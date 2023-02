Bill Gates om det grønne skiftet: – Norge har en viktig rolle å spille

OSLO RÅDHUS (E24): Microsoft-grunlegger Bill Gates er i Norge for å delta på Oslo Energy Forum. Han mener en av hovedutfordringene er å få ned kostnaden på grønn teknologi.

Bill Gates deltar på Oslo Energy Forum.

Saken oppdateres

– Vi samles på et utfordrende tidspunkt. Energi og matvarepriser har steget, og vi har de ekstreme ødeleggelsene av ekstremvær. Vi påvirkes fortsatt av ettervirkningene at pandemien, sier Microsoft-gründer Bill Gates.

Den amerikanske investoren, filantropen og forretningsutvikleren er et av de største navnene på årets Oslo Energy Forum.

– Energi, mat og helse er koblet sammen, og løsningene er koblet sammen, sier han.

Han sier at det er to hovedutfordringer med klimakrisen. Begrensning og tilpasning. Altså å tilpasse verden de negative konsekvensene av klimakrisen som verden allerede opplever, og begrense mer klimagassutslipp.

Innovasjon

I 2016 grunnla Gates selskapet Breakthrough Energy som investerer i startups og teknologi som har som mål å kutte klimagassutslipp.

Breaktrough Energy har investert over to milliarder dollar i mer en 100 selskaper siden. Av dem er 100 millioner dollar øremerket europeiske selskaper.

Gates sier han er spent på å se hvilke innovasjoner som vil komme ut av Norge. Han understreker at arbeidet i laboratoriet bare blir virkelig når vi skalerer det opp og at det er det som vil drive kostnadene ned.

– Målet er å få grønn teknologi til å koste like mye som det hydrokarboner gjør i dag. Det er lettere sagt enn gjort.

Myndigheter kan spille en viktig rolle

Gates sier at COP 26 var første gang at han opplevde et stort engasjement fra private selskaper.

Han understreker viktigheten av samarbeid for å takle energikrisen, og peker på Gavi som et eksempel på et vellykket samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og vitenskap. Gavi er et internasjonalt vaksinefond som ble etablert i 2000 med mål om å få ned barnedødelighet.

– Gavi var utrolig vellykket. Det er det samme vi trenger for å takle klimaendringene, sier han,

– Myndigheter kan spille en viktig rolle ved å ta i bruk karbonfangst, grønt stål, ren gjødsel, ramser han opp.

I fjor ble Norge en del av «Global Energy Alliance for People and Planet» (GEAPP).

Gates sier han gleder seg til å se hvilken innovasjon som vil komme fra samarbeidet.

– Norge har en viktig rolle å spille, sier han.

Bill Gates ankommer Oslo rådhus for å delta på Oslo Energy Forum.

14.–16. februar arrangeres den prestisjetunge konferansen Oslo Energy Forum på Munch-museet og Rådhuset i Oslo. Konferansen som tidligere gikk under navnet «Sanderstøl-konferansen» ble for første gang arrangert i 1973.