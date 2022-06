Enova gir milliardstøtte til hydrogen

En rekke hydrogen- og ammoniakkfartøy og produksjonsanlegg for hydrogen får til sammen 1,12 milliarder kroner i støtte fra statlige Enova.

Skipet Færder Tankers LR2 er ett av skipene som nå får støtte fra statlige Enova.

Det kommer frem i en melding fra Enova, som er et av regjeringens viktigste verktøy for å utvikle bærekraftige løsninger i industri og næringsliv.

Milliardstøtten fordeler seg slik:

fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen får 669 millioner kroner

syv hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy får 451,3 millioner kroner

Produksjonsanleggene vil kunne levere drivstoff til skip og legge til rette for videre teknologiutvikling, påpeker Enova.

– Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Blant aktørene som nå får støtte er børsnoterte Everfuel, som sammen med Greenstat får 148 millioner kroner til å etablere Hydrogen Hub Agder.

Enova delte i fjor ut en milliard kroner til tre hydrogenprosjekter hos Yara, Horisont Energi og Tizir Titanium and Iron.

Regjeringen la torsdag frem en plan for grønt industriløft, hvor hydrogen var én av satsingene. I planen sier regjeringen at det er behov for omfattende statlig risikoavlastning for at næringslivet skal kunne gjøre grønne investeringer.

Dette er knutepunktene

Disse knutepunktene får Enova-støtte:

Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Glomfjord i Meløy kommune får opptil 150 millioner kroner, og levere komprimert hydrogen til sjø- og landtransport. Eier er Greenstat ASA, Nel ASA, Meløy Energi AS og Troms Kraft AS.

Produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik får opptil 125,7 millioner kroner. NTE og H2 Marine skal levere hydrogen til fartøyer.

Produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Hitra får opptil 113 millioner kroner. Fra 2025 skal fellesprosjektet mellom TrønderEnergi og Statkraft kunne levere hydrogen fra Hitra Industripark og Kysthavn, Jøsnøya.

HyFuels produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Florø får opptil 132 millioner kroner. Selskapet eies av Fjord Base Holding (FBH), Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) og Gasnor AS.

Hydrogenknutepunkt Agder får opptil 148 millioner kroner. Der skal det bygges elektrolysekapasitet på 20 megawatt ved Elkem Fiskaa i Kristiansand, for å selge komprimert hydrogen til båter. Prosjektet ledes av Everfuel AS og Greenstat ASA i samarbeid med bl.a. EYDE-nettverket.

Dette er fartøyene

Syv skip får støtte fra Enova: