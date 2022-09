Redere med gasskip fortviler: – Kunne ikke ha forestilt oss dette

Drivstoffet til lasteskipet Kvitnos koster ti ganger mer enn det gjorde for ett år siden. Nå kan opplagsbøyer bli neste anløpssted for skip som går på LNG.

Kvitnos er ett av rederiet Samskips to LNG-skip. Det går mellom Rotterdam og norske havner opp til Hammerfest. Gassprisen gjør det vanskelig å fortsette med denne linjefarten.

– Situasjonen er fortvilende. Vi taper millioner av kroner på hver seiling, forteller direktør Are Grathen i rederiet Samskip.

Rederiet har to skip som går på LNG (flytende naturgass). Disse går i rute mellom Rotterdam og Hammerfest, med anløp i en rekke havner langs kysten.

Kostnadene til drivstoff har økt med fem-seks millioner kroner siden i fjor – pr. rundtur!

– Prisene begynte å stige i tredje kvartal i fjor, men vi kunne ikke ha forestilt oss at de skulle komme opp på dagens nivå, sier Grathen. Han er klar på hva som kan bli konsekvensen hvis situasjonen vedvarer.

– Vi kan bli tvunget til å ta skipene ut av trafikk.

Norske rederier har 40 skip som går på naturgass LNG står for Liquefied natural gas, og er naturgass om er gjort flytende ved hjelp av nedkjøling.

Flytende naturgass (LNG) er blitt beskrevet som det reneste marine drivstoffet som er kommersielt tilgjengelig i dag.

LNG-motorer slipper ut 25–30 prosent mindre CO₂ enn tradisjonelle dieselmot orer. Men samtidig slipper de ut metan, som er en kraftigere drivhusgass enn CO₂.

Bruk av flytende naturgass (LNG) som drivstoff på skip tok av for rundt ti år siden.

Det er nå om lag 320 LNG-skip i drift i verden. Norske rederier har omtrent 40 av dem, primært i drift langs norskekysten. Kilder: Store norske leksikon/DNV Vis mer

Direktør Are Grathen i rederiet Samskip frykter at rederiet blir nødt til å ta rederiets LNG-skip ut av ordinær linjefart.

Rekordhøye priser gir rederne to valg

Offentlige støtteordninger og lavere utslipp – spesielt av svovel og NOx – har gjort det attraktivt å bygge skip som går på LNG. Naturgass er også lettere enn diesel. Men prisen – spesielt i Norge – har vært et hinder.

Det var likevel ingen som kunne ha spådd dagens rekordnivå. For rundt ett år siden lå den på rundt 4000 kroner pr. tonn. Nå er den ca. 40.000 kroner.

Bransjeorganisasjonen Kystrederiene slår alarm. Skip som utelukkende er bygget for å gå på LNG har etter deres mening bare to alternativer:

– Rederier som de siste årene har bygget mer miljøvennlige skip på LNG, må nå legge skipene i opplag eller vurderer å bygge om skipene til mer forurensede dieselmotorer, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Det siste koster flere titalls millioner kroner.

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene frykter at LNG-skip må legges i opplag.

Vurderer situasjonen fra uke til uke

Prisen på marin diesel har også økt, men langt fra så mye som gassprisene. Dette gjør at gasskipene risikerer å tape i konkurransen mot dieselskip. Ifølge Grathen er ikke kundene interessert i å ta merkostnaden med frakt på LNG-skip.

– Så lenge vi konkurrerer mot dieselskip, taper vi.

Rederiet har så langt forsøkt å holde skipene i trafikk. For å spare utgifter vurderes seilingsruten og anløpssteder kontinuerlig. En rekke anløp er blitt fjernet fra ruten.

– Vi vurderer nå fra uke til uke hva vi gjør. Konsekvensen vil nok være at vi vil gå mer og mer ut av vanlig linjefart. I stedet vil vi prøve å ta på oss enkeltprosjekter som i større grad dekker utgiftene, sier Grathen.

Flere andre rederier med fartøyer som går på naturgass står i den samme situasjonen, men noen har kontrakter som følger prisindeksen:

Fergerederiet Fjord Line, som trafikkerer mellom Norge og Danmark, har ifølge BT kuttet i avganger og vurderer å bygge om skipene.

. Havila Kystruten, som trafikkerer Bergen-Kirkenes, har også fått merke gassprisene. Ifølge Finansavisen har staten kompensert 15 millioner kroner av ekstrakostnadene

Det er også flere ordinære bilferger på som går på naturgass. Men her er rederiene sikret mot endringer i drivstoffpriser gjennom kontraktene de har med staten.

Fjord Lines Stavangerfjord, og søsterskipet Bergensfjord, drives frem av naturgass. Rederiet har kuttet avganger for å spare drivstoffutgifter.

Ber om statlig kompensasjon

Kystrederiene ber nå Regjeringen komme på banen med en pakke som dekker alle som er rammet av LNG-prisen. Tirsdag skal rederne møte finansministeren. Målet er å få på plass bedre rammebetingelser.

– En økning på over 1000 prosent på LNG er ikke bærekraftig for norsk nærskipsfart, mener Kystrederiene.

Næringen vil ventelig be om et midlertidig fritak for CO₂-avgiften. Denne ble innført for gasskip fra 2018, og fjernet i stor grad den økonomiske fordelen med LNG – også før det siste kraftige prishoppet.

– For å sikre arbeidsplasser og tilgang på skip langs kysten i denne akutte krisen, trenger skip som bunkrer i Norge en kompensasjonsordning, mener rederne.

