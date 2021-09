Sverige kan få verdens første el-vei

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Den første serieproduserte elektriske lastebilen i Norge. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

1. Kaller ny oljeskatt klimabløff

Une Bastholm er leder for MDG. Vis mer

Debatten om fremtiden til norsk oljebransje har fortsatt å dominere valgkampen og avisforsidene.

En mye omtalt rapport fra Rystad Energy ble lagt frem tirsdag. Det skjedde flere uker etter at den først ble omtalt på partilederdebatten til NRK. Kort oppsummert viser den at kutt i oljeproduksjon i Norge vil gi lavere klimagassutslipp globalt. Kutt i gassproduksjon vil derimot føre til høyere utslipp.

Samme kveld kalte regjeringen brått og uventet inn til en pressekonferanse. Budskapet var at oljeskatten skal strammes inn og bli mer nøytral.

Reaksjonene var blandet. Miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet og partier som SV var fornøyde, mens Frp-leder Sylvi Listhaug var kritisk og heller vil felle regjeringen enn å støtte skatteforslaget. MDG reagerte på at Venstre omtalte forslaget som et klimatiltak.

På den ene siden: Venstre-leder Guri Melby sier at grepet viser at Norge er på vei ut av oljealderen, og at man går bort fra subsidiering av olje- og gassektoren. Melby omtalte det som en stor seier for Venstre, og uttalte at man nå går bort fra subsidiering av olje- og gassnæringen.

På den andre siden: MDG-leder Une Bastholm kaller det en klimabløff og en avledingsmanøver fra debatten om letestans. Bastholm sier hun frykter at det potensielt kan føre til økt oljeproduksjon. Hva er klimaeffekten av å gjøre Kjell Inge Røkke til den store vinneren av nye oljeskatteregler, spør Bastholm.

2. El-vei skal lade biler mens de kjører

Den første serieproduserte elektriske lastebilen i Norge. Vis mer

Det svenske nyhetsbyrået TT skriver at Sverige ligger an til å bli først i verden med permanent elektrisk vei. Svenske Trafikverket planlegger å bygge en 3000 kilometer lang elektrisk vei.

Veien får en skinne i midten som lader kjøretøyene forløpende. Det er ennå ikke helt klart hvilken teknologi som skal benyttes, men det skal installeres på E20 mellom Hallsberg og Örebro innen 2025.

I USA jobber et tysk selskap med å få til verdens første trådløse, ladende betong-motorvei, skriver Teknisk Ukeblad.

Hva er grønt med det? El-veiene skal bidra til å kutte utslippene i transportsektoren. I Sverige står de for en tredjedel av Sveriges utslipp av klimagasser.

Ja, men: Men opposisjonspartiet Moderaterna kritiserer regjeringen for å ikke ha satset på fornybar elektrisitet. De mener landet ikke vil ha tilstrekkelig elektrisitet til å omstille transportsektoren, og derfor vil være nødt til å importere strøm fra polsk kullkraft.

3. Flertall vil ha dieselbil etter 2025

Christin Gulhaugen vil ikke gi slipp på dieselbilen. Vis mer

72 prosent av alle nye biler som ble solgt i Norge i august, var elbiler. For første gang er andelen over 50 prosent i alle landets fylker. Nylig passerte antallet elbiler i Norge 400.000.

Paradoksalt nok er det de siste årene blitt gitt kraftige lettelser i avgiftene for bruktimport av bensin- og dieselbiler. Det har gitt en voldsom appetitt for import av mer enn ti år gamle bensinbiler.

Samtidig har Stortinget vedtatt at det ikke skal selges nye bensin- og dieselbiler etter 2025. Hensikten er å få ned klimagassutslippene i veitrafikken. Men det politiske flertallet er på kollisjonskurs med velgerne.

Tallenes tale: Hele 69 prosent mener det bør være mulig å kjøpe nye bensin- og dieselbiler, også etter 2025, skriver Bergens Tidende. Andelen har økt fra 57 prosent i 2017 til 69 prosent i år. Mens nesten halvparten av dem som bor i storbyene støtter forslaget om å fase ut dieselbilene, mener kun 13 prosent i spredtbygde strøk det samme.

4. Satser på grønn teknologi i gamle skip

Eidesvik sitt hovedkonto på Bømlo. Vis mer

Omgitt av sauer på beite ligger offshorerederiet Eidesvik. Sammen med oljeselskapet Aker BP jobber de nå for å finne ut hvilken teknologi som kan gi gamle skip en utslippsfri fremtid.

De siste årene har mange supplybåter som går i skytteltrafikk til oljeinstallasjonene i Nordsjøen blitt utstyrt med batteripakker for å kutte utslipp. Bømlo-rederiet vil bevise at det ikke er nødvendig å bygge nye båter for at offshorebåtene skal bli miljøvennlige. De vil nå målet om å kutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030, ved å bygge om gamle skip. Selskapet er blant de første i verden til å satse på ammoniakk.

Sitatverdig: – Det har blitt snakket om klima mye og lenge, men ingen har vært villige til å betale. Nå opplever vi at betalingsviljen er der, sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

