Hydro bekrefter fire norske batterifabrikk-kandidater

Fra en liste med over 100 mulige tomter, har Hydro, Equinor og Panasonic nå kortet ned listen til fire lokasjoner i Norge de vil jobbe videre med for en mulig batterifabrikk.

Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim, har kommet et lite steg videre i planene om en ny batterifabrikk. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det bekrefter Hydro samme dag som selskapene har varslet at den nye fabrikken kan ende opp i utlandet.

Batterifabrikken kan skape så mye som 2.000 arbeidsplasser, og har dermed vært en attraktiv mulighet for en rekke norske kommuner.

Hydro bekrefter onsdag kveld til E24 at følgende fire kandidater er med videre i kampen om fabrikk:

Tysvær, Rogaland, Haugaland Næringspark

Bamble, Vestfold og Telemark, Frier Vest

Våler, Viken, Tegneby

Hamar og Løten, Innlandet, Heggvin Næringsområde

– Vi har vært tydelige på kriteriene, og det har vært en dialog underveis som gjør at vi står igjen med disse fire kandidatene etter en totalvurdering, sier Halvor Molland, Hydros kommunikasjonsdirektør.

Molland påpeker at det var gode alternativer også blant lokasjonene som ikke blir med videre, men sier at man på et tidspunkt må kutte ned listen.

Tomten må være byggeklar innen 2023, og fabrikken skal etter planen startes opp i 2025.

Dette er selskapenes kravliste til en batteritomt: arealer på opptil én kvadratkilometer med tilgang på kjølevann

mulighet for strømforbruk på 100–300 megawatt, det vil si et kraftforbruk på inntil 2,6 terawattimer strøm per år ved en full utbygging

kommunikasjon, infrastruktur og lokale tjenester for inntil 2.000 arbeidere

Tilgang på 3.000 kubikkmeter kjølevann og prosessvann per dag

Mulighet til å transportere 200 containere inn og ut hver uke

nærhet til flyplass Vis mer vg-expand-down

Kan også havne i utlandet

E24 skrev tidligere onsdag at det ikke er sikkert at fabrikken havner i Norge. De tre selskapene er nemlig ikke bare på jakt etter en attraktiv batteritomt.

Den norske batterisatsingen kan blant annet trues av brexitavtalen knyttet til risikoen for straffetoll på elbiler med norskproduserte batterier mellom EU og Storbritannia.

Hvis denne floken ikke løses er selskapene åpne om at batterifabrikken også kan havne i utlandet.

Kan bli mange batterifabrikker i Norden

Men Hydro, Equinor og Panasonic er langt fra alene om å satse på batterifabrikk.

Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi og Bellonas selskap Morrow jobber med planer om en batterifabrikk, og har valgt å lokalisere den i Arendal

I fjor sommer ble det klart at svenske Northvolt tok opp et lån på 14,5 milliarder kroner for å bygge to batterifabrikker i Sverige og Tyskland, og et forskningsanleg

Senere samme sommer kunngjorde Elkem at de ønsker å bygge en fabrikk som skal produsere batterimaterialer til bilbransjen i Porsgrunn