Toppledere og klimaaktivister inntar Skottland

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Denne uken møttes verdens ledere på klimatoppmøtet i Glasgow for å komme til enighet om hvordan skal klare å begrense global oppvarming. I skrivende stund er jeg på vei til Glasgow for å finne ut av hvordan næringslivet og andre aktører jobber for å påvirke forhandlingene.

Men først skal jeg oppsummere ukens viktigste hendelser.

Finanstilsynet retter en pekefinger mot såkalte finfluensere etter at rekordmange unge førstegangsinvestorer tyr til sosiale medier for råd om hvordan en kan oppnå høy avkastning.

Månedene med nedstenging og strenge restriksjoner gikk hardt utover badstuselskapet Kok, som lever av arrangementer i flytende badstuer.

En av Norges rikeste menn, Kjell Inge Røkke, ser en ny forretningsmulighet: Aktiv kapitalforvaltning gjennom selskapet Aker.

Klimaløfter fra alle hold

Indias statsminister åpnet klimatoppmøtet med et uventet brak: Verdens tredje største utslippsland lover å nå nullutslipp innen 2070. Det høres kanskje langt frem ut i tid, men fra før av hadde ikke India meldt inn ett nullutslippsmål.

Deretter har klimanyhetene ballet på seg: Over 80 land har sluttet seg til en plan om å kutte metanutslipp, EU har forplikt seg til å gi én milliard euro til skogvern, og private pensjonsfond i Norden og Storbritannia skal investere milliarder i grønn omstilling.

Tirsdag lovet Jonas Gahr Støre en dobling av norsk klimafinansiering til fattige land, en grønn havsatsing, og at oljefondet skal bli verdensledende innen ansvarlige investeringer.

Samtidig tok Støre norsk fossilindustri i forsvar, noe som førte til at Norge ble kåret til «Dagens fossil». Den lite ettertraktede prisen deles ut daglig til landene som «gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene.

Greta Thunberg har gjennom uken holdt spontane taler om «blah blah blah tomme klimaløfter» og avbrøt blant annet et panel om klimakvoter med ordene «grønnvasking». Klimaaktivister er generelt frustrert over at de ikke får tilgang til konferansen i Glasgow.

Musk åpner lommeboken

Tesla-grunnlegger Elon Musk har bedt FN om svar på hvordan to prosent av hans formue kan løse sultproblemene. Er svaret godt nok, er løftet tydelig: – Vil selge Tesla-aksjer umiddelbart, og gjøre det.

Det skriver Elon Musk selv på Twitter. Dette tilsvarer om lag 50 milliarder norske kroner.

Tidligere denne uken utfordret lederen for FNs matvareprogram (WFP) rikinger til å gi av sine enorme midler til å løse sultproblemene i verden, og trakk frem Tesla-grunnlegger Elon Musk og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos.

Bolignytt

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 7,1 prosent. Så langt i år er oppgangen 7,0 prosent.

På landsbasis gikk Obos-prisene ned 0,1 prosent i oktober, mens de er 6,6 prosent opp de tolv siste månedene og opp 7,3 prosent hittil i år.

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Apropos bolig og boliglån for de av oss som tenker på det – Norges Bank lar renten ligge på 0,25 prosent, i tråd med økonomenes forventninger. Samtidig varsler de om et rentehopp rett før jul.

Godt og blandet

NRK har laget en oversikt som viser at Norge rett og slett ikke er et så lite utslippsland som man skulle tro. Regner vi med bruken av olje og gassen som vi i dag eksporterer, klatrer Norge opp som verdens 17. største forurenser.

Aftenposten fylte opp A-magasinet med over 90-sider klimastoff i forkant av toppmøtet. Les blant annet om de fire tingene som må til for at klimakrisen skal fikses.

Helgetips

Denne helgen er det ventet at over 125.000 demonstranter tar til gatene i Glasgow for å be verdens ledere om å handle for å få ned klimagassutslippene. Få med deg alle de største nyhetene fra Glasgow her.

Ellers er det mye spennende lesestoff på agendaen. Ukens navn på E24 er Dyar Al-Ashtari som har tjent rått på blant annet søkemotoroptimalisering.

I helgen kan du også lese om USAs kullbelte som sliter med å møte etterspørselen fra Europa. Energikriser har det med å komme på dårlige tidspunkt.

Til slutt en liten gladnyhet: Det internasjonale energibyrået sier det er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,8 grader dersom alle løftene fra klimatoppmøtet i Glasgow holdes. Dette kommer etter dystre, men realistiske, prognoser fra FN om at vi er på vei mot 2,7 grader – et scenario hvor verden rett og slett ser grim ut.

Håper du får en super helg, om du velger å demonstrere for klimarettferdighet eller ei!

Hva synes du om Overblikk? Send meg gjerne noen linjer til mer@e24.no