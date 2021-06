Miniseilbåt skal ut på stort oppdrag

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Den lille seilbåten skal seile til en vindmøllepark i Skottland og undersøke hvordan fisken trives rundt installasjonene. Vis mer byoutline Offshore Sensing

1. Vannkraft + olje = havvind

Lyse-sjef Eimund Nygaard, BKK-sjef Jannicke Hilland og Marianne J. Olsnes som er administrerende direktør i Norske Shell. Vis mer byoutline Norske Shell

Når det blåser kraftig i Nordsjøen, skal store turbiner sørge for at det blir produsert fornybar strøm. Når det er vindstille ute i havet, skal det produseres vannkraft fra magasinene på Vestlandet. Det er drømmen til administrerende direktør i BKK Jannicke Hilland. I samarbeid med oljegiganten Shell og kraftselskapet Lyse vil de forsøke å sikre seg tillatelser til å bygge ut havvind på norsk sokkel.

Men konkurransen om å få bygge ut i de to områdene som regjeringene har pekt ut, blir knallhard. En rekke av landets fremste industrielle og finansielle miljøer har allerede meldt seg på.

I vinden: Flere utenlandske tungvektere øyner også muligheter i Nordsjøen. Tidligere i uken ble det kjent at oljeselskapet BP skal samarbeide med Statkraft og Aker Offshore Wind om en søknad om norske havvindlisenser. Fra før av finner man internasjonale giganter som den tyske kraftprodusenten RWE på listen. De skal samarbeide med Norsk Hydro og Equinor. Oljegiganten varslet tidligere denne uken at de skal pøse oljemilliarder inn i fornybar energi frem mot 2026.

2. DNB-sjefen lover grønne investeringer

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen skal frem mot 2030 skaffe 1500 milliarder kroner til det grønne skiftet. Vis mer byoutline Olav Olsen

DNB-sjef Kjerstin Braathen har fått beskjed fra styret om å åpne pengesekken for grønn satsing. Frem mot 2030 skal banken bidra med 1500 milliarder kroner i bærekraftig omstilling.

Hvor mye er egentlig 1500 milliarder? Det er for eksempel litt mindre enn statens samlede utgifter i statsbudsjettet for 2021. Eller omtrent 195 milliarder mindre enn den totale formuen til en av verdens rikeste menn, Amazon-grunnlegger Jeff Bezos. DNB vil også stille strengere klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering. I enkelte tilfeller kan det blir aktuelt å si nei til klimaverstinger, sier Braathen.

Men, men, men: Storbanken vil ikke gå like langt som Handelsbanken og Storebrand som har besluttet at deres fond ikke lenger skal plassere kundenes penger i olje- og gasselskaper som Exxon Mobil og Chevron, som aktivt jobber mot Parisavtalen.

3. Dronningen: – Du går faktisk i eksos

Dronning Sonja om bord på kongeskipet Norge. Vis mer byoutline Heiko Junge/NTB

Denne uken blåste dronning Sonja liv i en omstridt klimadebatt under et besøk til cruisebygden Flåm med kongeskipet.

– Jeg har gått til Skageflå og opplevd Geiranger når det har ligget et lokk – du går faktisk i eksos, altså, sa dronningen, og påpekte samtidig at kongeskipet ikke oppfyller de nye utslippskravene.

Stortinget har nemlig vedtatt at alle skip som seiler inn norske fjorder må gå på strøm eller annet utslippsfritt drivstoff innen 2026. Det siste året har det vært lite debatt om utslippskravene, ettersom koronapandemien har satt en stopper for cruisetrafikken i hele verden. Men frontene i debatten er steile.

På den ene siden: Frp og Sp har bedt om at kravet utsettes. De viser blant annet til en rapport fra rådgivningsselskapet DNV som slår fast at det finnes nullutslippsløsninger for mindre fartøy, men ikke for de største cruiseskipene som i dag anløper fjordene.

På den andre siden: Den maritime næringen har på sin side sagt tydelig fra om at de ikke ønsker en utsettelse av kravet. De mener det er viktig for å få til omlegging til grønn skipsfart. Næringskomiteen sa i vinter nei til å utsette utslippskravet, ifølge Teknisk Ukeblad.

4. Miniseilbåt skal ut på stort oppdrag

Her sjøsetter overstyrmann Espen Solvang (til venstre) og hospitant Martine Møgster i Redningsselskapet seilbåten. Vis mer byoutline Offshore Sensing

I forrige uke ble en liten ubemannet liten seilbåt, en såkalt glider, satt ut i sjøen et stykke utenfor Bergen. De neste 70 dagene skal den lille farkosten, som har en lengde på to meter, ut på oppdrag for Equinor.

Helt på egen hånd skal den krysse Nordsjøen og seile om lag 20 dager til havvindparken Hywind Scotland. Der skal den samle inn datamateriale i en måned. Dataene vil si noe om hvor godt fisk og annet liv i havet trives rundt de flytende vindmøllene.

Hanne Wigum i Equinor sier selskapet har store ambisjoner innen havvind. Derfor vil de kartlegge fotavtrykket til vindturbinene, som er lenket fast i havbunnen med store kjettinger. Miljøvernere har advart mot at installasjonene kan ødelegge for livet i havet.

Hva er grønt med det? Seilbåten som skal ut på oppdrag, har vind som fremdrift. Den er også utstyrt med et solcellepanel som lader det avanserte utstyret om bord, blant annet et ekkolodd som forteller hvor fisken befinner seg. Båten er selvgående, men kan også styres av piloter som sitter på hjemmekontor i Tromsø.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

