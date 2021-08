Miljøaktivister på taket til Equinor på Fornebu

Flere personer fra aktivistbevegelsen Extinction Rebellion tok seg grytidlig torsdag morgen opp på taket til Equinor sitt bygg på Fornebu i Bærum. Der hengte de opp et banner som fordømmer selskapets oljeutvinning i Argentina.

Aksjonistene hengte opp et banner for å markere sin fordømmelse av oljeutvinningen i Argentina. Vis mer

– Jeg blir båret ut i politibilen politiet nå. Vi er ca 30 personer med på aksjonen, og den har vært veldig vellykket, sier aksjonisten Vebjørn Bjelland Berg på telefon til Aftenbladet/E24 klokka 06 torsdag morgen.

Han forteller at aksjonistene brukte en arbeidslift til å komme seg opp på taket av Equinors kontorbygning, der de hengte opp et stort banner med påskriften «Fracking Kills - Out of Vaca Muerta Now!».

Det henspeiler på skiferolje-feltet til Equinor og Shell nord i Argentina, i et område med urfolk.

Aksjonistene tok seg opp på taket til Equinor ved hjelp av en lift. Politiet kom raskt til stedet. Vis mer

Ble fjernet

Så kom politiet og fjernet de to aksjonistene fra taket. Extinction Rebellion er den samme aktivistgruppen som nylig tok seg inn i kontorene til Olje- og energidepartementet.

Andre aksjonister stengte parkeringsplassen til de Equinor-ansatte, og de forsøkte også å stenge alle inngangene til selskapets lokaler på Fornebu.

Aktivistene foran Equinor på Fornebu. Vis mer

– Det som Equinor foretar seg i Argentina er en videreføring av folkemordet mot urfolk i landet, sier Vebjørn Bjelland Berg videre. - Det er påvist at folkene i området rammes av leukemi - blodkreft - som følge av virksomheten. Det er fullstendig uakseptabelt og må stanse øyeblikkelig.

Politiet har flere patruljer på stedet.

Aksjonsuke

Gruppen Extinction Rebellion har varslet flere aksjoner i Norge denne uken. Under vignetten «Penga eller livet?» sier de på sin nettside at menneskeheten nå står overfor en trussel uten sidestykke i historien, og at dette krever en opprør.

Vebjørn Bjelland Berg fra Stavanger er Utøya-overlevende og har en far som arbeider i Equinor. Vis mer

Stavangermannen Vebjørn Bjelland Berg, er en av ungdommene som overlevde massakren på Utøya i 2011. Han bor for tiden i Amsterdam. Han forteller at han har vært med på flere aksjoner etter at han ble medlem av aktivistgruppen i 2019.

Far i Equinor

Han vokste opp i trygge Stavanger, med romslige økonomiske kår. Faren hans jobber i Equinor. Han er en del av en sentral Arbeiderparti-familie i byen, med tanten Cecilie Bjelland i spissen.

Vebjørn Bjelland Berg ble tidlig med i AUF, sammen med fetterne Anders og Jakob. Og han reiste også sammen med de to til Utøya i 2011, 15 år gammel. Bjelland Berg klarte å komme seg unna Anders Behring Breivik med stadig å bevege seg i strandkanten på øya, mens han hørte etter skudd og beveget seg bort fra drapsmannen.

Etter Utøya ble Vebjørn Bjelland Berg leder at Stavanger AUF i ett år. Deretter gikk han ut av politikken. Etter videregående skole reiste han til Ungarn for å studere medisin i Budapest, men hoppet av etter to år. Han forteller at han gikk gjennom en stor endring.

Aktivist på fulltid

Nå, 25 år gammel, bor han egentlig i Amsterdam og fullførte en bachelorgrad i miljøvitenskap og politikk. I høst har han satt studiene på pause for å legge til rette for aktivistmiljøet i byen.

For Vebjørn Bjelland Berg hadde en oppvåkning og ble aktivist. Først kom Greta Thunberg og klimastreiken. Han spurte seg selv om situasjonen faktisk var så ille som den svenske jenta sa. Så Bjelland Berg sjekket og fant ut at svaret var ja.

Han har tidligere sagt til Aftenbladet at han er en skikkelig oljeunge, men nå innså han at mer olje ikke er svaret. Han fortalte at menneskene står foran en katastrofe – og at klimaendringene vil påvirke ham og hans liv.

Vebjørn Bjelland Berg mener han våknet da han ikke bare skjønte, men kjente at krisen er reell. Han ble livredd, han kjente på frykt, sinne og sorg – og et behov for å handle.

Forlot Ap

Nå var ikke AUF svaret for ham lenger, ikke Arbeiderpartiet heller, fordi ingen av dem tar klimakrisen på tilstrekkelig alvor.

«Tiden for høflighetsfraser er forbi. Noen endringer skjer ikke gjennom dannet samtale. Noen ganger må menneskene gjøre opprør», skrev Aftenbladet i en artikkel i forbindelse med ti år siden 22. juli. Vebjørn Bjelland Berg ble med i aktivistbevegelsen Extinction Rebellion – som i utstrakt grad bruker sivil ulydighet for å nå fram med budskapet sitt og få til endring. Vebjørn Bjelland Berg mener at sivil ulydighet har vært en viktig del av samfunnsutviklingen og for å oppnå endringer i samfunnet - for eksempel i kampen for kvinners rettigheter og mot rasisme.

Ikkevoldelige, ulovlige handlinger kan være nødvendige, mener han, og så får han ta den straffen som kommer.

– Jeg regner med at vi får en bot for aksjonen mot Equinor, men det er det virkelig verdt, sier Berg.