Store havvindtildelinger i Skottland – Equinor og Aker Offshore Wind utelatt

Flere norske selskaper fikk lisens til å utvikle havvind i Skottland etter en stor tildelingsrunde. Equinor var derimot ikke en av dem.

BW Ideol, Fred. Olsen Seawind og Magnora Offshore Wind skal utvikle havvind utenfor kysten av Skottland. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Skotske myndigheter har mandag tildelt havvindlisenser i 17 områder. Den totale produksjonskapasiteten er på nesten 25 gigawatt, ifølge en pressemelding.

På tre av prosjektene er selskaper notert på Oslo Børs involvert.

BW Ideol skal sammen med selskapene Baywa og Elicio utvikle en flytende havvindpark med en produksjonskapasitet på 960 megawatt, ifølge en melding. Lisenskostnaden er 33 millioner pund.

BW Ideol-aksjen stiger over 18 prosent på Oslo Børs rundt klokken 12.45 mandag.

Fred. Olsen Seawind, som er heleid av børsnoterte Bonheur, skal sammen med Vattenfall utvikle et flytende havvindprosjekt med produksjonskapasitet på 798 megawatt, ifølge en melding. Lisenskostnaden er 20 millioner pund.

Magnoras datterselskap Magnora Offshore Wind skal utvikle et havvindprosjekt med en produksjonskapasitet på 500 megawatt, ifølge en melding. Prosjektet er en blanding mellom flytende og bunnfast havvind. Prosjektet skjer i samarbeid med blant andre det fransk-amerikanske leverandørkonsernet TechnipFMC. Lisenskostnaden er 10,3 millioner pund.

Magnora-aksjen er opp over 15 prosent rundt klokken 12.45.

Equinor og Aker Offshore Wind utelatt

Equinor hadde også en søknad inne i lisensrunden, men ble ikke tildelt noen rettigheter i denne omgang.

– Vi er selvsagt skuffet over det at vi ikke lykkes denne gangen. Når det er sagt så kommer det flere muligheter fremover, inkludert i Skottland hvor håper vi på å få videreført erfaringen vi har bygd opp i flytende havvind, sier talsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til E24.

– Vi har en disiplinert vekstrategi innenfor havvind. Vi forventer ikke å vinne alle auksjonene vi deltar i, og vi vil konkurrere og vinne på det som skape lønnsom vekst innenfor havvind.

Aker Offshore Wind hadde også søkt, men ble heller ikke tildelt noen rettigheter. E24 har vært i kontakt med selskapet, som ikke ønsker å kommentere dette ytterligere.

Aker Offshore Wind er etter nyhetene den store taperen på Oslo Børs mandag. Aksjen faller over 16 prosent ved 12.45-tiden.

Første tildeling på et tiår

Totalt fikk skotske myndigheter inn 74 søknader til Scotwind. Tildelingsrunden er den første på mer enn et tiår, og den første siden forvaltingen av havvindrettigheter ble overført til Skottland, ifølge en pressemelding.

De fleste av de 17 områdene ligger utenfor østkysten av Skottland, inkludert prosjektene til BW Ideol og Fred. Olsen Seawind. Magnora Offshore Winds område ligger i nordvest.

Skottland får inn rundt 700 millioner pund i avgifter i forbindelse med lisenstildelingene. Det tilsvarer mer enn 8,3 milliarder norske kroner med dagens kurs.

– Variasjonen og størrelsen på prosjektene som vil gå videre til de neste stadiene viser de bemerkelsesverdig fremskrittene innen havvind-sektoren, og at er et klart tegn på at Skottland er klare for å bli en stor hub i den videre utviklingen av denne teknologien i årene som kommer, sier Simon Hodge, sjef i Crown Estate Scotland, som står for tildelingene.