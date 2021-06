Jekket opp 2019-utslippene etter statistikkfeil: Norges klimautslipp falt i coronaåret 2020

Norges klimautslipp var på 50 millioner tonn i 2020, ifølge ferske tall. Dermed når ikke Norge sitt eget klimamål på 48,6 millioner tonn. Utslippene for 2019 er jekket opp etter en statistikkfeil.

Dette illustrasjonsbildet viser supplybåter for oljeindustrien som ligger til kai ved Vågen i Bergen sentrum.

De norske klimagassutslippene falt til 50,0 millioner tonn i 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en nedgang på 3,2 prosent.

Det betyr at utslippene har falt både i 2019 og 2020. Nedgangen i fjor er blant annet knyttet til nedgang i fly- og biltrafikken, opplyser SSB. Tallene for 2019 er imidlertid oppjustert sammenlignet med tidligere tall fra SSB.

PS! Ulike klimagasser som CO2 og metan har ulik effekt på klimaet. Norge regner sine utslipp i CO2-ekvivalenter. Det betyr at effekten av de ulike gassene er regnet om til det som tilsvarer CO2, for å få et felles mål for klimautslippene.

I april opplyste SSB at byrået hadde hentet inn for lave salgstall for salget av visse typer maritime drivstoff. Dette førte til et behov for å regne ut norske CO2-utslipp på nytt.

Norges totale klimautslipp var opprinnelig beregnet til 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, men er nå jekket opp til 51,7 millioner tonn.

«Reviderte forbrukstall for marine gassoljer og autodiesel medfører at utslippene fra fiske, kyst- og veitrafikk øker med henholdsvis 157, 35 og 3 prosent for 2019», skriver Statistisk sentralbyrå.

«Tross revideringene viser klimagassutslippene i 2019 de laveste utslippene siden 1995. Før tallene ble revidert var utslippene i 2019 på 1993-nivå. Trenden er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå», skriver SSB.

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet er misfornøyd med regnefeilen.

– Det er skremmende at vi ikke har bedre kontroll på hvor store klimagassutslippene våre faktisk er, og at vi er enda lenger unna å nå målene enn vi tidligere har trodd, sier Gulowsen i en kommentar.

Falt med 3,2 prosent i 2020

De norske klimagassutslippene falt altså til 50,0 millioner tonn i 2020, ifølge Statistisk sentralbyrå.

«Foreløpige tall viser at klimagassutslippene sank med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette skyldes blant annet driftsstans i olje- og gassutvinning, samt nedgang i bil- og flytrafikken», skriver SSB.

– Nedgangen i utslipp fra veitrafikken henger nok sammen med at store deler av året var preget av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss, sier Trude Melby Bothner i SSB.

Utslippene fra innenriks luftfart er inkludert i kilden «Annen transport og motorredskaper» og er redusert med 32 prosent fra 2019. Utenriks luftfart er ikke med i statistikken, men Miljødirektoratet har beregnet norske kvotepliktige utslipp fra luftfart og viser til en nedgang på 63 prosent i 2020, opplyser SSB.

Olje- og gassutvinning stod for den største reduksjonen av alle kildene på hovednivå, med en nedgang på noe over fire prosent fra 2019. SSB peker på opphold i produksjonen, vedlikehold og mindre brenning av gass på sokkelen.

– Nedgangen i utslipp kommer til tross for høyere oljeproduksjon i 2020 enn i 2019. Dette tyder på at den pågående elektrifiseringen av sokkelen har medført økt produksjon med lavere utslipp, sier Bothner.

– Det er flaut

Ifølge klimaforliket fra 2008 (og senere 2012) skulle Norges utslipp i 2020 ikke overstige 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen erkjente i 2019 at dette målet ikke ville nås. I fjor sommer hadde klimaministeren likevel et lite håp om at klimamålet kunne nås, men fasiten viser at Norge bryter sitt eget mål.

– Norge la lista for klimakutt lavt, men river allikevel. Til tross for nedgangen i bil- og flytrafikken under pandemien, har Norge bommet på nok et klimamål. Det er flaut og nå er det full alarm, sier Gulowsen.

Han mener at Norge må kutte utslippene mer og raskere, og si nei til all ny oljeleting, stanse utbyggingen av nye veier og droppe planene om flyplassutvidelser. Han vil også redusere forbruket og satse på en sirkulær økonomi.