mer

