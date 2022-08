Enkelte grønne selskaper føler seg ikke hjemme på energikonferanse

På energimessen i Stavanger er det flust av olje- og gasselskaper, mens de mindre grønne selskapene står i skyggen. – ONS er og blir en olje- og gasskonferanse, sier talsperson i elbilladeselskapet Easee.

Kommunikasjonssjef Kenneth Bjerga og kreativ direktør Tommy Ellingsen fra elbilladeselskapet Easee deltar ikke på Ons.

– Byen og regionen har enormt mye å takke ONS for. De har fått oss opp og frem som en internasjonal by, sier talsperson Kenneth Bjerga i Easee, et selskap som leverer ladebokser til elbiler.

Likevel er ikke selskapet med på energikonferansen i oljebyen Stavanger. De føler seg ikke hjemme.

– ONS er og blir en olje- og gasskonferanse i all hovedsak, sier Bjerga.

– Når hovedgjesten er kjent for akselerering av det grønne skiftet og nytenkende teknologi innen transport, så kunne kanskje resten av konferansen også hatt samme tanke? spør han retorisk.

Mener Norge henger etter

Inne på konferanseområdet til ONS er store olje- og gassprodusenter hovedattraksjonen. Inne i de første hallene fra hovedinngangen har Vår Energi, Equinor, Conoco Phillips og Shell områder dekket med plakater, TV-skjermer, og gratis iskrem og kaffebarer.

Oljemessen eller Offshore Northern Seas, som det egentlig heter, er en av verdens største energimesser. Annethvert år arrangeres den i Stavanger. Topppolitikere og ledere innen energi og olje reiser langveisfra for å diskutere fremtidens løsninger.

Shell har en av de største utstillingene på energimessen.

Det er folksomt i konferanseområdene som ligger nærmest presserommet og Clarion Hotel Energy, hvor de største seansene holdes. Det blir mindre og mindre folksomt, jo lenger man kommer bort fra hovedområdet.

I en mindre hall, på et avsidesliggende område, står Norske Solar og deler plass med Solcelleklyngen og andre solbedrifter.

– I Norge henger vi etter med å forstå hvor stort fornybar energi er. Vi har hatt det godt med vannkraft og olje, sier Norsk Solar-sjef Øyvind Vesterdal.

Han påpeker også at oljeselskapene har større budsjetter å bruke på konferansen.

Norsk Solar-sjef Øyvind Vesterdal mener Norge henger etter på fornybarsatsinger.

Behov for mer grønt

Trine Kopstad Berentsen fra Solcelleklyngen mener broen fra oljenæringen og alt som hører med av arbeidsplasser og infrastruktur over til det grønne, er viktig.

– Så dette er et skritt i riktig retning, men man skulle kanskje hatt bedre plassering og fått lov til å vise frem grønne oppstartsselskaper mer, sier Trine Kopperud fra Solcelleklyngen.

– Det er kult å være her. Det er en start, sier kommunikasjonssjef Christine Steinsholt i Norsk Solar. Selskapet har akkurat fått 30 millioner kroner av Norad for å investere i solcelleprosjekter i utviklingsland.

Kommunikasjonssjef for ONS, Inger Johanne Stenberg, mener at stiftelsen er godt i gang, blant annet med arenaen «Net Zero Markets», hvor ulike teknologiselskaper viser frem løsninger for å få ned klimagassutslipp.

– Vi skulle gjerne hatt enda flere slike selskap med, og tror definitivt det blir flere med neste gang. Den nye arenaen har fått god respons og vi er utrolig stolte av at mange hundre personer som jobber innenfor lavkarbon- og fornybarteknologi har bidratt på scenen, sier Stenberg.

Solcelleselskaper har en felles stand som ligger i et avsidesliggende område. Undertegnede brukte 20 minutter på å finne frem.

Ser en tydelig endring

Det er få rene grønne og fornybare selskaper å se på energimessen. Et av dem er batteriselskapet Beyonder, som skal starte produksjon av batterier i Rogaland.

– ONS er en stor konferanse for offshore energi, tidligere på folkemunne kalt «oljemessen, men jeg opplever en betydelig endring og en helt annen diskusjon her i år enn det var for fire år siden, sier Beyonder-sjef Svein Kvernstuen.

Han har selv jobbet innen oljeservice, og deltok på ONS for første gang på slutten av 80-tallet.

– Forrige gang, før covid, altså for fire år siden, var det vesentlig mer diskusjoner om vi burde avslutte oljeindustrien eller ikke. Nå er alle enige om at vi må redusere CO₂ fotavtrykket, og at vi må bygge en ny industri raskt som kan levere klimavennlig energi, via både eksisterende og nye selskaper, sier Kvernstuen.

Vurderte å delta

Kommunikasjonssjef Maiken Økland i elbilladerselskapet Zaptec har ikke samme inntrykk som Easee.

– I år så hadde vi ikke tid til ONS. Vi har helt klart vurdert det, men prioriterer andre messer i Norge og Europa i år, sier hun over telefon.

Hun påpeker at Zaptec først leverte tjenester til oljebransjen, og at industrien er en viktig årsak til hvor Zaptec er i dag. Selskapet er i vekst og er notert på Euronext Growth-børsen i Oslo.

– Vi føler ikke tilsidesatt. Og vi vet at det finnes kunnskap i regionen vi har behov for. Vi skulle gjerne vært til stede, både for og vist hva kompetansen i regionen kan gjøre innen grønn teknologi, men også fordi vi vil ansette flere dyktige mennesker, sier Økland.