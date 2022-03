Klemetsrud får karbonfangstanlegg til ti milliarder

Her ved avfallsanlegget på Klemetsrud skal Oslos første anlegg for karbonfangst bygges.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her og få en mail fra meg hver fredag.

1. Dropper fancy nybygg, investerer heller i solenergi

Det har vært en enorm økning i etterspørselen etter solcellepaneler i Norge.

Mye tyder på at krigen i Ukraina og stabilt høye strømpriser får norske bedrifter til å tenke nytt og fort om energiforsyning. Isteden for å investere i glossy nybygg, investerer Hydro seks millioner kroner i solcellepaneler på hovedkontorets tak i Oslo. 1520 paneler skal monteres på Vækerø næringspark, som det heter. Næringsparken huser til sammen 2000 ansatte, og solcelletaket blir landets største.

I tillegg skal det være penger å spare, om lag en halv million i året. I fjor lød Hydros strømregning på 12 millioner kroner. Hvis selskapet er heldig med kraftprisen i markedet, kan solcelle-investeringen være tjent inn på ca. 15 år.

Dykk dypere: Hydro er ikke alene om slike nyvinninger. Daglig leder i organisasjonen Solklyngen, Trine Kopstad Berntsen, sier at det er jevnt økende interesser for solkraft i Norge. Blant annet går den eneste iskremfrabrikken i Vestland fylke delvis på solkraft.

2. Storfangst på Klemetsrud

Her ved avfallsanlegget på Klemetsrud skal Oslos første anlegg for karbonfangst bygges.

Klemetsrud er kanskje ikke Norges navle, men denne uken ble skolekretsen i Søndre Nordstrand bydel i Oslo et hett navn i debatten om det grønne skiftet. Tirsdag ble det klart at Oslo kommune vil bidra med seks milliarder kroner til et anlegg for karbonfangst. Det skal bygges ved forbrenningsanlegget for avfall på Klemetsrud.

Anlegget skal koste ca 9,2 milliarder kroner totalt og stå ferdig i 2026, og skal etter planen fange nær 15 prosent av CO2-utslippene fra hovedstaden hvert år. Det er Oslo kommunes selskap Hafslund Eco, investeringsselskapet HitecVision og svenske Infranode som skal garantere for hele byggfinansieringen.

Miljøorganisasjonene jubler, men Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen er skeptisk. Han frykter at strømkundene vil ende opp med å betale for herligheten.

Hvorfor er det viktig? Bokstavkombinasjonen CCS er viktig å kunne nå. Det står for «carbon capture and storage», og betyr det å fjerne klimagassen CO2 fra atmosfæren, og lagre den under bakken. CCS er ett av tiltakene FNs klimapanel anbefaler for å kutte klimautslipp, slik at den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader celsius. Bygging av CCS-anlegg er viktig i planen for å nå Norges mål for klimakutt.

3. Flau vind?

Olje- og energiminister terje Aasland tror Norge innen kort tid blir «en betydelig havvindnasjon».

Terje Aasland fra Arbeiderpartiet og Telemark har vært norges olje- og energiminister i to og en halv uke, og er intervjuet i Stavanger Aftenblad/E24. Aasland har altså fått knapt med tid å summe seg, men må svare på kritiske spørsmål, blant annet dette korte og konsise: - Flaut?

Bakgrunnen for spørsmålet er regjeringens planer for utbygging av havvind. Mens Tyskland skal bygge ut 30 gigawatt havvind innen 2030, og Storbritannia 40 gigawatt, lyder Norges ambisjon på 1,5 gigawatt innen samme år.

Den ferske statsråden svarer at Norge ikke «trenger noe mesterskap med andre land». Han mener det regjeringen satser på må henge sammen med resten av kraftsystemet her til lands. Aasland er uansett overbevist om at Norge innen kort tid vil være en betydelig havvindnasjon.

4. Billig daghjem for elbiler

Elbiler fyller nå opp over halvparten av plassene i Bergens største parkeringshus på dagtid.

Er politikerne for rause med elbilene? Det er et aktuelt spørsmål i Bergen denne uken. Der okkuperer nå elektriske kjøretøy mer enn halvparten av plassene i byens største parkeringshus på dagtid. Bygarasjen har plass til over 2200 biler, og opplever stadig oftere å være stappfull i vanlig kontortid.

Årsaken er sammensatt:

Økt bruk av privatbil under pandemien, etter oppfordring fra helsemyndighetene og politikerne.

Stadig flere eier elbil. Andelen elektriske personbiler i Bergen nådde i fjor 30 prosent.

Elbiler betaler bare halv pris i parkeringshuset: 805 kroner måneden. Til sammenligning koster et månedskort med buss og bybane 755 kroner.

Det er selskapet Bergen parkering som fastsetter prisene i byens P-hus, men elbil-rabatten er det politikerne som har vedtatt. Byråd for byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), har forståelse for at en prisforskjell på bare 50 kroner gjør at mange foretrekker å kjøre egen elbil til jobb, isteden for å reise kollektivt. Nå lover han å «se på disse prisene», som det heter.

Ny norsk elbilrekord: Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at 8 av 10 privatpersoner som kjøpte nytt kjøretøy i 2021, valgte elektrisk. Hele 110.000 elbiler ble solgt her til lands i fjor. Politikerne i Norge har satt som mål alle nye biler som selges i Norge i 2025, skal være utslippsfrie.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier: