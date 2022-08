Flere nordmenn kjøper brukte klær: – Mye rimeligere

ARENDAL (E24): Hver fjerde nordmann har kjøpt et brukt plagg de siste ti

gangene de har kjøpt klær. – Vi har nådd flere grupper på bruktmarkedet enn tidligere, sier Finn-sjef.

Selma Halvorsen foretrekker å kjøpe brukte klær fremfor nye.

Inne på Gjenbruksglede i Arendal står Selma Halvorsen og titter på beige jakker, mørkeblå jeans og store T-skjorter. Sosiale medier har åpnet øynene hennes for brukte klær. Av og til tar hun bussen fra Grimstad til Arendal kun for å titte i bruktbutikken som hun mener har best utvalg.

– Det er mye mer gøy å finne ting som er unike og som nødvendigvis ikke alle har. Det er også mye rimeligere, sier Halvorsen, og viser frem sitt siste bruktkupp: Et par hvite sneakers.

Hun er ikke den eneste. Ifølge en fersk undersøkelse fra Finn kjøper nordmenn flere brukte plagg enn for tre år siden.

– Det er en holdningsendring som skjer i samfunnet generelt. Folk synes det er mye greiere å kjøpe brukt. I tillegg så vi at pandemien påvirket nordmenns bruktvaner. Når ting ble stengt så ble bruktmarkedet et godt alternativ til nytt, sier leder for FINN Torget Kathrine Opshaug Bakke.

Leder for FINN Torget Kathrine Opshaug Bakke biter seg merke i at flere fedre handler brukte klær til barna. Her med en donert kjole fra Isabel Ringnes.

Under Arendalsuka har Finn fått kjente personer som Isabel Ringnes og Abid Raja til å donere bort klesplagg. Klærne skal gis bort under et arrangement om nordmenns bruktvaner.

– Vi har nådd flere grupper på bruktmarkedet enn tidligere. Og alle rapporter tyder på at bruktmarkedet vil fortsette å vokse, sier Opshaug Bakke.

Funn fra Finn-rapporten Hver fjerde nordmann har kjøpt et brukt plagg de siste ti

gangene de har kjøpt klær. Dette er 20 prosent flere enn i

2019. Flere foreldre kjøper brukte klær til barna sine nå enn for tre år siden – denne andelen har økt fra 48 til 64 prosent. I tillegg er vi mer opptatt av kvalitet, og at klærne vi kjøper skal vare lenge. I 2019 svarte 34 prosent at de som regel kjøper klær med tanke på varighet og slitestyrke. Denne andelen har nå økt med syv prosentpoeng, til 41 prosent. I 2020 var det over 400 millioner besøk inn til annonsene på Torget, som var en økning på 23 prosent sett mot året før. I 2021 var det over

460 millioner besøk inn til annonsene. Datainnsamlingen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra FINN torget i mars 2022. Kvantitativ metode på web er brukt samt intervju med over 1000 personer i et landsrepresentativt utvalg. Vis mer

Reagerer på moms

Innehaver av bruktbutikken Gjenbruksglede Raimonda Baranauskaite ser en økning i antall nye kunder. Spesielt på sommerstid kommer det yngre kunder fra andre byer.

– Alt fra unge til eldre damer med rullator kommer innom, og de kjøper mye forskjellig, sier hun.

De yngre kundene tror hun kommer av at storbyene ofte setter dyrere priser på ting.

– Jeg har hørt Oslofolk si at «oi, her er det billig», sier Ingeborg Møller, en pensjonist som jobber som frivillig i butikken.

Innehaver Raimonda Baranauskaite og frivillig Ingeborg Møller er stor fan av brukte klær.

I to år har Baranauskaite drevet butikken som en veldedig organisasjon. Lokalfolk donerer klær og interiør, og overskuddet av salget går til lokale organisasjoner.

Samtidig er det en del utfordringer med å selge brukt, påpeker Baranauskaite.

– Hver gang jeg selger et plagg så må jeg betale moms, sier hun.

– Det spiser jo opp alt, istemmer Møller.

Vil fjerne momsen

Dette vil blant annet Anja Bakken Riise fra Fremtiden i våre hender gjøre noe med.

– Det er en enkel momsendring som må til, og det kunne regjeringen noe med gjort i årets statsbudsjett, sier Bakken Riise, som har tatt turen innom bruktsjappa i Arendal.

Anja Bakken Riise har skrevet boken «Mitt klimaregnskap» i et forsøk på å leve mer bærekraftig.

I dag må bruktbutikker som Gjenbruksglede betale 25 prosent moms for hver ting som selges. Det gjør at det gjerne lønner seg for butikker å kaste nye klær fremfor å gi bort. Å kaste er nemlig gratis, mens det koster å selge.

– Vi opplever at det er en stor motvilje mot å gjøre endringer i momsen. Den store skrekken er vel at andre også vil kreve det samme. Man er redd for å åpne Pandoras eske, sier Bakken Riise mens hun titter på klesstativene i butikken.

MDG meldte tidligere i år at de vil kutte momsen på gjenbruk og reparerte plagg. Så langt har ingen andre partier kommet på banen.

– Om det ikke er momsendring bør man hvert fall gå inn og gjøre noen skatteendringer, sier Bakken Riise.

Mer brukt, og mer nytt

Samtidig som det handles mer brukt, kjøper vi også mer nytt.

Vi brukte 22,4 milliarder kroner på sko og klær i fjerde kvartal, ifølge tall fra SSB. Det er 4,4 milliarder mer i samme kvartal i 2019.

Klesindustrien står for mellom 8 og 10 prosent av verdens klimagassutslipp. I tillegg kaster nordmann i snitt 28 kilo klær i året.

– For min del prøver jeg å kjøpe brukt hver gang, med mindre jeg trenger undertøy, sier Sara Ryltoft, som jobber på butikken i Arendal. Hun forteller at hun synes det er gøy og annerledes med brukte klær.

Sara Ryltoft trives i gjenbruktbutikker. I et av prøverommene tester hun et svart skinnskjørt.

Bakken Riise, som har skrevet en bok om hvordan privatpersoner kan få ned egne klimagassutslipp, forteller at bruktvaner kan hjelpe til dersom man ønsker å minske fotavtrykket.

– En av nyvinningene for min del var å invitere vennene mine på byttekveld. Man blir jo litt lei av det man har, men det da å finne alternativer til å kjøpe nytt, sier hun.

– Når jeg kjøper brukte klær så ser jeg etter gode materialer som ull og silke. Man kan få skikkelige gode materialer og det er noe jeg liker best med brukthandel, sier Bakken Riise som har på seg en ullbukse og en silketopp kjøpt brukt.

